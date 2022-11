Keskustan eduskuntaryhmässä käännytettiin pitkään muutamia kansanedustajia äänestämään hallituksen luottamuksen puolesta.

Keskustan eduskuntaryhmä on hyväksynyt myöhään tiistai-iltana hallituksen vastauksen opposition tekemään välikysymykseen.

Oppositio syyttää välikysymyksessä, että hallitus on laiminlyönyt EU-vaikuttamisen ennallistamisasetuksessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vastaa välikysymykseen eduskunnassa tänään keskiviikkona. Hallituksen luottamuksesta on määrä äänestää perjantaina.

Jos keskusta ei olisi hyväksynyt vastausta, hallitus olisi kaatunut eduskunnan luottamusäänestykseen perjantaina.

HS:n tietojen mukaan keskustan kokous oli pitkä. Puoluejohdon piti taivutella muutamaa keskustan kansanedustajista pitkään. Painostusta kuvailtiin jopa varsin kovaksi.

On kuitenkin vielä mahdollista, että lopulta muutama keskustalainen lipeää rivistä ja äänestää hallituksen luottamusta vastaan.

Kokouksen jälkeen keskustalaisille jäi kuitenkin käsitys, että kaikki pysyvät hallituksen vastauksen takana. Seuraavan kerran keskustan eduskuntaryhmän on määrä kokoontua torstaina.

Keskustan lopullisesta kannasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Hallituspuolueet mukaan lukien keskusta pääsivät jo maanantaina alustavaan sopuun siitä, miten hallitus vastaa opposition välikysymykseen EU:n ennallistamisasetuksesta.

Kiistassa oli erityisesti kyse siitä, kuinka vahvasti Suomi ilmaisee vastustavansa EU:n asetusta, jos siihen ei tule Suomen haluamia muutoksia.

Vihreät ja vasemmistoliitto eivät halunneet kategorisesti sanoa, että Suomi äänestää vastaan ja keskusta halusi.

Lopputuloksesta voi saada käsityksen, että Suomi äänestää vastaan, mutta tätä ei päätä nykyinen hallitus, vaan äänestys tapahtuu – jos tapahtuu – seuraavan hallituksen aikana.

Välikysymys on opposition järein ase, jolla se voi yrittää kaataa hallituksen. Tällä viikolla käsiteltävä välikysymys on osoittautunut poikkeuksellisen dramaattiseksi, koska hallituksella on ollut suuria vaikeuksia sorvata siihen myös keskustalle kelpaavaa vastausta.

Lue lisää: Hallituksen kohtalo on nyt keskustan eduskun­taryhmän käsissä: Välikysymys­riidassa alustava sopu, mutta ryhmä ei ole hyväksynyt

Keskustan eduskuntaryhmälle luontopolitiikka ja siihen liittyvä EU:n ennallistamisasetus ovat erittäin herkkiä asioita.

Keskustan ryhmässä on hermostunut tunnelma, ja puheenjohtajien on vaikea hallita sitä. Osa keskustan kansanedustajista näkee ennallistamisasetuksen vastustamisessa mahdollisuuden parantaa omaa kannatustaan.

Jos keskustan kannatus pysyy nykyisellä kannatusmittaustasollaan seuraavissa vaaleissa, ehkä kolmasosa tai enemmänkin nykyisistä kansanedustajista saattaa menettää paikkansa eduskunnassa.

Hallituksen työ on muuttunut hyvin takkuiseksi sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat julkaisi lokakuussa kannatuskyselyn lokakuussa, jossa keskustan kannatus oli kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla.

Osa keskustalaisista kuitenkin arvelee, että keskustan kannatus luisisi merkittävästi jopa nykyistä alhaisemmaksi, jos keskusta kaataisi hallituksen kriisiaikana.

EU:n ennallistamisasetus, joka on jo hajottanut hallituksen rivejä, kun hallituksen kannanottoa asetukseen on käsitelty eduskunnassa.

Esityksen mukaan muun muassa vesialueita, soita ja metsiä pitää EU:n alueella ennallistaa ensi alkuun vuoteen 2030 mennessä vähintään 20 prosenttia. Kyse ei ole alueiden suojelusta vaan esimerkiksi vesien palauttamisesta 1950-luvun alun tilaan.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti kannanoton asetukseen, mutta varsinaisen Suomen kannan muodostaa eduskunnan suuri valiokunta marraskuun lopussa.

Välikysymysvastauksessa ei siis tehdä päätöksiä Suomen kannasta EU:n ennallistamisasetukseen tai ylipäätään mihinkään. Välikysymyksen avulla mitataan, nauttiiko hallitus eduskunnan luottamusta.

Hallituksen kannassa vaaditaan muutoksia asetukseen, jotta se olisi hyväksyttävissä. Eduskuntakäsittelyssä erityisesti keskusta, mutta myös Sdp ja Rkp ovat halunnut Suomen linjaan tiukempia muotoiluja.