Suomen ulkopolitiikassa on alkanut uusi aikakausi. Ovet on suljettu Venäjän suuntaan, Nato-jäsenyyttä on haettu ja turvatakuut saatu Yhdysvalloilta ja Britannialta.

Ulkopolitiikan suunnanmuutos on tuonut mukanaan Suomelle myös uusia ystäviä. Tutkijan mukaan Suomi on samalla pakotettu kompromisseihin.

Uusien ystävien luettelemisen voi aloittaa Qatarista, jonka ihmisoikeustilannetta on vuosia arvosteltu. Suomi on avannut viime joulukuussa lähetystön Dohaan.

Suhteiden lähenemisestä niin ikään epädemokraattiseen Saudi-Arabiaan kertovat viimeaikaiset vierailut. Maan kauppaministeri Majid al-Kassabi isoine seurueineen on vastikään vieraillut Suomessa, ja lokakuun lopussa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) matkusti Saudi-Arabiaan ja Qatariin.

Suomen Saudi-Arabian suurlähettiläs Anu-Eerika Viljanen ja Saudi-Arabian kauppaministeri Majid al-Kassabi kuvattuina Ruoholahdessa Helsingissä marraskuussa.

Näyttävimmin uutta kaveruutta Suomi on rakentanut Turkin suuntaan, jonka ratifioinnin varassa on Suomen Nato-jäsenyys. Maata johtaa itsevaltaisin ottein presidentti Recep Tayyip Erdoğan.

Professori Teivo Teivaisen mukaan Saudi-Arabian voi määritellä hyökkäyssotaa käyväksi maaksi ja diktatuuriksi, joka paloittelumurhaa poliittisia toisinajattelijoita ja alistaa naisia.

”On lähtökohtaisesti kiinnostavaa, että tällaisen valtion kanssa syvennetään yhteistyötä sekä valtion että keskuskauppakamarin taholta. Onko se hassua vai hyvää bisnesvainua”, Teivainen kysyy. Hän toimii maailmanpolitiikan professorina Helsingin yliopistossa.

”Miksi nyt saudien kanssa solmitaan sopimuksia, jos kerran Venäjän kanssa tuomitaan ihmisoikeusloukkaukset ja hyökkäyssota? Tältä osin toimista puuttuu johdonmukaisuus”, professori sanoo.

Professori Teivo Teivainen

Teivaisen mukaan Suomen nykyinen tapa pitää hyviä suhteita yllä Saudi-Arabian ja Qatarin kaltaisiin maihin on kytköksissä Suomen idänpolitiikan muutokseen.

Häntä kiinnostaa erityisesti tapa, millä tavalla uusia ulkosuhteita Suomessa perustellaan.

Suomen ja Turkin välistä suhdetta määrittää nykyisellään erityisesti yhteisymmärrys­asiakirja, joka solmittiin kesäkuussa Naton huippukokouksen alla Madridissa. Teivainen heittää ilmaan ajatusleikin.

”Jos Turkin kanssa ei ole ongelmaa solmia tuollaista sopimusta, niin miksi emme tekisi samanlaista paperia Kiinan kanssa? Lupaisimme, että Suomen sananvapautta ei väärinkäytetä uiguurien aseman puolustamiseen, ja että sitoudumme valvomaan Kiinan vastustajia ja estämään Kiinan vastustamisesta inspiroituneiden tahojen rahoituksen Suomessa”, Teivainen sanoo.

Suomen, Ruotsin ja Turkin johtoa kuvattuna kesäkuussa Madridissa. Eturivissä Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu (vas.), Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto ja Ruotsin ulkoministeri Ann Linde. Takarivissä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson.

Sopimuksia solmitaan kuitenkin eri tilanteissa erilaisin tavoittein.

Turkin kanssa tehdyssä sopimuksessa on kyse Nato-jäsenyydestä. Sen voi tulkita tarkoittavan, että sopimus liittyy eksistentiaaliseen kysymykseen, sillä turvallisuuspolitiikka on Suomen kohtalonkysymys, Teivainen sanoo.

”Kiinan kanssa samaa perustetta ei voisi käyttää. Kiinan kanssa kyse olisi enimmäkseen rahasta, joten olisi outoa taipua sopimukseen niinkin banaalista syystä”, Teivainen sanoo.

Ajatusleikin kautta tullaan Suomen uuden ulkopolitiikan kulmakiviin.

Uudessa ulkopoliittisessa ”liturgiassa” on Teivaisen mukaan kolme kiinnostavaa teemaa.

”Niin sanotuista kovista arvoista perusteluina käytetään turvallisuuspolitiikkaa ja rahaa. Lisäksi pehmeämpänä liberaalien arvojen vientiä. Näitä perusteluja vaihdellaan, ja myös painotus vaihtelee”, Teivainen sanoo.

Ulkopolitiikan suunta on Teivaisen mukaan selkeä, mutta tarkoitusperät jäävät usein epäselviksi.

”Rahanhankinnan ja turvallisuuspolitiikan sekä liberaalien arvojen välisen suhteen kesken on epäselvyyttä, eikä tätä ole meillä minusta kunnolla pohdittu”, Teivainen sanoo.

”Osittain kyse on uudenlaisesta suomettumisesta. Ilmassa on samoja merkkejä.”

Yksinkertaistettuna suomettumisella tarkoitetaan selviytymistä, jossa taipuminen ulkoisen paineen alla korostuu itsenäisen toiminnan sijasta.

Professorin mukaan Suomen uuden ulkopolitiikan voi nähdä myös muunnelmana Urho Kekkosen vuosista. Kekkonen toimi presidenttinä vuosina 1956–1981.

