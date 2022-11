Sanna Marinin (sd) hallitus on hoiperrellut riidasta toiseen viime viikkoina. Hallituksen toimintakyky alkaa olla todella heikoissa kantimissa luottamuspulan takia, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on hoiperrellut riidasta toiseen viime viikkoina. Hallituksen toimintakyky alkaa olla todella heikoissa kantimissa.

Kiistoihin tarvitaan aina enemmän kuin yksi osapuoli, ja monen puolueen hallituksessa aina kaikilla on osansa kiistoissa.

Tällä kertaa voi sanoa, ettei hallitus olisi näin jumissa ilman syvässä kannatuskriisissä olevan keskustan peliliikkeitä.

Puolue on saanut käyttäytymisellään muut hallituspuolueet raivoihinsa, mikä saattaa olla keskustan tarkoituskin. Jos hallitus kaatuu, keskusta rakentaa kuviota, jossa syy ongelmiin voidaan vierittää muille ja ennen kaikkea pääministeri Sanna Marinille (sd).

Keskusta tietää, että Marin on valmis antamaan paljon periksi, jotta hallitus pysyy pystyssä kriisiaikana, vaikka se syö hänen ja Sdp:n uskottavuutta.

Sdp:lle hallituksen kaatuminen olisi suuri menetys, kun keskusta taas on jo syvällä kannatusalhossa.

Keskusta lähti edellisten vaalien jälkeen vastahakoisesti hallitukseen. Siksi koko hallitustaival on ollut sille tukala.

Siihen nähden hallitus on saanut ihmeen paljon aikaiseksi, vaikka Suomessa on eletty vaikeimpia vuosia sitten 1990-luvun laman. Lakiesityksiäkin Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n muodostama hallitus on tuonut eduskuntaan yli 800.

Kertaakaan hallitus ei kuitenkaan ole ollut niin vaikeassa tilanteessa kuin nyt. Ainoa vertailukohta on puoliväliriihi keväällä 2021, jolloin hallituksen kaatuminen oli lähellä.

Tämän vuoden keväällä ja kesällä keskustan sekä muiden yhteistyö toimi varsin hyvin, mutta ei enää.

Lokakuun 19. päivä Helsingin Sanomat julkaisi kannatuskyselyn, jossa keskustan kannatus oli kyselyn kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla.

Ylen mittaus oli ollut yhtä synkkä. Hallituskumppaneiden mukaan HS:n julkaiseman vastaavan mittaustuloksen jälkeen keskusta alkoi jumiuttaa kaikkea päätöksentekoa.

Keskustan eduskuntaryhmässä on todella hermostunut tunnelma. Nykyisillä kannatusluvuilla jopa kolmasosa nykyisistä kansanedustajista voisi menettää kansanedustajapaikkansa.

Tämä on tehnyt keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon tehtävän vaikeaksi. Saarikko on taitava ja tarkkanäköinen poliitikko, jonka sanotaan osaavan hyvin lukea sekalaista ryhmäänsä.

Hänen pitää kuitenkin olla tarkka, ettei ryhmä marssi hänen ylitseen edes vahingossa. Asetelma ajaa helposti todella rujoon politiikkaan.

Ovat toki muutkin puolueet lähteneet laukalle viime kuukausina vaalien lähestyessä. Näin ovat toimineet etenkin vihreät ja vasemmistoliitto, mutta niiden irtiotot ovat olleet enemmän yksittäistapauksia.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kuvattiin eduskunnassa torstaina.

Keskusta pelaa peliä, jossa se haluaa vain voittoja tai se lähtee pelistä pois. Tai ainakin uhkaa lähteä.

Keskustasta sanotaan, että vaikeudet ovat ikään kuin luonnonlaki hallituskauden lopussa, mutta eivät ne ole luonnonlaki – ainakaan vielä näin kaukana vaaleista. Eduskuntavaalit järjestetään vasta huhtikuussa.

Hallituslähteiden mukaan keskustan on kuultu jo useaan kertaan sanovan, ettei läpi mene mikään, mikä ei ole heille mieluista. Ei, vaikka asiasta olisi sovittu aikaisemmin.

Keskusta ei hyväksy esimerkiksi vasemmistopuolueiden ajamaa hyvin rajatulle joukolle varakkaita suunnattua arvonnousuveroa, vaikka on sen jo kertaalleen hyväksynyt.

Hallituksessa on riidelty syksyn aikana muun muassa arvonnousuverosta, ruuhkamaksujen käyttöönoton mahdollistavasta laista, euroistamisen nimellä kulkevasta työllisyystoimesta, alueellisesta opintolainahyvityksestä, biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta, palkka-avoimuutta koskevasta laista, tutkimus- ja kehitysrahojen verovähennyksestä, keskussairaaloiden sote-korvauksista ja noin paristakymmenestä muusta laista.

Kaikissa jarruttaja ei ole keskusta. Hallituksessa on kuitenkin laaja yksimielisyys, että poliittisten kauppojen tekemistä on vaikeuttanut ennen kaikkea keskustan kompromissihaluttomuus.

Eniten hallituskumppanit ovat huolissaan siitä, jos keskusta alkaa ampua alas jo eduskunnassa käsiteltävänä olevia lakeja.

Nämä lait siis myös keskusta on jo kertaalleen hyväksynyt. Ehkä merkittävin niistä on luonnonsuojelulaki.

