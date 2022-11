Hallituksen sorvaamat henkilöstömitoitukset ovat osa ajatusta, jonka mukaan suomalaisten peruspalvelujen pitäisi jatkuvasti parantua. Todellisuudessa tällaista tavoitetta on yhä vaikeampi saavuttaa, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Veera Paananen.

Eduskunnalla on iloisia uutisia kaikille niille kansalaisille, jotka hoitavat terveyttään ensisijaisesti julkisella puolella. Lainsäädäntö on ainakin periaatteessa ottamassa askeleen kohti tasa-arvoisempaa terveydenhuoltoa, kun eduskunta hyväksynee lain hoitotakuun kiristämisestä.

Hoitotakuun kiristäminen tarkoittaa, että perusterveydenhuollossa pitää kiireettömässä vaivassa päästä hoitoon 14 päivässä ensi vuoden syyskuusta alkaen. Aikaraja kiristyisi 7 päivään marraskuussa 2024. Suun terveydenhuollossa olisi päästävä kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden sisällä.

Laki on tänään tiistaina eduskunnan täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oppositiopuolueetkaan eivät ehdottaneet muutosta aikarajoihin.

Tavoite nopeammasta hoitoon pääsystä on tietysti erittäin hyvä. On surkeaa, miten eriarvoisessa asemassa suomalaiset ovat sen suhteen, missä he asuvat tai pääsevätkö he nauttimaan laajasta työterveyshuollosta, jonka kautta lääkäriin pääsee sujuvasti.

Ongelma vain on, että aikarajojen toteuttamista annetussa aikataulussa pidetään tulevilla hyvinvointialueilla vaikeana, jopa mahdottomana. Laki vaatii toteutuakseen rahaa ja henkilökuntaa, joista jälkimmäinen on erityinen murheenkryyni. Hyvinvointialueet joutuvat miettimään, mistä ne saavat taiottua lisää hoitajia tilanteessa, jossa heistä on jo valmiiksi huutava pula.

Niin sosiaali- ja terveysvaliokunta kuin perustuslakivaliokuntakin kiinnittivät ongelmaan huomiota. Perustuslakivaliokunta huomautti lausunnossaan, että muut palvelut eivät saa heikentyä hoitotakuun kiristämisen takia.

Laki vaatii aiempaa enemmän hoitajia vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan.

Hoitotakuu on jo toinen istuvan hallituksen tekemä, kiristyvä sote-mitoitus.

Ympärivuorokautisessa vanhustenhoivassa hoitajamitoitus kiristyy ensi huhtikuussa niin, että 20:ta vanhusta kohti on oltava 13 hoitajaa. Nyt heitä vaaditaan 12. Alun perin mitoituksen piti kiristyä jo keväällä 14 hoitajaan 20 vanhusta kohti, mutta hoitajapulan takia kiristymistä porrastettiin.

Tarkoituksena on parantaa vanhusten hoivaa. Vaatimusta lisähoitajista on kuitenkin arvosteltu juuri henkilöstöpulan takia: pelkkä mitoitus itsessään ei lisää hoitajien määrää, vaan työntekijöitä pitäisi olla enemmän saatavilla. Esimerkiksi Espoossa hoitopaikkoja on jouduttu sulkemaan, koska nykyiseenkään mitoitukseen ei yksinkertaisesti ole päästy. Tällaisessa tilanteessa vanhusten hoidon parantamista tavoitteleva laki siis paradoksaalisesti vaikeuttaa vanhusten hoitoa.

Rakennelma huojuu muillakin tavoin. Lokakuussa uutisoitiin, että hoivajätti Attendo ja monet muutkin yksityiset terveysyritykset ovat irtisanoneet suurimman osan hoivasopimuksistaan hyvinvointialueiden kanssa. Yritykset vetoavat muun muassa hoitajamitoitukseen: hoitajia tarvitaan lisää, ja samalla palkat nousevat. Yritysten on siksi mielestään saatava reippaasti lisää rahaa hyvinvointialueilta – siis veronmaksajilta.

