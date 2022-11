Komissio esittää ensi viikolla näkemyksensä vakaus- ja kasvusopimuksen jatkosta. Suomessa ja Saksassa on epäluuloja siitä, noudattavatko kaikki maat jatkossa samoja sääntöjä, kirjoittaa HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Teija Sutinen.

EU-komission rakennuksen seinällä Brysselissä mainostetaan komission Repower EU -ohjelmaa, jolla on tarkoitus lisätä investointeja uusiutuvaan energiaan.

Bryssel

Kaikkialla Euroopassa valtioiden velan määrä paukahti kasvuun koronapandemian aiheuttamien jättimenojen takia. Nyt kun pandemiassa pahin on ohi, velkaantuminen jatkuu, sillä valtiot tehtailevat tukipaketteja kansalaisille ja yrityksille energiakriisin takia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut myös puolustusmenojen lisäyksiin.

Velka alkaa käydä raskaaksi EU-maille, kun inflaation myötä korot nousevat ja velanhoitomenot kasvavat.

Ennen koronatilannetta EU pyrki valvomaan jäsenmaiden velan kasvua, mutta yhdessä sovittu talouspolitiikan ohjaus on ollut hyllyllä pandemian aiheuttamien poikkeusolojen takia keväästä 2020 asti.

Silloin otettiin käyttöön vakaus- ja kasvusopimuksen poikkeuslauseke, jonka voimassaoloa vielä jatkettiin kertaalleen vuoden 2023 loppuun asti.

Jäsenmaat ovat olleet yhtä mieltä siitä, että poikkeusolojen päättyessä finanssipolitiikan säännöissä ei pidä palata täysin entiseen vaan niitä on päivitettävä. Yli kymmenellä maalla on nykyisten sääntöjen mukaan liiallinen ylijäämä.

Lue lisää: Talouspolitiikan säännöistä tulee EU:ssa iso vääntö: entiseen palaaminen ei ole vaihtoehto

Britannia oli EU:ssakin terve muistutus siitä, että velkakestävyys on markkinoiden tarkassa syynissä. Britannian edellinen hallitus aikoi rahoittaa lisävelalla mojovat veronalennukset, minkä seurauksena valtion velan korot nousivat ja punta romahti. Lopulta hallituskin kaatui.

EU:n komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis esittelee vihdoin alkavalla viikolla, mitkä komission ajatukset uudistuksesta ovat.

Komission piti kertoa niistä jo lokakuussa. Lykkäys kertoo, että kyseessä on poliittisesti herkkä uudistus, jota komissio joutuu pallottelemaan jäsenmaiden kanssa.

Suomenkin kannalta on olennaista, minkä linjan EU-maat ottavat velkavuoriin ja niiden purkamiseen sekä mitä ehtoja EU asettaa julkisen talouden hoidolle. Suomi on perinteisesti kuulunut EU:ssa talouskuria kannattaviin maihin.

Suomessa valtiovarainministeriö kertoi juuri omat ajatuksensa kansallisista säännöistä, joiden avulla julkisen velan kasvu saataisiin kuriin.

Lue lisää: Valtio­varain­ministeriö ehdottaa poliitikoille meno­sääntöjä, jotka toisivat Suomeen niukkuuden vuosi­kymmenen

Päivityksestä huolimatta nyt jo tiedetään, että EU:ssa säilyy kaksi peruspilaria: numerot kolme ja kuusikymmentä.

Jäsenmaat ovat yhdessä sopineet ja kirjanneet EU:n ”perustuslakiin” eli perussopimukseen, että jäsenmaan budjetin alijäämä ei saa olla suurempi kuin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Budjetin alijäämä syntyy, kun valtion vuosittaiset menot ylittävät vuosittaiset tulot.

Toisen säännön mukaan julkisen velan pitää olla alle 60 prosenttia suhteessa jäsenmaan bruttokansantuotteeseen.

Koska kolmen ja 60 prosentin rajat ovat vaikeasti muutettavassa perussopimuksessa, niihin ei kosketa.

