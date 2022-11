HS:n lähteiden mukaan hallituksessa on ollut poikkeuksellisia vaikeuksia saada sorvattua keskustan hyväksymää vastausta välikysymykseen luonnon ennallistamisesta. Erityisavustajat ovat viilanneet vastauksen sananmuotoja viime viikon keskiviikosta lähtien ainakin 30 tuntia.

Hallituksen jo lähes kuukauden jatkuneet ongelmat ovat äityneet viime päivinä niin vaikeiksi, että edessä voi olla pahimmillaan jopa hallituksen kaatuminen.

Hallituksen akuutein ongelma koskee oppositio­puolueiden esittämää välikysymystä luonnon ennallistamisesta, johon hallituksen pitää vastata keskiviikkona.

Lue lisää: Oppositio syyttää hallitusta viivyttelystä luonnon ennallistamis­asetuksessa: ”Ei Suomea voi näin johtaa”

Helsingin Sanomien kahdeksalta lähteeltä saaman tiedon mukaan hallituksessa on ollut poikkeuksellisia vaikeuksia saada sorvattua keskustan hyväksymää vastausta välikysymykseen.

HS:n lähteiden mukaan hallituksen erityisavustajat ovat viilanneet vastauksen sananmuotoja viime viikon keskiviikosta lähtien ainakin 30 tuntia. Maanantaina työtä on jatkettu, mutta se keskeytyi ilman tulosta illalla.

Useista hallituspuolueista sanotaan, että keskusta tuo aina uusia muutosehdotuksia pöytään, vaikka se oli suurelta osin saanut jo edelliset vaatimuksensa läpi.

Keskustan kuvaillaan liikuttelevan maalia aina kauemmaksi. Kiistasta on kertonut maanantaina myös Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

Lue lisää: Hallituksen syksyn suurin riita syntyi luonnon ennallistamisesta – Tästä on kyse

Välikysymykseen vastaa pääministeri Sanna Marin (sd).

Hallitus kaatuu, jos eduskunnan enemmistö äänestää välikysymyksessä hallitusta vastaan. Näin käy, jos keskusta tai suurin osa keskustan kansanedustajista äänestää hallitusta vastaan yhdessä opposition kanssa.

Hallituspuolueissa epäillään, että keskusta saattaa ajaa välikysymyskäsittelyn umpikujaan jo tiistaina. On myös mahdollista, että sopu löytyy maanantaina tai tiistaina aamulla.

Keskeisessä roolissa välikysymyksessä on EU:n ennallistamisasetus, joka on jo hajottanut hallituksen rivejä, kun hallituksen kannanottoa asetukseen on käsitelty eduskunnassa.

Esityksen mukaan muun muassa vesialueita, soita ja metsiä pitää EU:n alueella ennallistaa ensi alkuun vuoteen 2030 mennessä vähintään 20 prosenttia. Kyse ei ole alueiden suojelusta vaan esimerkiksi vesien palauttamisesta 1950-luvun alun tilaan.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti kannanoton asetukseen, mutta varsinaisen Suomen kannan muodostaa eduskunnan suuri valiokunta marraskuun lopussa.

Hallituksen kannassa vaaditaan muutoksia asetukseen, jotta se olisi hyväksyttävissä. Eduskuntakäsittelyssä erityisesti keskusta on halunnut Suomen linjaan tiukempia sanamuotoja.

Myös Sdp ja Rkp ovat kannattaneet eduskunnan valiokuntien loppupäätelmiin tiukkoja sanamuotoja yhdessä muun muassa keskustan ja kokoomuksen kanssa. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat selkeämmin pysyneet hallituksen alkuperäisen kannan takana.

Lue lisää: Sdp:n, keskustan ja Rkp:n edustajat äänestivät toisessakin valiokunnassa hallituksen aiemmin sopimaa kantaa vastaan

Neljän lähteen mukaan keskusta ajaa pitkillä neuvotteluilla siihen, että pääministeri Marin ilmoittaa keskiviikkona Suomen äänestävän asetusta vastaan, mikäli Suomen vaatimukset eivät toteudu.

Hallituksen enemmistön mielestä tällainen vastaus ei vastaa hallituksen jo muodostamaa kantaa, jonka myös keskusta on hyväksynyt.

Keskustalle on ehdotettu muotoilua, jonka mukaan hallitus voi äänestää vastaan, mikäli asetusta ei ole muutettu riittävästi Suomen haluamalla tavalla.

Hallituspuolueiden enemmistön mielestä on vaikea sanoa jo nyt, että Suomi kategorisesti äänestää vastaan, koska asetus ei edes mene äänestykseen tämän hallituksen aikana.

Kukaan ei siis tiedä, miten seuraava hallitus tulee äänestämään.

Useat lähteet kuvailevat tilannetta sanalla absurdi, sillä välikysymysvastaus ei edes määrittele, mikä on Suomen kanta ennallistamis­asetukseen. Määritelmän tekee suuri valiokunta marraskuun lopulla.

Lähteiden mukaan kyse on keskustan kipuilusta, joka on jumiuttanut hallituksen työskentelyn sen jälkeen, kun keskustan kannatus laski kaikkien aikojen alimmalle tasolleen HS:n gallupissa 19. lokakuuta.

Lue lisää: Lähteet HS:lle: Hallituksen työ on alkanut taas tökkiä ja rivit rakoilla

Hallituspuolueissa pidetään erikoisena, jos Suomen hallitus kaatuisi kriisin aikana EU:n asetusluonnokseen, josta ei todennäköisesti päätetä vielä pitkään aikaan.

On jopa mahdollista, ettei asetus koskaan edes tule voimaan, koska se voi siirtyä vasta seuraavan komission tehtävälistalle, jos se ylipäätään ottaa sen tehtäväkseen.

Keskustasta sanotaan, että asia pitäisi siirtää hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuvan viisikon käsittelyyn. Jokseenkin kaikki HS:n lähteet pitävät melko varmana, että keskusta vierittää välikysymys­lausunnon ongelmat Marinin syyksi.

HS:n lähteiden mukaan keskustalta kysyttiin viime viikolla, pitääkö Marinin perua osallistuminen YK:n ilmastokokoukseen tällä viikolla. Keskustan vastaus oli näiden lähteiden mukaan, ettei tarvitse.

HS:n lähteet eivät muista, että välikysymyksien sanamuotoja olisi koskaan käsitelty viisikossa, vaan avustajakunta on käynyt läpi sisältökiistat.

”Erikoista tässä on se, ettei hallituspuolueilla edes ole erimielisyyttä ennallistamis­asetuksesta. Kaikki vaativat siihen muutoksia. Tässä ei ole kysymys sisällöstä vaan mielikuvien luomisesta”, sanoo yksi lähde.