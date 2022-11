Raportin mukaan inklusiivisuus ei toteudu Suomessa kunnolla, ja sitä täytyy vahvistaa. Tähän tarvitaan lisää rahaa ja työntekijöitä.

Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksia tulisi harkita kiristettäväksi niin, että tulevaisuudessa opettajilta vaadittaisiin maisterin tutkinto. Näin ehdottaa perjantaina julkaistu opetusministeriön raportti, joka tutki kasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä.

”Osaamisvaatimukset ovat viime vuosina kasvaneet varhaiskasvatuksen kentällä, ja on osoittautunut vaikeaksi mahduttaa kandidaattitasoiseen tutkintoon riittävästi tarvittavia opintoja”, raportissa perustellaan.

Samaan aikaan etenkin pääkaupunkiseudulla on jo nyt ankara pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Esimerkiksi Helsinki joutui syyskuussa sulkemaan leikkipuistoja, koska niiden henkilökuntaa piti siirtää päiväkoteihin.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien johto syyttää kriisistä valtiota. Kaupunkien johtajat vaativat torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa koulutusmäärien kasvattamista, jotta työvoimapulasta voitaisiin selvitä.

Myös tuoreessa raportissa varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien koulutusten aloituspaikkoja esitetään lisättäväksi. Alle kolmevuotiaiden lasten tuen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmien kehittämiseen työryhmä haluaa lisää resursseja.

Raportin tehneen työryhmän sisällä oli erimielisyyttä koulutusvaatimusten kiristämisestä.

Varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä kiristettiin jo kertaalleen viime hallituskaudella. Ennen ammattikorkeakoulujen sosionomiopiskelijoilla oli mahdollisuus pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajiksi osana tutkintoaan. Edellinen hallitus muutti lakia niin, että tämä mahdollisuus poistettiin.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on kertonut, että lakimuutoksen jälkeen opiskelu varhaiskasvatuksen sosionomiksi on menettänyt suosiotaan. Opetusministeri Li Andersson on sanonut, että työvoimapula ei anna aihetta lain muuttamiseksi entiseen.

Raportissa esitetään myös, että inkluusiota Suomen koulutusjärjestelmässä on vahvistettava. Inklusiivisuus on periaate, jonka mukaan tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetus pyritään järjestämään opetusryhmässä muiden oppilaiden kanssa. Sama koskee varhaiskasvatusta.

Raportin mukaan inklusiivisuus ei Suomessa toteudu tällä hetkellä ”lainkaan riittävällä tavalla”, ja sitä on seuraavina vuosina ”välttämätöntä vahvistaa”.

Raportissa todetaan, että Suomeen täytyy luoda kansallinen toimeenpanosuunnitelma, jossa määritellään, miten inkluusio tulee toteuttaa. Raportin mukaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät tarvitseva myös lisää tukea inkluusion toteuttamiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa lisää rahaa ja työntekijöitä. Raportissa todetaan, että tällä hetkellä inkluusion toteuttamiseksi rahaa ja henkilöresursseja on selvästi liian vähän.

”Tästä syystä on seuraavina vuosina välttämätöntä vahvistaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toimeenpanoa kansallisesti koordinoituna”, raportissa sanotaan.

Lisäksi raportti ehdottaa, että inkluusion periaate kirjataan lakiin.

Inkluusion periaatteen pohjana ovat monet kansainväliset ja kansalliset sopimukset, esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimus sekä yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Periaate ei kuitenkaan estä erityisryhmien käyttämistä silloin, kun sen katsotaan olevan tukea tarvitsevan oppilaan parhaaksi.

Inkluusiota on arvosteltu myös muun muassa siksi, että sen on katsottu ajavan koululuokkia levottomiksi.

Raportin laatinut työryhmä katsoo, että toimiva inkluusio vaatii lisää resursseja ja opettajien lisäkoulutusta. Lisäksi työryhmän mukaan erityisopettajien mitoitusta tulisi lainsäädännössä tarkastella niin, että ”turvataan lapsen oikeus erityisopettajan palveluihin”.

Raportissa ei oteta kantaa siihen, mikä ehdotusten hinta julkiselle taloudelle olisi.

Raportin mukaan moni asia kaipaa myös selkeyttämistä. Työryhmä ehdottaa esimerkiksi, että tuen hakemiseen liittyviä pedagogisia asiakirjoja yksinkertaistetaan.