Hallituksen pyrkimykset kiristää henkilöstömitoituksia eivät rajoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta on tällä vaalikaudella tiukennettu. Opetusministeri Li Andersson (vas) on lisäksi sanonut, että sitä tulisi kiristää entisestään. Hänen mukaansa myös kouluihin tarvittaisiin mitoitus erityisopettajien määrästä. Edellinen hallitus puolestaan tiukensi varhaiskasvatuksen opettajan pätevyysvaatimuksia.

Varhaiskasvatuksessa kärsitään erityisesti pääkaupunkiseudulla pahasta työvoimapulasta. Lain mukaan kuntia uhkaavat sakot, jos niiden päiväkodeissa on liian vähän henkilökuntaa.

Myös varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta on tällä vaalikaudella tiukennettu.

Mitoitukset ovat valtiovallalle tapa ohjata kuntien ja nykyisin myös hyvinvointialueiden rahankäyttöä. Kunnille maksettavat valtionosuudet ovat yleiskatteellisia, eli niitä ei ole korvamerkitty minkään tietyn asian järjestämiseen. Mitä tiukemmin laissa kuntien tehtävistä säädetään, sitä varmemmin valtion maksamat rahat ohjautuvat hallituksen haluamiin asioihin.

Kunnat eivät yleensä tiukasta sääntelystä innostu. Tälläkin kertaa Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden kärjessä on tehtävien yksityiskohtaisen sääntelyn keventäminen. Asetelma ei liity erityisesti nykyiseen hallitukseen, vaan kunnissa on vaadittu laajempaa liikkumatilaa jo pitkään.

Tällä hetkellä tiukentuva sääntely tuntuu kuitenkin törmäävän arjen todellisuuteen erityisen kovaa ja monella suunnalla. Syy on se, että pula yhteiskunnan kannalta kriittisistä ammattilaisista, kuten hoitajista ja varhaiskasvatuksen opettajista, on pahentunut nopeasti.

Valtiolla ja palvelujen järjestäjillä on lisäksi usein erilaiset käsitykset siitä, miten paljon asiat maksavat. Hallitukset kertovat mielellään toteuttaneensa erilaisia uudistuksia ja ohjanneensa niihin kunnolla rahaa. Kunnissa kuitenkin koetaan usein, että rahoitus ei ole riittävää. Samoin näyttää käyvän uusilla hyvinvointialueilla: esimerkiksi Etelä-Savon hyvinvointialueen johtajan mukaan valtion osoittamat rahat hoitotakuun toteuttamiseen kattavat maakunnassa vain 10 prosenttia kustannuksista.

Kuntien ja alueiden rahavaatimuksissa on toki kyse myös edunvalvonnasta. Moni hyvinvointialue tekee joka tapauksessa ensimmäisenä toimintavuotenaan reipasta alijäämää, ja lukuisat kunnat ovat taloudellisesti hyvin ahtaalla. Raha ei sitä paitsi lyhyellä aikavälillä edes riitä ratkaisuksi, jos työvoimaa ei ole tarpeeksi.

Hallituksen tekemät mitoitukset ovat osa ajatusta, jonka mukaan suomalaisten peruspalvelujen tulisi jatkuvasti laajentua ja parantua. Sitä toivovat tietysti kaikki, niin kansalaiset kuin poliitikot.

Todellisuudessa tällainen tavoite on kuitenkin jatkuvasti vaikeampi saavuttaa. Suomalaisten ikärakenteessa edetään kohti päällään seisovan pyramidin laajenevaa huippua, jossa työikäisten määrä pienenee ja vanhusten määrä kasvaa yhä lisää. Ellei Suomeen onnistuta houkuttelemaan suurta määrää ulkomaalaisia työntekijöitä, on työvoimapula riesana myös tulevaisuudessa.