Ei, vaikka useassa jäsenmaassa 60 prosentin raja oli teoreettinen jo ennen koronapandemiaa. Tehtyjen menolisäysten takia noin puolet EU:n 27 jäsenmaasta Suomi mukaan luettuna on ylittänyt rajan ja vielä suuremmalla osalla budjetin alijäämä on mennyt yli kolmen prosentin. Budjetin alijäämätavoitteeseen on EU:ssa aina suhtauduttu vakavammin kuin julkisen velan viitearvoon.

Se, miten näihin prosentuaalisiin tavoitteisiin päästään, on kirjattu EU:n vakaus- ja kasvusopimukseen. Sopimuksesta on vuosien mittaan tehtyjen lisäysten takia tullut monimutkainen kokonaisuus, jota aiotaan nyt yksinkertaistaa.

” Suomessa on huolta siitä, kohdeltaisiinko isoja ja pieniä maita jatkossa samalla tavalla.

Ennakkotietojen mukaan komissio olisi valmis sallimaan nykyistä enemmän maakohtaista joustoa siihen vauhtiin, jolla jäsenmaa alentaa velkasuhdettaan.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi syyskuussa Unionin tila -puheessaan myös, että tarkoituksena on ”raivata tilaa strategisille investoinneille”, tehdä säännöistä yksinkertaisempia ja lisätä jäsenmaiden vastuuvelvollisuutta eli sitä, että sovitusta pidetään kiinni.

Ennakkotietojen mukaan komissio voisi ehdottaa jäsenmaalle kolmen–neljän vuoden aikajännettä, jolloin julkinen velka olisi saatava kestävälle uralle. Jäsenmaa voisi jatkossa halutessaan tehdä vastaehdotuksen, jolla aikaa voisi pidentää muutamalla vuodella hyvin perusteluin.

Perustelu voisi olla esimerkiksi ”merkittävät rakenneuudistukset” tai se, että maalla on ollut tarve velkaantua ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien investointien takia.

Viime vuonna oli paljon puhetta kultaisesta säännöstä eli siitä, että tällaisia hyvän tarkoituksen investointeja ei jatkossa laskettaisi lainkaan mukaan velkarajoihin. Tämä ei ole edennyt, mutta strategisilla investoinneilla voisi kuitenkin saada armonaikaa velan lyhentämiseen.

Nykyisessä vakaus- ja kasvusopimuksessa vaaditaan, että velkaa on vuosittain sopeutettava 1/20:lla sen tasosta. Komissio esittänee, että tämä sääntö poistetaan. Se on epärealistinen vauhti maille, joilla oli paljon velkaa jo ennen pandemiaa.

Samoin on tarkoitus luopua niin sanotun rakenteellisen jäämän seuraamisesta vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevässä osassa ja korvata se nettomenoihin perustuvalla tunnusluvulla, joka kuvaisi paremmin jäsenmaan velkakestävyyttä.

Rakenteellinen jäämä kertoo julkisen talouden rahoitusaseman puhdistettuna suhdannevaihteluista ja kertaluontoisista eristä. Se on epätarkaksi haukuttu tunnusluku.

Komissio näyttäisi ennakkotietojen mukaan hakevan mallia velan sopeutukseen siitä, miten pandemian jälkeen sovittiin elpymis- ja palautumissuunnitelmista.

Elpymisrahat perustuivat komission ja jäsenmaan kahdenvälisiin sopimuksiin, jotka muut jäsenmaat hyväksyivät. Rahoituksen ehtona komissio seuraa välietapein, miten elvytys etenee.

Toimiiko tämä velkaantumisen seurannassa? Ainakin Suomi on epäluuloinen. Komission valta kasvaisi, jos näin päätetään tehdä.

Myös Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner sanoi Financial Timesissa, että on ”epäviisasta” tehdä vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta maakohtaisia järjestelyitä. Lindnerin mukaan vakaus- ja kasvusopimuksen uskottavuus perustuu nimenomaan siihen, että kaikki noudattavat samoja sääntöjä.

Myös Suomessa on huolta siitä, kohdeltaisiinko isoja ja pieniä maita jatkossa samalla tavalla.

Lue lisää: Suomi lähti mukaan EU-maiden kirjeeseen, jossa vaaditaan velkakuria – Sdp:ssä hermostuttiin, Saarikko kuvailee ennakkovaikuttamiseksi