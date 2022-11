Vihreä ympäristöministeri on syyttänyt metsäalaa pelottelusta, kun eduskunnassa käsitellään luontokatoa pysäyttävää ennallistamisasetusta. Metsäteollisuus ry:n Paula Lehtomäen ja MTK:n Juha Marttilan mielestä huoleen on hyvät syyt.

Ympäristöpolitiikan kuuma peruna on eduskunnassa käsittelyssä oleva ennallistamisasetus. Lauantaina ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr) syytti HS:n haastattelussa alan etujärjestöjä ”käsittämättömästä pelottelusta” asiassa.

Ministerin mukaan keskustelua on leimannut lobbauskoneisto, jossa luontokatoa pysäyttämään tarkoitettu uusi asetus on nähty mörkönä.

Metsäteollisuuden mukaan pelottelua ei ole ilmassa.

”Me emme pelottele vaan haluamme nostaa esille asian merkitystä. Tämä ei ole pikkuasia Suomen, aluetalouden eikä myöskään kansakunnan tulevaisuuden kannalta”, sanoo toimitusjohtaja Paula Lehtomäki Metsäteollisuus ry:stä.

Yhdistys on suomalaisen metsäteollisuuden edunvalvoja. Lehtomäen mukaan metsäteollisuus ajaa asiaansa ennallistamiskysymyksessä normaaliin tapaan.

”Alan etujärjestö pyrkii olemaan aktiivinen samalla tavalla kuin muidenkin merkittävien asioiden kohdalla. Päätöksentekijöiden pitää tietää, mistä he päättävät, kun he päättävät”, Lehtomäki sanoo.

Maa- ja metsätalous­tuottajain keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Juha Marttila on jyrkempi sanoissaan. Hänen mukaansa ministerin pitäisi ryhtyä itsetutkiskeluun.

”Jos tuntuu siltä, että kaikki muut on väärässä, niin silloin on hyvä katsoa peiliin”, Marttila neuvoo.

Ennallistamisasetuksen taustalla on huoli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja lajikadosta.

Ennallistamisella tarkoitetaan luonnon tilan parantamista sekä ennen kaikkea luonnon saattamista kohden luonnontilaa.

Asia repii poliittista kenttää, sillä asetuksesta on kehkeytynyt syksyn suurin riita hallituksessa.

MTK:n Marttilan mielestä vihreät ja ympäristöjärjestöt johtavat keskustelua, jossa Suomen mustamaalaaminen maailmalla on jo karkaamassa käsistä.

”Meitä aletaan kohta rinnastaa Amazonin sademetsien hävittämiseen. Fakta on se, että Suomessa metsätalous ei aiheuta yhtään metsäkatoa”, Marttila sanoo ja syyttää ministeriä panikoinnista.

Marttilan mukaan ministeri Ohisalo kiertää puheissaan järjestelmällisesti sitä, miten iso asia ennallistamisasetus Suomelle on.

”Ojitettujen entisen soiden unohtaminen puheissa on se iso juttu. Näistä alueista suuri osa on nykyisin hyväkasvuista metsää ja komissio lähtee siitä, että ajan mittaan alueet ennallistettaisiin. Pitkällä aikavälillä tämä leikkaisi 15 prosenttia puuntarjonnasta”, Marttila sanoo.

”Tässä mielessä esitys on todella raju. Mikä on tämän kansantaloudellinen hinta?” hän kysyy.

Metsäteollisuuden mukaan esitetty asetus menee pidemmälle kuin eurooppalainen luonnonsuojelu­lainsäädäntö, ja tavoitteet ovat liian korkeat.

”Näin ollen vaikutukset Suomelle olisivat erittäin suuret. Jo ennallistamistoimien suorat vaikutukset ovat moninkertaiset asukaslukuun nähden kuin kenellekään muulle. Välillisiä vaikutuksia ei ole arvioitu lainkaan”, Metsäteollisuus ry:n Lehtomäki sanoo.

Hän muistuttaa, miten merkittävä toimiala metsäteollisuus ja miten merkittävässä roolissa kotimaisen raaka-aineen saanti on toimialalle on.

MTK:n Marttilan mukaan ennallistamisasetus on nykymuodossaan hyökkäys koko suomalaista metsäalaa kohtaan. Hän muistuttaa, että EU on samaan aikaan pitänyt Suomea luontoparatiisina.

”Riski on se, että Suomea lähdetään museoimaan luontoreservaatiksi, kun luonto on muualla pitkälle tuhottu. EU on nyt väkivalloin tulossa pelastamaan sellaisen maan luontoa, jossa luonto on säilynyt”, Marttila sanoo.

Metsien luontoarvoista on välttämätöntä puhua, Marttila sanoo.

”Panikoidessa unohtuu usein kuitenkin se, että Suomesta ei ole hävinnyt yhtään metsän luontotyyppiä. Kehitettäviä luontotyyppejä on kyllä metsissä paljon. Näiden luontotyyppien ominaispiirteitä pitää vahvistaa ja siihen on työkalut olemassa. Me tiedämme Suomessa, mitä pitää tehdä.”, Marttila sanoo.

Ennallistaminen on Lehtomäen mukaan sinänsä oikea kehityssuunta.

”Monimuotoisuus ja ilmastotavoitteet ovat erittäin tärkeitä ja toimenpiteet ovat siksi tärkeitä. Metsänomistajan ja sitä kautta metsäteollisuuden intressi on, että Suomessa on terveet ja hyvinvoivat metsät. Mikään muu ei turvaa sitä, että seuraavatkin 150 vuotta voidaan harjoittaa kestävää metsätaloutta ja metsäteollisuutta.”

”Tavoitteiden pitää olla realistisia ja toimenpiteet pitää kohdentaa järkevästi ja kustannustehokkaasti, ja siihen ennallistamisasetukseen valittu toimintamalli ei anna mahdollisuuksia", Lehtomäki sanoo.