Spd tavoittelee kampanjallaan miljoonaa aitoa kohtaamista kiertämällä muun muassa ihmisten ovilla. HS kysyi myös muilta suurilta puolueilta, millaisilla teemoilla ne kevään eduskuntavaaleihin lähtevät.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta. Niihin on siis enää vajaat puoli vuotta aikaa, ja puolueet käynnistelevätkin kampanjoitaan jo reippaasti.

Sdp:n tavoitteena on kohdata miljoona suomalaista ennen eduskuntavaaleja, kertoo Sdp:n lehti Demokraatti. Miljoona kohtaamista -kampanjan vaalityöhön kuuluu muun muassa ovelta ovelle kiertämistä. Äänestäjille saatetaan myös soittaa.

Puolueen järjestöpäällikkö Pekka Tuuri kertoo Demokraatille, että kohtaamisten määrää seurataan vaalipelin avulla, johon pääsee puolueen jäsenille tarkoitetusta Oma Sdp -palvelusta. Merkintöjä kohtaamisista kerätään ehdokkaiden perustamille joukkueille.

”Vaalipeli on leikkimielinen kisa. Kun saa tuhat kohtaamista kasaan, saa Agitaattorin arvonimen”, Tuuri kertoi Demokraatille.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoo HS:lle, että kampanjan tarkoituksena on tarjota jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus kertoa ajatuksistaan.

Rönnholmin mukaan puolue on koputtanut ihmisten oville aiempienkin vaalien aikana.

”Ihmisten kohtaaminen vaikkapa juuri heidän kotiovillaan on yleistynyt monissa enemmistövaalitapojen maissa”, hän kertoo.

Esimerkiksi Ruotsissa Sdp:n sisarpuolueella on hyviä kokemuksia ihmisten kohtaamisesta näiden kotiovilla, sanoo Rönnholm. Sdp:n sisarpuolueen tekemän tutkimuksen perusteella ruotsalaiset ovat olleet 90-prosenttisesti tyytyväisiä siihen, että että heihin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä.

Rönnholmin mukaan ehdokkaat ja tukiryhmät voivat itse räätälöidä omalle alueelleen sopivan työskentelytavan.

”On paljon kohteita, joihin ei pääse. Joku voi todeta, ettei halua keskustella politiikasta. Sekin on ihan ok, siitä jatketaan matkaa eteenpäin. Mutta mitään yhtä oikeaa tapaa sille, millä tavoin ehdokkaat ja tukiryhmät ihmisiä kohtaavat, ei ole.”

Esimerkiksi sellaisilla alueilla, joilla äänestysaktiivisuus on vähentynyt, jalkautumistyötä kannattaa ja pitää Rönnholmin arvion mukaan tehdä.

Myös puheluita soitetaan muun muassa numeropalveluista postinumeroittain saatavien julkisten numerotietojen perusteella.

Kampanjointi on jo käynnissä, ja se kestää vaaleihin asti.

”Varsinaiset ehdokaslistat jätetään vasta keväällä, jolloin viralliset ehdokkaat nimetään. Toki jo nyt moni tietää olevansa ehdolla ja on aktivoitunut”, Rönnholm sanoo.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kertoo, että puolue aloitti vaalikampanjaansa pohjustavan ”nakituskiertueen” syyskuussa. Kiertueen nimi tulee sen tunnuksesta ”Tule ja nakita, ettei yhteiskunta pakita!”. Kiertueella kerätään kansalaisilta toiveita siitä, miten Suomen asioita pitäisi laittaa kuntoon.

Kristiina Kokko

”Olemme saaneet jo kiertueen tässä vaiheessa kansalaisilta useita satoja kirjallisia toiveita”, Kokko sanoo.

Nakituskiertue jatkuu yhä. Lisäksi kokoomus järjestää kevään kampanjaa pohjustavia Rauhaa rajalle -tilaisuuksia ympäri maata. Niissä käydään ajankohtaista turvallisuuspoliittista keskustelua kansalaisten kanssa.

”Varsinaisen kevättalven vaalikampanjan aikana toki kohtaamme ihmisiä verkon kautta, puhelimitse ja olemalla paikalla siellä, missä hekin olevat. Tavoite on, ettei kokoomuksen kampanja jää huomiotta keneltäkään äänestysikäiseltä”, Kokko sanoo.

Keskusta aikoo luottaa tuttuun pitkäjänteiseen vaalityöhön, johon kuuluu ahkera kiertäminen koko maassa, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo.

Riikka Pirkkalainen

Syyskuussa puolue aloitti Oma maa, koko maa -kierroksensa, joka pohjustaa 27. tammikuuta käynnistyvää varsinaista eduskuntavaali­kampanjaa. Kiertueen tavoitteena on käydä tammikuun loppuun mennessä mahdollisimman monessa suomalaisessa kunnassa.

”Puolueen kärkijoukon eli puoluejohdon ja ministeriryhmän on tarkoitus olla kiertueella tavattavissa ja jututettavana mahdollisimman laajasti koko Suomen alueella”, Pirkkalainen kertoo ja jatkaa, että puolue jalkautuu kentälle jatkuvasti.

”Kenttäkierrokset ovat puolueen dna:ssa”.

Pirkkalainen korostaa, että suomalaiset elävät parhaillaan kriisivuosien keskellä.

”Sen sijaan, että kannatusta haetaan sirkushuveilla tai tempauksilla, pitäisi ennemminkin pystyä toimimaan pitkäjänteisesti ja kertoa, kuinka toimimme myös neljän seuraavan vuoden aikana”, hän sanoo.

Tammikuun kampanjastartin sisällöstä ei ole vielä kerrottu julkisuudessa. Pirkkalaisen mukaan siinä on kuitenkin mukana myös uudenlaisia kampanjoinnin keinoja.

”Pääpainomme on silti siinä, että olemme tavattavissa ja haluamme osallistua asiasisällön kautta suomalaisten keskusteluihin”, Pirkkalainen kertoo.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen kertoo, että puolue on kiertänyt maata tapaamassa ja kuuntelemassa suomalaisia jo keväästä lähtien.

Arto Luukkanen

”Olemme löytäneet oman kampanjalinjamme, jonka tapaamamme ihmiset ovat luoneet. Kampanjointimme lähti siis liikkeelle ihmisistä ja heidän ongelmistaan”, Luukkanen sanoo.

Samaa linjaa noudattaa myös Pelasta Suomi -kampanjaslogan. Luukkasen mukaan se alleviivaa Suomen nykyisen tilanteen vakavuutta, poliittista haastavuutta sekä sitä, miten tärkeät ensi kevään eduskuntavaalit ovat.

Varsinaisen kampanjakiertueen toteutusta tai sen tarkkoja päivämääriä ole vielä lyöty lukkoon. Vaalityötä on tehty keväästä asti, ja kilometrejä on kertynyt hänen mukaansa kymmeniätuhansia.

Kiertäminen on Luukkasen mukaan kannattanut, sillä sen aikana on käynyt ilmi, mikä Suomen tila on.

Lue lisää: Yle: Kokoomus edelleen suosituin, keskusta kohensi kannatustaan hieman

Lue lisää: Yli puolet suomalaisista pitää yhä Marinin hallituksen työtä onnistuneena

Lue lisää: Pääministeri Sanna Marin asettuu kevään vaaleissa ehdolle Pirkan­maalta

Lue lisää: Keskustan ongelmien syyt ovat syvemmällä kuin puheen­johtajan esiintymisessä