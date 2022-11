EU:n valtiovarainministerit saavat komissiolta ennakkotietoja siitä, miten hyllyllä olleita vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä remontoidaan.

Bryssel

Suomi korostaa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen suhteen velkakestävyyden merkitystä eli sitä, että maat eivät velkaannu yli kestävänä pidetyn tason, sanoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

Suomi korostaa myös ”jäsenmaiden omistajuutta”. Se tarkoittaa, että EU:n asettamat velkaantumisen rajat nähdään jäsenmaissa sellaisiksi, että ne ovat omassa päätösvallassa ja niihin sitoudutaan.

”Kolmantena on sääntöjen yksinkertaistaminen, mikä ei sinänsä paljoa vaadi, koska säännöt ovat nykyisellään hyvin monimutkaiset”, Saarikko sanoo.

Saarikko osallistui maanantaina euromaiden valtiovarainministereiden kokoukseen. Tiistaina koolla ovat kaikkien jäsenmaiden vastaavat ministerit.

Valtiovarainministerit saavat ensimmäisen katsauksen siitä, mitä komissio suunnittelee vakaus- ja kasvusopimuksen jatkon suhteen. Komissio julkistaa tiedonantonsa keskiviikkona, mutta antaa ministereille maistiaisia siitä, mitä on tulossa.

”Suomen pääperiaatteet ovat edelleen voimassa, vaikka talouden olosuhteet ovat muuttuneet ja kriisiajat näyttävät jatkuvan. On erityisen merkityksellistä, että Suomi, jolla itsellään on vaikeuksia 60 prosentin rajan suhteen, painottaa velkakestävyyden merkitystä siitä huolimatta, että asia on meille vaikea. Silloin meidän viestimme on erityisen painokas”, Saarikko sanoo.

EU-maat ovat sopineet muun muassa, että julkisen velan pitää olla alle 60 prosenttia suhteessa jäsenmaan bruttokansantuotteeseen.

Saarikon mukaan takeita ei ole, että kansantalouksia koettelevat kriisit päättyvät tähän talveen.

”Sen takia sääntöjen on pakko palata. Mutta niiden pitää ottaa olosuhteet huomioon, ja olen aistivinani komission tavoittelevan säännöstöä, joka olisi enemmän yksilöity tai räätälöity kullekin jäsenmaalle. Siinä on sekä hyviä että huonoja puolia.”

Lue lisää: EU-komission uusista velka­säännöistä tihkuu tietoja, jotka huolettavat Suomea

Suomessa hallitus viimeistelee parhaillaan vastausta opposition välikysymykseen luonnon ennallistamisesta. Vastaamisen vaikeutta lisää se, että hallitus on asiasta sisäisesti erimielinen.

Saarikko myönsi tilanteen olevan hankala.

”Oleellista on hallituksen toimintakyky ja jatko, mutta myös muistutus siitä, että Suomen varsinaisen kannan ottaa eduskunnan suuri valiokunta, ei tämä välikysymyskeskustelu. Sitä kantaa maan hallituksen ja kaikkien ministereiden pitää yksiselitteisesti noudattaa”, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan hallitus neuvottelee parhaillaan vielä antamatta olevien lakiesitysten sisällöstä. Hänen mukaansa kaikki esitykset eivät ehdi eduskuntaan: esimerkiksi Natoa koskeva hallituksen esitys on kiireellinen, ja se on nostettava listan päällimmäiseksi.

Valtiovarainministerit keskustelevat tiistaina Ukrainan tukemisen jatkosta. Ukrainan jälleenrakennuskokouksessa Berliinissä EU lupasi maalle ensi vuodeksi 18 miljardin euron tuen, jolla käytännössä pidetään pystyssä Ukrainan valtionhallintoa.

”Tämä on pitkä tie, joka maksaa paljon. Tässä kokouksessa puhuttavat miljardit ovat Ukrainan akuuttiin hätään, mutta jälleenrakennuksen urakka on valtava. Katseeni kääntyy EU:n lisäksi Yhdysvaltoihin, että välivaalien jälkeen varmasti on halua tukea edelleen Ukrainaa.”

Osa maista haluaisi, että tuen joka erästä ei tarvitsisi aloittaa EU-maiden kesken aina uusia keskusteluita.

Tältä vuodelta luvattua tukea on maksamatta kolme miljardia euroa, ja on epäselvää, sisältyykö se ensi vuoden 18 miljardiin vai tuleeko sen päälle.

Valtiovarainministereiden kestoaihe on huoli inflaatiosta, joka ennakkotietojen mukaan oli euroalueella ennätykselliset 10,7 prosenttia lokakuussa. Saarikko on erityisen huolissaan siitä, että inflaatio yhdistyisi taantumaan ja EU-alue painuisi stagflaatioon.

Komissio antaa maanantain euroryhmässä tilannekatsauksen jäsenmaiden tämänhetkisistä toimista, joilla ne yrittävät vaimentaa energian hinnan nousun ja kiihtyneen inflaation vaikutuksia kotitalouksille ja yrityksille.

Euroryhmä antoi lokakuussa julkilausuman, jonka mukaan kriisitoimet pitäisi kohdistaa heikompiosaisille ja laajapohjaista elvytystä pitäisi nyt välttää. Komission syyskuun alun tilannekatsauksen mukaan suurin osa maiden tekemistä toimista on ollut kohdentamattomia.

Saarikon mukaan keskustelu tästä kiertää kehää.

”Korona-aikana keskuspankki ja jäsenvaltiot toimivat hyvin samansuuntaisesti. Nyt on selvästi ristivetoa. Keskuspankki täyttää tehtävänsä hintavakauden saavuttamiseksi, ja jäsenmaat tekevät parhaansa, että tuet olisivat kohdennettuja ja määräaikaisia, mutta eihän se näin kaikkialla ole.”

Saarikon mukaan kaikkialla on sama ongelma: tuet pitäisi saada voimaan nopeasti, mutta nopeus ja tarkkarajaisuus on ollut vaikea yhdistelmä. Tämä koskee myös Suomen tukitoimia.

Osa EU-maista on hyvin huolissaan Yhdysvaltain elokuussa säätämästä, vihreää siirtymää edistävästä laista, jonka nähdään suojaavan Yhdysvaltain omaa teollisuutta ja vaikeuttavan eurooppalaisyritysten vientiä Yhdysvaltoihin. Kokouksessa saadaan tästä tilannekatsaus.

Kyseinen laki on viralliselta nimeltään inflaation hillitsemiseen tähtäävä laki, Inflation Reduction Act. Se tarjoaa verokannustimia muun muassa sähköauton ostoon, mutta vain, jos kyseinen ajoneuvo on tehty Yhdysvalloissa. Tukea voi saada maksimissaan 7 500 euroa.