Keskustan perimmäisestä suunnitelmaa voi vain arvailla.

Näyttää siltä, ettei puolue välttämättä halua kaataa hallitusta, sillä monen keskustalaisenkaan mielestä se tuskin nostaisi sen kannatusta.

Kansalaiset eivät välttämättä pidä puolueesta, joka kaataa hallituksen aikana, jolloin ihmisten lompakko uhkaa tyhjentyä ja mieli murtua suurten kriisien takia.

Keskusta haluaa todennäköisesti ennen kaikkea näyttää puolueelta, joka määrää loppukauden hallituksen työtä. Keinolla millä hyvänsä.

Keskustan on kuultu vihjailevan ”toimitusministeristömoodista”, jolloin hallitus hoitaisi lähinnä Nato-prosessia. Toimitusministeristöillä ei ole tapana tehdä poliittisia päätöksiä, mikä seisauttaisi Suomen ja vaikeuttaisi muun muassa energiakriisin hoitoa.

Uusin episodi on torstaina liekkeihin leimahtanut riita saamelaiskäräjälaista, jota eri hallitukset ovat yrittäneet saada voimaan yli kymmenen vuotta tuloksetta.

Laissa on kyse muun muassa siitä, ketkä voivat äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjävaaleissa. Käräjillä on keskeinen rooli saamelaisten asioiden hoidossa. Myös saamelaiset ovat keskenään riitaisia siitä, millainen laista pitäisi tulla.

Karkeasti voi sanoa niin, että saamelaiskäräjien päätökset voivat olla esimerkiksi keskustalaisten potentiaalisille äänestäjille sitä myönteisimpiä, mitä laajempi saamelaisen määritelmä on.

Liian lavea määritelmä taas ei käy saamelaisille, joiden saamelaisuus ei perustu vaikkapa vain vanhoihin asiakirjoihin, vaan jotka edelleen puhuvat saamea.

Saamelaiskäräjälaki koskee vain pientä ihmisryhmää, mutta on tärkeä ihmisoikeuskysymys. Viimeksi kesäkuussa Suomi sai langettavan ratkaisun YK:n rotusyrjintäkomitealta rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen loukkaamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puhui toimittajille Kesärannassa torstaina.

Pääministeri Marin kertoi torstaina, että hallitus antaa lain eduskunnalle riitaisena. Keskusta voi siis äänestää sitä vastaan.

Hänen mukaansa tästä ei ollut erimielisyyttä, kun hän puhui Annika Saarikon kanssa keskiviikkona.

Torstaina Saarikko kuitenkin laittoi Twitteriin viestin, jossa hän arvosteli Marinia hallituksen pelisääntöjen rikkomisesta.

”Olen yllättynyt tästä äkkikäännöksestä, joka on tapahtunut 15 minuuttia sitten Twitterissä”, Marin sanoi.

”Toivoisin saavani ministeri Saarikolta selityksen tuolle twiitille.”

Myöhemmin viisikon kokoontumisen jälkeen Marin sanoi, ettei hän vieläkään saanut kunnon selitystä.

Saarikko taas myönsi eduskunnassa toimittajille, että hän oli maininnut pääministerille mahdollisuudesta tuoda esitys riitaisana valtioneuvostoon, jos sitä ei haudata tai siitä ei löydy yksimielisyyttä.

”Sanoin, että sitten on toimittava niin, jos pääministeri todella katsoo parhaaksi, että hän tuo asian riitaisana valtioneuvostoon tiedostaen, että keskusta on asiasta eri mieltä. Tämä toimintalinja oli pääministerin valinta. Se oli hyvin poikkeuksellinen”, Saarikko kertoi.

Joka tapauksessa keskusta sai käyttöönsä yhden esimerkin, jolla se voi syyttää Marinia heikosta johtajuudesta. Näitä puolue tarvitsee, jos hallitus kaatuu. Keskustan kannattajat arvattavasti uskovat mieluummin Saarikkoa kuin Marinia.

Saamelaislaki on vain yksi syksyn aikana ilmenneistä ongelmista hallituksessa. Hallitus kiisteli vastikään 30 tuntia, jotta keskusta sai mieleisensä sanamuodot hallituksen vastaukseen opposition välikysymykseen. Muiden mielestä sisältö ei lopulta kovin paljon muuttunut, mutta keskusta viesti kirjoittaneensa vastauksen lähes uusiksi.

Keskustan kannalta hallituksen listalla ei ole enää kovin monia sellaisia asioita, joiden se voi kuvitella nostavan puolueen kannatusta.

Tärkein on keskustan vaatima maatalouden noin 300 miljoonan euron uusi tukipaketti, jota on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä.

Sen hyväksyminen ei välttämättä ole valtavan vaikeaa muille hallituspuolueille. Muut puolueet kuitenkin epäilevät keskustan lopettavan lopunkin yhteistyön, jos se saa maataloudelle ison tukipaketin ennen kuin muille tärkeät lait edistyvät.

”Ei tämä maa tarvitse hallituskriisiä. Toivon mukaan yksikään hallituspuolue ei halua hallitus siihen tahallisesti ajaa”, Marin sanoi keskiviikkona.

Toive taitaa olla liian myöhäinen. Voidaan jo puhua hallituksen menevän kovaa vauhtia kohti toimintakyvyttömyyttä ellei suunta käänny.