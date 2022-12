Kun Twitterin omistaja Elon Musk liputtaa rajoittamattoman sananvapauden puolesta, Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuissa korostuu yksityisyyden suoja, sanoo tuomioistuimen suomalainen tuomari Niilo Jääskinen.

Vihan lietsonta verkossa on kasvava ongelma. Pelottelemalla ja uhkailemalla pyritään typistämään yhteiskunnallista keskustelua.

Yhdysvalloissa viestipalvelu Twitterin ostanut suursijoittaja Elon Musk vaikuttaa kannattavan rajoittamatonta sananvapautta. Euroopassa puolestaan korostetaan, että vapaallakin sanalla on rajansa.

”On hyvin todennäköistä, että joudumme jossain vaiheessa ottamaan näihin asioihin kantaa”, sanoo Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Niilo Jääskinen.

Tällöin kysymys saattaa olla siitä, onko tietyn jäsenvaltion rikosoikeus sopusoinnussa Euroopan unionin perusoikeuskirjan kirjassa. Varsinainen ongelma muhii EU:n tuomioistuimen ratkaisuissa, joissa on korostettu voimakkaasti yksityisyyden suojaa.

”Olemme ratkaisuissamme korostaneet viestiliikenteen lähes kaikkien tietojen salaisuutta. Tästä seuraa vaikeahko kysymys siitä, onko vahvan tietosuojan hintana verkossa tapahtuvien viharikosten rankaisemattomuus. Jos halutaan rangaista vihan lietsojaa, täytyy yleensä pystyä selvittämään, kuka hän on.”

Törkeimmät viestit lähetään usein tekaistuilla nimillä. Tekijöiden selvittäminen herättää kysymyksen, olisiko oikeudellisesti mahdollista tinkiä perusoikeuksiin kuuluvasta tietosuojasta epäiltyjen vihan lietsojien saamiseksi vastuuseen.

Suurin osa Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelemistä tapauksista on ennakkoratkaisupyyntöjä.

Jos kansallinen tuomioistuin on epävarma, miten jokin asia pitäisi ratkaista sopusoinnussa EU:n oikeuden kanssa, sen pitäisi pyytää Luxemburgissa sijaitsevalta tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

Ennakkoratkaisun saatuaan kansallisen tuomioistuimen on sitä noudatettava, sillä EU:n oikeus on aina etusijalla.

Yksi ongelma on Jääskisen mielestä sekin, että jäsenvaltioilla on ajoittain taipumus heikentää liian paljon tietosuojaa turvallisuuteen vedoten. Kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on luonnollisesti tärkeää, mutta silläkin on oikeusvaltiossa rajansa.

” ”Minulla ei ole mitään tietoa kollegoideni poliittisista kannoista.”

”Monet valtiot haluaisivat säilyttää tietoliikenteen tietoja ja sallia viranomaisille mahdollisuuden tutkia niitä hyvinkin pitkään. Näissä kysymyksissä meillä rima on vähän korkeammalla kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.”

Syy tähän on verraten yksinkertainen. Euroopan unionin perusoikeuskirja tuli voimaan vuonna 2009. Perusoikeuskirja on Jääskisen mielestä nykyaikaisempi kuin vuonna 1950 laadittu ihmisoikeussopimus, vaikka siihenkin on tehty lisäyksiä viimeksi vuonna 2018.

”Euroopan ihmisoikeussopimus määrittää perus- ja ihmisoikeuksien vähimmäistason. Otamme huomioon ihmisoikeustuomion ratkaisut, mutta annamme perus- ja ihmisoikeuksille usein vielä parempaa suojaa EU:n perusoikeuskirjan nojalla.”

Entä sitten Elon Muskin näkemykset absoluuttisesta sanavapaudesta?

Euroopan unionin perusoikeuskirja takaa sekä sananvapauden että yksityis- ja perhe-elämän suojan. Jääskinen ei ota kantaa yksittäiseen yritykseen, mutta tahtoo korostaa, että eurooppalaisessa oikeudessa sananvapaus on tärkeä perusoikeus.

”Se sisältää tiettyyn rajaan saakka oikeuden loukata. Tämä oikeus ei kuitenkaan ole absoluuttinen. Sananvapauteen on säädetty yleisen edun kannalta tarpeelliseksi katsottuja rajoituksia.”

Yksityisyyden suojan korostaminen palautuu viime kädessä siihen, että Euroopan unioni on säätänyt maailman tiukimman tietosuojalainsäädännön.

Epäilijä saattaa silti pohtia, onko kireä tietosuojalainsäädäntö yksi syy siihen, että EU ei välttämättä ole maailman kehittynein digitaalinen talousalue.

