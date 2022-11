Sdp:n mielestä EU ei saa asettaa määräyksiä metsäpolitiikalle.

Sdp:n mielestä päätökset metsien käytöstä on pysyttävä Suomen omissa käsissä, sanoo puolueen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Niina Malm.

”Metsäpolitiikan pitää pysyä kansallisissa käsissä.”

Tämä on Malmin mukaan keskeisin peruste sille, miksi Sdp:n kansanedustajat ovat livenneet hallituksen aiemmin sopimasta yhteisestä kannasta koskien Euroopan unionin ennallistamisasetusta.

Sdp:n edustajat ovat asettuneet jo kolmessa valiokunnassa hallituksen päätösesitystä vastaan. Näin on käynyt talousvaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Malm istuu itse ympäristövaliokunnassa.

Sdp asettuu metsäkysymyksessä siis opposition kannalle. Oppositio on tehnyt ennallistamisasetuksesta välikysymyksen. Oppositiopuolueet katsovat, että EU ei saisi koskea jäsenmaiden metsäpolitiikkaan, ja hallitus on tältä osin laiminlyönyt vaikuttamisensa EU:n suuntaan.

Malmin mukaan hallituksen kannassa pitäisi korostaa voimakkaammin sitä, että Suomen mielestä linjaukset metsäpolitiikasta eivät kuulu EU:lle.

”Sdp pitää asetuksen periaatetta tavoiteltavana, mutta olemme kriittisiä sen suhteen, miten asetus kohtelee Suomea verrattuna moniin muihin maihin. Pitäisi terävöittää Suomen kantaa metsäpolitiikkaan, meillä pitää olla määräysvalta siihen.”

EU:n perussopimuksiin ei sisälly unionin yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta sen sijaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikka kuuluvat EU:n päätöksentekoon. Esityksen puolustajat ovat korostaneet tätä näkemystä.

Hallituksen aiemmin sopima kanta on asetusta kohtaan osittain kriittinen. Sen mukaan Suomen pitäisi muun muassa pyrkiä alentamaan esityksen kustannusvaikutuksia valtiontaloudelle merkittävästi.

Komission esityksen mukaan ehdotus maksaisi Suomelle vuosittain yli 900 miljoonaa euroa. Toisaalta komission arvion mukaan ennallistaminen toisi arviolta 9,7 miljardin euron vuosittaiset hyödyt.

Malmin mukaan suomalaisella metsäteollisuudella itsellään on keinot huolehtia kestävyydestä.

”Metsäteollisuudella on jo pitkään ollut tiekartat siihen, miten he tekevät ympäristötoimia ja kuinka he ottavat luonnon monimuotoisuuden haltuun. Meidän pitää varmistaa, että suomalaiset työpaikat ja tulevat työpaikat tulevat säilymään. Meillähän on myös valtava mahdollisuus hyötyä tästä siirtymästä.”

Sdp näyttää siis asettuvan ennallistamiskysymyksessä vahvasti metsäteollisuuden taakse.

”Lähtökohta on se, että suomalainen työ ja metsäteollisuus ei saa vaarantua. Tarpeen vaatiessa olemme sitä mieltä, että Suomen täytyy äänestää asetusta vastaan, kuten pääministerikin on todennut”, Malm sanoo.

Hallituksen rivit ovat ennallistamisasiassa revenneet, sillä vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat ovat valiokunnissa äänestäneet hallituksen kannan puolesta. Hallituksen on vastattava opposition välikysymykseen ensi viikolla.

Miten hallitus saadaan asiassa yhtenäiseksi?

”Neuvotteluja käydään nyt ja kantaa haetaan. Tämä on ihan normaalia hallituksen toimintaa ja poliittista keskustelua”, Malm sanoo.

Uhkaako ennallistamiskysymys hallituksen toimintakykyä?

”Minun mielestäni hallitus on toimintakykyinen kaiken aikaa, ja tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa sen täytyy sellaisena pysyäkin.”

