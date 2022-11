Hallituksen kohtalo on keskustan eduskun­taryhmän käsissä: Välikysymys­riidassa alustava sopu, mutta ryhmä ei ole hyväksynyt

Kiista koskee vastausta, jonka pääministeri Sanna Marin antaa keskiviikkona opposition tekemään välikysymykseen metsäpolitiikasta.

Hallituksessa on ollut kiistaa, millaisen vastauksen se antaa opposition tekemään välikysymykseen metsäpolitiikasta. Kuvassa pääministeri Sanna Marin (sd), valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr).

Hallituksessa on päästy alustavaan sopuun siitä, miten hallitus vastaa opposition välikysymykseen EU:n ennallistamisasetuksesta.

Välikysymys on opposition järein ase, jolla se voi yrittää kaataa hallituksen. Tällä viikolla käsiteltävä välikysymys on osoittautunut poikkeuksellisen dramaattiseksi, koska hallituksella on ollut suuria vaikeuksia sorvata siihen myös keskustalle kelpaavaa vastausta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vastaa välikysymykseen eduskunnassa huomenna keskiviikkona. Hallituksen luottamuksesta on määrä äänestää perjantaina.

HS:n lähteiden mukaan hallituksen erityisavustajat ovat viilanneet vastauksen sananmuotoja viime viikon keskiviikosta lähtien ainakin 30 tuntia.

HS:n tietojen mukaan ministereiden avustajat pääsivät kiistassa alustavaan sopuun myöhään maanantai-iltana.

Se ei vielä tarkoita, että keskustan eduskuntaryhmä tai edes sen enemmistö äänestää hallituksen luottamuksen puolesta perjantaina. Hallitus voi kaatua, jos keskustan selvä enemmistö äänestää vastaan.

HS:n lähteiden mukaan hallituksessa välikysymyskiistaa ratkoneet keskustalaiset eivät enää vaatineet viimeiseen vastausversioon muutoksia ja antoivat ymmärtää, että he esittävät eduskuntaryhmälle sen hyväksymistä.

Keskustalähteen mukaan puolue on saanut muutettua varsin olennaisesti alkuperäistä esitystä, ja vastauksessa on puolueelle välttämättömät asiat otettu huomioon.

Puolueessa arvellaan, että neuvotteluissa meni aikaa, koska keskustan vaatimat muutokset olivat etenkin vihreille vaikeita. HS:n tietojen mukaan myös vasemmistoliitolle eräät muutokset olivat hankalia hyväksyä.

Keskustan eduskuntaryhmälle luontopolitiikka ja siihen liittyvä EU:n ennallistamisasetus ovat erittäin herkkiä asioista eikä ole varmuutta, miten ryhmä reagoi kompromissiesitykseen.

Ryhmällä on jo kokous tiistai-iltana.

Neuvottelujen aikana keskusta on tuonut yhä uusia muutosehdotuksia pöytään, vaikka se oli suurelta osin saanut jo edelliset vaatimuksensa läpi.

Hallituspuolueissa epäillään edelleen, että keskustan ryhmä saattaa ajaa välikysymyskäsittelyn kriisiin tiistaina sovusta huolimatta.

Keskusta saattaa vielä vaatia, että hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuva viisikko käsittelisi asiaa ja kiista välikysymyksestä yritettäisiin vielä vierittää pääministeri Marinin syyksi.

HS:n yksikään lähde ei muista tapausta, että viisikko olisi käsitellyt yhdenkään välikysymyksen lausemuoto-ongelmia.

Keskeisessä roolissa välikysymyksessä on EU:n ennallistamisasetus, joka on jo hajottanut hallituksen rivejä, kun hallituksen kannanottoa asetukseen on käsitelty eduskunnassa.

Esityksen mukaan muun muassa vesialueita, soita ja metsiä pitää EU:n alueella ennallistaa ensi alkuun vuoteen 2030 mennessä vähintään 20 prosenttia. Kyse ei ole alueiden suojelusta vaan esimerkiksi vesien palauttamisesta 1950-luvun alun tilaan.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti kannanoton asetukseen, mutta varsinaisen Suomen kannan muodostaa eduskunnan suuri valiokunta marraskuun lopussa.

Hallituksen kannassa vaaditaan muutoksia asetukseen, jotta se olisi hyväksyttävissä. Eduskuntakäsittelyssä erityisesti keskusta, mutta myös Sdp ja Rkp ovat halunnut Suomen linjaan tiukempia muotoiluja.

Keskeinen kiista on ollut sanoista, ei niinkään sisällöstä.

Keskusta haluaa, että pääministeri Marin antaa mahdollisimman selvästi ymmärtää Suomen äänestävän asetusta vastaan, mikäli Suomen vaatimukset eivät toteudu.

Hallituksen enemmistön mielestä tällainen vastaus ei vastaa hallituksen jo muodostamaa kantaa, jonka myös keskusta on hyväksynyt.

Etenkään vasemmistoliitolle ja vihreille ei ole käynyt muotoilu, jossa Suomi jo nyt kategorisesti ilmoittaa vastustavansa asetusta, jos se ei ole täysin Suomen mieleinen.

Keskustalle on ehdotettu muotoilua, jonka mukaan hallitus voi äänestää vastaan, mikäli asetusta ei ole muutettu riittävästi Suomen haluamalla tavalla.

HS:n lähteiden mukaan uusimmassa versiossa sanotaan karkeasti ottaen niin, että Suomella on perusteita äänestää vastaan, jos neuvottelutulos ei ole Suomelle mieleinen.

Hallituspuolueiden enemmistön mielestä on vaikea sanoa jo nyt, että Suomi kategorisesti äänestää vastaan, koska asetus ei edes mene äänestykseen tämän hallituksen aikana.

Kukaan ei siis tiedä, miten seuraava hallitus tulee äänestämään.

Kiistaa on kuvailtu kummalliseksi ja turhauttavaksi, sillä välikysymysvastaus ei edes määrittele, mikä on Suomen kanta ennallistamisasetukseen. Määritelmän tekee suuri valiokunta marraskuun lopulla.

Välikysymysvastauksessa ei siis päätetä Suomen linjasta, vaan se on retorinen vastaus opposition kysymykseen.

Lähteiden mukaan kyse on keskustan kipuilusta, joka on jumiuttanut hallituksen työskentelyn sen jälkeen, kun keskustan kannatus laski kaikkien aikojen alimmalle tasolleen HS:n gallupissa 19. lokakuuta.

Lähteiden mukaan muissa hallituspuolueissa on kuitenkin ollut kaikkein tärkeintä pitää hallitus pystyssä kriisiaikoina. Ne ovat olleet valmiita joustamaan, jotta kannatuksensa takia hermostuneessa tilassa olevat keskustan kansanedustajat voisi hyväksyä vastauksen.

Jos keskustan kannatus pysyy nykyisellä kannatusmittaustasollaan seuraavissa vaaleissa, merkittävä osa nykyisistä kansanedustajista menettää paikkansa eduskunnassa.