Jääskinen pitää hyvinkin mahdollisena, että Yhdysvalloissa suuryhtiöt ovat onnistuneet liiketoiminnassaan hyödyntämään väljempää tietosuojalainsäädäntöä. Toisaalta EU:n tietosuoja-asetuksesta on tulossa markkinoilla kansanvälinen standardi, jota yhtiöt noudattavat.

”Tietosuojan merkityksen saattaa ymmärtää vasta, kun on joutunut vaikkapa identiteettivarkauden kohteeksi. Suomessa psykoterapiakeskus Vastaamon tapaus on hyvä esimerkki, kuinka valtavan tärkeistä asioista yksityisyyden suojaa loukkaavissa tietosuojarikoksissa voi olla kysymys.”

”Nykyisin kaikissa jäsenvaltioissa tunnustetaan se, että Euroopan unionin tuomioistuimella on ylin tuomiovalta EU:n oikeudessa”, Niilo Jääskinen uskoo.

Tiistaina 6. joulukuuta Euroopan unionin tuomioistuin täyttää 70 vuotta.

Jääskinen on vasta on kolmas tuomioistuimen suomalainen tuomari. Hänen edeltäjiään ovat Leif Sevón vuosina 1995–2002 ja Allan Rosas vuosina 2002–2019.

Merkkipäivää värittää oikeusvaltiokriisi, joka johtuu etenkin Puolan ja Unkarin politiikasta. Molemmissa valtioissa tuomioistuimien tuomareita on valittu ja painostettu poliittisin perustein. Lisäksi Puolan ja Unkarin hallitukset väheksyvät oikeusvaltioperiaatetta, jossa julkisen vallan käytön käytön tulee perustua lakiin ja tuomioistuimet ovat itsenäisiä ja riippumattomia.

”On erittäin huolestuttavaa, kun ei pelkästään kyseenalaisteta oikeusvaltioperiaatetta sen ahtaassa merkityksessä, vaan horjutetaan koko reilun demokratian perusperiaatetta, jonka mukaan valtiovalta voi vaihtua vaaleissa.”

Jääskisen mukaan kysymys voi olla myös tiedotusvälineiden ja akateemisen vapauden rajoittamisesta sekä päättäjille mieluisten talouselämän edustajien vallan suosimisesta.

Siksi on tärkeää, että Euroopan unionin tuomioistuin pysyy vankasti politikoinnin yläpuolella.

”Samaan aikaan, kun meillä on Puolassa ja Unkarissa oikeusvaltio-ongelmia, EU:n tuomioistuin on esimerkiksi viime vuonna asettunut tietyissä verotusta koskevissa kysymyksissä niiden puolelle Euroopan komissiota vastaan. Toisien sanoen olemme puolueettomia myös niitä kohtaan, jotka kyseenalaistavat yhteisiä arvojamme.”

Jääskinen viittaa tapaukseen, jossa kyse oli jäsenvaltioiden mahdollisuudesta ottaa käyttöön yrityksen liikevaihtoon perustuvia välittömiä veroja. Komission mielestä tällaiset verot olivat valtiontukisäännösten vastaisia, mutta EU:n tuomioistuin oli eri mieltä.

Puolassa ja Unkarissa verot säädettiin suuryhtiöille, jotta ne eivät voisi verosuunnittelulla supistaa verotettavaa tulostaan.

Oikeusvaltiokriisin lisäksi tuomioistuimen merkkipäivänä lippuja liehuttaa myös Venäjän Ukrainassa aloittamana hyökkäyssota ja koronaviruspandemia.

Pandemian aikana liikkumista ja elinkeinovapautta rajoitettiin tuntuvasti tartuntojen hillitsemiseksi. Jossain vaiheessa tuomioistuin joutuu todennäköisesti punnitsemaan myös näiden rajoitusten suhdetta perusoikeuksien toteutumiseen.

”Pandemia ja sota ovat pikemmin vahvistaneet eurooppalaista oikeusjärjestelmää. Kriisien takia suurin osan jäsenvaltioista on kokoontunut saman lipun ympärille.”

Tavallisille kansalaisille Euroopan unionin tuomioistuin on taannut hänen mukaansa ennen kaikkea lainkäytön riippumattomuuden. Tuomarit eivät politikoi, ja sapiskaa annetaan vain oikeudellisten tosiseikkojen nojalla.

”Riippumaton Euroopan unionin tuomioistuin takaa kaikille vakaan yhteiskunnan. Euroopan unionissa lainkäyttö ylimmässä tuomioistuimessa ei ole politisoitunut samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Minulla esimerkiksi ei ole mitään tietoa kollegoideni poliittisista kannoista.”