Twitter on sosiaalisen median kanavista leimallisesti yhteiskunnallisin, eikä sen asema ole uudesta omistajasta huolimatta nopeasti muuttumassa, sanovat tutkijat Pekka Isotalus ja Salla-Maaria Laaksonen.

Miljardööri Elon Musk on noussut Twitterin uudeksi omistajaksi. Halutessaan hän voi nyt hallita yhteiskunnallista sosiaalisen median keskustelua laajasti maailmalla ja myös Suomessa.

HS:n haastattelemat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, ettei Twitterin asema ole nopeasti muuttumassa, vaikka palvelulla onkin uusi omistaja.

”Facebookin kuolemaa on ennustettu vaikka kauan, ja Twitterin kuolemaa on julistettu vasta kaksi päivää”, sanoo viestinnän tutkija Salla-Maaria Laaksonen Helsingin yliopiston kuluttaja­tutkimus­keskuksesta.

”Somealustat ovat hitaita laivoja, ja paljon pitää tapahtua ennen kuin Twitterin asema isona poliittisena areenana alkaa muuttua. Veikkaisin, että ensi kevään eduskuntavaaleissa Twitterissä vielä pöhistään”, Laaksonen sanoo.

Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotaluksen mielestä ilmassa on jo keskustelua siitä, onko Twitter enää yhteiskunnallisen keskustelun foorumi.

Uuden omistajan tulo on kuitenkin herättänyt huolta poliittisen keskustelun tulevaisuudesta, sillä Twitter on somekanavista leimallisesti yhteiskunnallisin.

”En maalaisi vielä kovin tummia pilviä Twitterin ylle. Jos käyttäjät pysyvät, hätää ei ole. Mutta jos he luikkivat muualle ja toisiin alustoihin, niin se on Twitterin menoa”, huomauttaa Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus.

Tutkijat muistuttavat, että sosiaalisen median ennuste on yleisesti se, ettei niitä pidetä ikuisina. Sama koskee myös Twitteriä.

Isotaluksen mukaan ilmassa on jo keskustelua siitä, onko Twitter enää yhteiskunnallisen keskustelun foorumi.

”Yhteiskunnallisen keskustelun kannalta huolestuttavaa on se, jos keskustelussa ja keskustelijoiden määrässä tapahtuu selkeä väheneminen. Joukkopaon tapainen ilmiö voi alkaa, jos jokin muu foorumi herättää kiinnostusta tai jos Elon Musk suututtaa käyttäjiä jollakin tavalla”, hän sanoo.

”Jos esimerkiksi Donald Trump palaisi Twitteriin, osa käyttäjistä varmasti osoittaisi mieltään.”

Isotaluksen mukaan on selvää, että moni käyttäjä jättäisi Twitterin myös siinä tapauksessa, että Musk muuttaisi palvelun maksulliseksi, kuten on huhuttu.

Lue lisää: Trump sanoo pysyvänsä omalla alustallaan, vaikka Musk päästäisi hänet takaisin Twitteriin

Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen viestinnän tutkija Salla-Maaria Laaksonen ei ole vielä huolissaan Twitterin asemasta poliittisen keskustelun areenana.

Vielä on epäselvää, miten Musk aikoo muuttaa Twitteriä ja miten hän aikoo julistamaansa sananvapautta hallitsemassaan someyhtiössä jatkossa toteuttaa.

Jonkinlaista pakoa Twitteristä on kuitenkin jo havaittavissa.

”Moni näyttäisi nyt jättävän Twitterin reaktiona uuteen johtajuuteen ja siihen, mitä yhtiössä tapahtuu. Lähtijät ovat enemmän kriittistä tutkijaporukkaa”, Laaksonen arvioi.

Hänen mukaansa poistujat ovat lähteneet lähinnä Mastodonin ja Discordin kaltaisiin somekanaviin. Ne poikkeavat toiminta­periaatteiltaan Twitteristä eivätkä näillä näkymin uhkaa sen asemaa.

”Twitterin rooli poliittisen keskustelun areenana on niin vahva, että paljon saa tapahtua, että sen asema horjuisi”, Laaksonen sanoo.

” Professorin mukaan Twitter ei sittenkään ole vain eliitin somealusta.

Twitter on noussut viimeisten kymmenen vuoden aikana yhteiskunnallisesti hyvin merkittäväksi. Käyttäjinä on poliittisia ja taloudellisia päättäjiä, viranomaistahoja, yrityksiä ja äänestäjiä.

Twitteriä voi luonnehtia vaikuttajaviestinnäksi, mutta professorin mukaan Twitter ei sittenkään ole vain eliitin somealusta.

”Käyttäjinä on paljon myös meitä tavallisia kansalaisia. Vanhat valtarakenteet toki vaikuttavat Twitterissä. Mielekästä keskustelua ei aina synny, vaan omia mielipiteitä toitotetaan”, Isotalus sanoo.

Twitter on olennainen osa nykypolitiikkaa, ja samalla se myös muokkaa sitä.