Teivainen käyttää esimerkkinä neuvostoaikaisia loikkareita, joille Suomi ei myöntänyt turvapaikkaa. Itärajan yli paenneet palautettiin takaisin. Oma etu edellä mentiin.

”Kekkonen käytti sanontaa: ’Ei armoa Suomen selkänahasta’”, Teivainen sanoo.

Presidentti Urho Kekkonen ja hänen venäjänvinttikoiransa Ludmila kuvattuna Naantalin Kultarannassa 1970. Koira oli Neuvostoliiton lahja presidentille.

Teivaisen mielestä ei ole täysin julkipuhuttua, miksi Suomi lähenee Persianlahden maita. On mahdollista ajatella, että Suomi lähentyy Persianlahden maita geopoliittisista syistä.

”Onko nyt niin, että Suomi panee geopoliittisen panoksensa pöytään, jossa ratkaistaan se, kallistuvatko Qatar ja Saudi-Arabia länteen tai itään?” Teivainen sanoo ja tarkoittaa idällä Venäjää ja Kiinaa.

”Voidaan myös ajatella, että yhteistyön taustalla on idealistisen kansainvälisen politiikan oppisuunnan mukainen ajatus saudien ja Qatarin kytkeminen osaksi suotuisaa, liberaaleja demokratian arvoja muistuttavaa kehitystä vahvistuvan kaupan kautta”, Teivainen sanoo.

Se tarina on tuttu ja kuultu aiemmin, Venäjän suhteen. Lopputulos on nähtävissä.

”Qatarin ja Saudi-Arabian kohdalla näemme kenties vasta 15 vuoden päästä, mihin tämä on menossa”, Teivainen sanoo.

Suomi on lähentynyt useita epädemokraattisina pidettyjä valtioita. Samaan aikaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kutsuu koolle feministisen ulkopolitiikan kansainvälistä tapahtuman Helsinkiin.

Feministisellä ulkopolitiikalla tarkoitetaan naisten ja tyttöjen osallistamista päätöksentekoon. Haaviston isännöimä konferenssi järjestetään pian marraskuun puolivälissä.

Teivainen nostaa esimerkiksi Afganistanin ja tavan, miten maasta Suomessa puhuttiin.

YK:n alaisen järjestön perustama ruoanjakelupiste Kabulissa. Kuva on vuodelta 2021.

”Olimmeko me Afganistanissa pelastamassa naisia vai olimmeko sittenkin osoittamassa kuuliaisuutta Yhdysvalloille?” Teivainen kysyy.

”Virolaiset olivat tässä jollain tapaa rehellisempiä, sillä he eivät sievistelleet naisten aseman vahvistamisella. Virolaiset ulkopolitiikan päättäjät sanoivat minulle suoraan olleensa Afganistanissa siksi, että jos siellä kuolee virolaisia, niin Yhdysvallat muistaa veriuhrin sitten, kun Venäjä hyökkää Viroon.”

Kovia arvoja korostava puhetapa on johdonmukaisempaa maailmassa, jossa kovia arvoja ajetaan, Teivainen arvioi.

”Meillä on painetta pitää yllä yleviä tavoitteita ja tarve löytää sievisteleviä perusteluita. On tietenkin toinen kysymys, pitääkö johdonmukaisuutta hyvänä asiana.”

Teivaisen tulkinnassa myös Ruotsin vastikään aloittanut oikeistohallitus pystyy uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa toimimaan johdonmukaisemmin kuin Suomi. Ruotsin hallitus luopui vastikään feministisestä ulkopolitiikasta.

Professorin mielestä hallitusohjelmat voitaisiin kirjoittaa myös ilman sievistelyä.

”Olisiko parempi sellainen hallitusohjelma, jossa sanotaan suoraan että Afganistaniin mennään turvallisuuspoliittisista syistä tai Saudi-Arabian kanssa käydään kauppaa, koska se tuo meille rahaa sosiaaliturvaan ja ikääntyvän väestön hoitoon. Olisiko parempi perustella Maailmanpankin toimintaa ja meidän kaltaisten maiden valta-asemaa siellä sanoen suoraan, että meidän kaltaiset maat puolustavat naisten ja seksuaalivähemmistöjen asemaa eivätkä Afrikan maat.”

”Olisiko se parempi ratkaisu? Olisi se ainakin vähemmän tekopyhää”, Teivainen sanoo.

Uuden ulkopolitiikan kautta löytyneet uudet kaveruudet voivat vaikuttaa myös Suomen sisäpolitiikkaan, professori varoittaa. Hän ottaa taas esimerkiksi Turkin ja Suomen solmiman yhteisymmärrysasiakirjan.

Kurdien järjestämä mielenosoitus Suomen ulkoministeriön edustalla Helsingissä elokuussa.

”Sopimuksessa puhutaan terroristisista putiikeista mutta myös niistä inspiroituneista tahoista. Jos sopimuksen tämä kohta otetaan tosissaan, niin tällaisille tahoille Suomen valtion ei pitäisi antaa tukea.”

”En ole tästä erityisesti huolissani, mutta niin sopimuksessa kirjaimellisesti lukee. Jos sopimusta noudatettaisiin, se olisi huolestuttavaa kehitystä niin pohjoismainen oikeusvaltion, ihmisoikeuskäsityksen kuin myös kansalaisvapauksien näkökulmasta.”

Teivaisen mukaan Suomen ja Turkin välinen sopimus ajaa Suomen joka tapauksessa joustamaan.

”Joko meidän pitää joustaa kansalaisoikeuksissa tai siinä, että Suomen valtion tekemä sopimus onkin vain sanahelinää.”

Takana on professorin mukaan arvovalinta. ”Siinä ei ole mitään epäselvää, että turvallisuuspolitiikkaa painotetaan. Mukana tulee kuitenkin kiusallisia kompromisseja”, Teivainen sanoo.