Historiallisen alhaalla viime kyselyssä käynyt keskusta on kohentanut tilannettaan hieman.

Kokoomus jatkaa edelleen Suomen suosituimpana puolueena Ylen tuoreimmassa kannatuskyselyssä. Oppositiopuolueen kannatus on laskenut edelliseen Ylen kyselyyn verrattuna 0,3 prosenttiyksikköä ja on nyt 23,9 prosenttia.

Seuraavana tulevan pääministeripuolue Sdp:n kannatus on puolestaan laskenut 1,1 prosenttiyksikköä 18,2 prosenttiin, mikä on Ylen mukaan Sdp:n heikoin lukema tänä vuonna.

Kolmanneksi suosituin on perussuomalaiset 16,7 prosentilla.

Edellisessä kyselyssä historiallisen alhaisissa lukemissa käynyt keskusta on kohentanut kannatustaan hienoisesti. Puolueen suosio on kasvanut 0,6 prosenttiyksikköä ja on nyt 10,9 prosenttia.

Vihreiden kannatus on noussut 0,7 prosenttiyksikköä 10,1 prosenttiin. Vasemmistoliiton kannatus on pysynyt jotakuinkin muuttumattomana, ollen 8,5 prosenttia.

Hallituspuolueista asemaansa on vahvistanut kaikkein eniten Rkp, jonka kannatus on noussut 0,8 prosenttiyksiköllä 5,0 prosenttiin.

Taloustutkimuksen 10.10.–1.11. toteuttamassa kyselyssä kysyttiin noin 2 500 ihmiseltä, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

Puoluekantansa kertoi yhteensä 1 732 haastateltavaa.

Kyselyn virhemarginaali on 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.