”Twitter on keskeisesti madaltanut vuorovaikutuksen kynnystä äänestäjien ja poliittisten toimijoiden välillä. Keskustelu on mahdollista, ja välillä sitä myös oikeasti tapahtuu. Keskustelu on toki muuttunut myös kärkeväksi ja negatiiviseksi, ja se heijastuu yleiseen ilmapiiriin”, Isotalus arvioi.

Lue lisää: Kansanedustajien jatkuva ”some­kela” ohjaa jo politiikan sisältöäkin, sanoo tutkija – Neljä edustajaa kertoo, miten some muuttaa päätöksiä

Professorin mukaan Muskin tekemä yritysosto ja sitä seuraava uudistus voi myös olla hyväksi.

”Twitter ei ole ollut taloudellisesti menestys, joten korjattavaakin firmassa varmasti on”, Isotalus arvioi.

Ulospäin Muskin tekemä yritysosto on näyttänyt arvaamattomalta, arvioi viestinnän tutkija Laaksonen.

”Kaikkein hulluinta on se, mitä Twitterin sisältä kuulee. Pihalle on laitettu koko hallitus, joka on pitkään tehnyt työtä sen eteen, millainen Twitter on ja mitä arvoja se on alustana halunnut kehittää”, hän sanoo.

Lue lisää: Elon Musk erotti Twitterin koko hallituksen, on nyt ainoa johtaja

Laaksonen pitää Twitterin mahdollista muuttumista surullisena erityisesti siksi, että Twitter on poikennut muista somealustoista.

”Heillä on ollut aitoa kiinnostusta siihen, mitä alustalla tapahtuu ja millaista toimintaa he ovat tukemassa. Sikäli mikäli millään yrityksellä sellaista kiinnostusta voi ylipäätään olla. He olivat ensimmäisinä blokkaamassa Donald Trumpin ja noudattivat siinä omaa protokollaansa, ja viime aikoina he ovat pyrkineet yhteisön voimin tunnistamaan haitallisia sisältöjä”, Laaksonen sanoo.

” ”Mainostajat eivät haluaa omaa viestiään rasistisen viestin, alastonkuvien tai lapsipornon viereen.”

Donald Trumpin mahdollinen paluu Twitteriin olisi monille voimakas signaali Twitterin muuttumisesta.

”Sitä tässä kaikki mielenkiinnolla odottavat. Aiemmin blokattuja amerikkalaistoimijoita palveluun on jo palannut. Sitä ei toki tiedetä, että onko tämä sattumaa vai tietoinen päätös”, Laaksonen sanoo.

Laaksonen arvioi, että uuden omistajan johdolla Twitter voi olla kulkemassa eri suuntaan kuin muut somealustat, jos Muskin puheet vapaasta puheesta toteutuvat ja käyttäjäkieltoja perutaan.

Laaksonen arvioi kuitenkin, että suomalainen yhteiskunnallinen keskustelu ei ensimmäisenä kärsi Muskin mukanaan tuomista mahdollisista muutoksista.

”Suomi ei ole samalla tavalla Muskin tähtäimessä. Olemme pieni kieli Euroopan nurkalla, ja silloin esimerkiksi automaattinen moderointi toimii heikommin. Mutta jos tehdään isoja linjauksia käyttäjien hyllyttämisessä, kyllä se vaikuttaa Suomessakin. Meillä on kuitenkin vähemmän tapauksia, joissa poliitikkoja olisi suljettu somesta”, Laaksonen sanoo.

Poliitikoista esimerkiksi Jussi Halla-ahon (ps) Twitter-tilin väliaikaisesta sulkemisesta on kirjoitettu mediassa.

Toistaiseksi on epäselvää, miten Twitterin uusi omistaja Elon Musk aikoo palvelua uudistaa.

Viestinnän tutkija Laaksonen muistuttaa, että käyttäjäkato yksin ei välttämättä vielä horjuta Twitteriä. On olemassa vielä käyttäjiäkin tärkeämpi ryhmä – mainostajat.

”Twitter ja muut alustat sanovat moderoivansa, jotta sisältö ja keskustelukulttuuri olisi terveellisempää, mutta iso logiikka taustalla on tietenkin se, että mainostajat eivät haluaa omaa viestiään jonkin rasistisen viestin, alastonkuvien tai lapsipornon viereen.”

Moderointi on kaikille alustoille väistämätöntä juuri tästä syystä, Laaksonen sanoo. Moderointi on myös säänneltyä eikä sisällön hallinnan lopettaminen käy ilman seuraamuksia.

Moderointi on myös yhteydessä kaikkien somealustojen peruslogiikkaan, joka on yksinkertainen: käyttäjän toivotaan koukuttuvan sisällöstä ja viettävän alustalla aikaa pitkään ja usein. Sama idea on ollut myös Twitterillä.

”Muskin ei luulisi olevan tätä vastaan, mutta toisaalta miljardöörin keloista on välillä vaikeaa saada kiinni”, Laaksonen sanoo.