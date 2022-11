Komissio otti esityksessään mallia siitä, miten koronan jälkeinen elvytys sovittiin jäsenmaiden kanssa.

Bryssel

EU:n komissio antaa jäsenmaille lisää joustoa saada julkista velkaansa kuriin, mutta samalla se kasvattaa omaa valtaansa.

Tämä on yksi johtopäätös komission keskiviikkona esittelemistä keinoista, joilla komissio jatkossa ohjaa EU:n jäsenmaiden julkista taloutta.

”Tähtäämme yksinkertaisempaan järjestelmään, mutta tiukempaan toimeenpanoon”, komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi.

Aiemmin taloussääntöjen rikkomisesta saattoi teoreettisesti seurata sakko, joka oli sidottu maan kansantuotteeseen. Komission virkamiehen mukaan tällaisen ”atomipommin” sijaan sakkojen tasoa madalletaan, jolloin myös kynnys niiden käyttöön laskee.

Talouskomissaari Paolo Gentilonin mukaan tarkoitus on antaa jäsenmaille tilaa muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun vaatimiin investointeihin niin, että se yhdistyy velkakestävyyteen.

Gentilonin mukaan koronapandemian jälkeen sovittu EU:n yhteinen elvytys toimi komissiolle yhtenä mallina. Elvytyssuunnitelmien rahojen käytön ytimessä ovat jäsenmaakohtaiset suunnitelmat, jotka komissio ensin arvioi ja jäsenmaat sen jälkeen hyväksyvät.

Kyseessä on vasta komission ehdotus. Siitä voi ennustaa kiivasta keskustelua etenkin jäsenmaissa, joiden velkatasot ovat kasvaneet koviin lukemiin koronapandemian menojen myötävaikutuksella.

Toisaalta esimerkiksi niin sanotut nuukat maat kaihoavat edelleen tiukkaa numeroihin perustuvaa kuria ja suhtautuvat epäillen liikaan joustoon.

Jäsenmaiden yhdessä sopima talouspolitiikan ohjaus on ollut tauolla, koska korona aiheutti poikkeusolot myös valtioiden taloudenpitoon.

Vakaus- ja kasvusopimuksen poikkeuslauseke on voimassa vuoden 2023 loppuun, jonka jälkeen nyt ehdotetun uudistuksen on määrä tulla voimaan. Komissio antaa lakiesitykset yksityiskohdista ensi vuoden alkupuolella.

Komissio haluaa yksinkertaistaa nykyistä säännöstöä. Sen sijaan peruspilarit pysyvät: maan budjetin alijäämä ei saa olla suurempi kuin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta (bkt) eikä julkinen velka saa ylittää 60:tä prosenttia suhteessa bkt:hen.

Muita muutoksia tulee paljon.

Säännöstön uusi kulmakivi on se, että jäsenmaan on tehtävä keskipitkän aikavälin eli neljän vuoden pituinen suunnitelma taloudenpidostaan. Jäsenmaiden valtion budjettien on noudatettava suunnitelmaa.

Komissio seuraa vastaisuudessa jäsenmaan taloutta julkisista menoista lasketulla jäsenmaakohtaisella nettomenouralla. Se asetetaan niin, että liian korkeaksi noussut velkataso alkaisi taittua.

Maa voi halutessaan pyytää neljään vuoteen jatkoaikaa niin, että velkasopeutukseen voi käyttää seitsemän vuotta.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen pitää ehdotuksen ytimenä juuri siirtymää vuosittaisesta eurooppalaisesta ohjausjaksosta neljän vuoden tai sitä pidempään suunnitelmaan. Kasvu- ja vakaussopimuksen tulkintaan otetaan pidempi tähtäin.

”Ideana on yhtäältä antaa jäsenmaille lisää valtaa toimien valintaan ja suunnitelman toimeenpanoon, mutta komissio saisi myös lisää valtaa liiallisen alijäämän menettelyn vahvistamisen kautta, jos jäsenmaat eivät toteuta valittua linjaa”, Miettinen sanoo.

Komissiolle on jo tullut kritiikkiä siitä, että kahdenväliset neuvottelut jäsenmaan kanssa ovat ”musta laatikko” ja voivat vaarantaa maiden tasapuolisen kohtelun.

”Tämä on siirtymä toisenlaiseen ajattelutapaan, kun siirrytään tarkoista säännöistä enemmän tulkinnanvaraisuuteen. Siinä on paljon hyvääkin, mutta komissio ottaa nyt ehkä aiempaa isomman roolin sääntökehikon tulkinnassa”, Miettinen sanoo.

Jos jäsenmaa kohtaa odottamattomia vaikeuksia taloudessaan esimerkiksi jostakin ulkopuolisesta syystä, se voi hakea poikkeusta sääntöihin. Aiemmin poikkeuslauseke koski kaikkia jäsenmaita, nyt tulossa on myös maakohtainen poikkeama. Se voi koskea myös maaryhmää.

Komissio aikoo jakaa maat kolmeen ryhmään velkatason mukaan: huomattavan, kohtuullisen ja matalan velkatason maat. Komission tuoreimmassa esityksessä ei ole numeroita, mutta tiettävästi huomattavan velan maiksi lasketaan ne, joissa julkinen velka ylittää 90 prosenttia.

Kohtuullinen velka olisi tasoa 60–90 prosenttia ja matala se, joka jää perussopimukseen kirjatun 60 prosentin alle. Sekä huomattavan että kohtuullisen velkatason maiden olisi sitouduttava velkansa asteittaiseen vähentämiseen.

Suomi sijoittuu nyt kohtuullisen velkatason maiden kategoriaan. Nämä maat saavat jonkin verran enemmän aikaa velkasopeutukseen kuin huomattavaa velkataakkaa kasanneet maat.

Timo Miettinen sanoo, että huomattavan velan maista esimerkiksi Italian ongelma on ollut enemmän heikko kasvu kuin se, että maa eläisi ”yli varojensa”, kuten esimerkiksi Suomen poliittisessa kielenkäytössä mielellään kuvataan.

”Tämäntyyppinen suunnitelma tarttuu ehkä paremmin heikon kasvun ongelmaan kuin eksakti sääntötulkinta”, Miettinen sanoo.

Talouskomissaari Gentilonin mukaan velan vähentäminen on EU-maissa epäonnistunut, koska aiemmat säännöt eivät olleet realistisia. Komissio on esimerkiksi hylkäämässä säännön, jonka mukaan velkaa pitäisi vähentää vuosittain viidellä prosentilla sen tasosta.

Nyt tähtäintä käännetään asteittaiseen velan sopeuttamiseen, joka mahdollistaisi myös investoinnit.

Joissakin arvioissa on epäilty, että jäsenmaakohtaiseen lähestymistapaan on mahdollista myöhemmin yhdistää samanlainen jäsenmaiden rahoitus yhteisellä velalla kuin elvytysvälineessä tehtiin. Gentilonin mukaan tällainen yhteinen ”fiskaalinen kapasiteetti” on kyllä tärkeä, mutta keskiviikon tiedonantoa ei haluttu ylikuormittaa muilla aiheilla sääntöremontin lisäksi.