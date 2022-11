Hallituksessa repesi riita saamelaiskäräjälain uudistuksesta, jota keskusta vastustaa. Puolueen mukaan laki syrjisi osaa saamelaisista.

Keskusta vastustaa nykyistä esitystä saamelaiskäräjälaista, koska se se syrjii osaa saamelaisista. Näin sanoo keskustan lappilainen kansanedustaja Katri Kulmuni.

”Laista on selkeä kirjaus hallitusohjelmassa. Siinä nimenomaan painotettiin sitä, että kaikkien saamelaisryhmien oikeuksia tulee huomioida. Koemme, että oikeusministeri ei ole edistänyt asiaa hallitusohjelman mukaisesti”, Kulmuni sanoo.

Hallituksessa repesi torstaina riita saamelaiskäräjälain uudistuksesta. Keskusta vastustaa sitä, mutta pääministeri Sanna Marin (sd) pitää sen edistämistä tärkeänä. Marin on halunnut antaa saamelaiskäräjälain uudistuksesta hallituksen esityksen huolimatta siitä, että keskusta vastustaa sitä.

Riidassa on kyse ennen kaikkea siitä, ketkä määritellään saamelaisiksi. Saamelaiset saavat äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjillä. Lakiesityksen tarkoitus on vahvistaa saamelaisten oikeutta määrittää, ketkä kuuluvat alkuperäiskansaan.

Suomi on saanut moitteita siitä, miten se kohtelee saamelaisia. YK:n rotusyrjinnän vastaisen komitean kesällä antaman ratkaisun mukaan Suomi on rikkonut rotusyrjinnän vastaista kansainvälistä sopimusta saamelaisten vaaliluetteloasiassa.

Päätös koski sitä, että korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti lisätä kymmeniä ihmisiä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vastoin saamelaiskäräjien vaalilautakunnan näkemystä. Kansainvälisen oikeuden mukaan alkuperäiskansoilla tulee olla oikeus päättää itse, ketkä kansaan kuuluvat.

Saamelaiskäräjälakia on yritetty Suomessa uudistaa useiden hallitusten ajan. Nykyisessä hallitusohjelmassa lukee, että ”hallitus kunnioittaa ja edistää kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ottaen huomioon kansainväliset sopimukset”.

Keskustan tulkinta on, että kansainvälisten sopimusten mukaan ihmisiä nimenomaan ei pidä poistaa vaaliluettelosta, eikä saamelaismääritelmää voisi muuttaa.

”Meidän näkemyksemme mukaan laki syrjisi vähemmistön sisällä olevaa vähemmistöä. Rotusyrjintäkomitea ei ole edellyttänyt saamelaismääritelmän muuttamista.”

Lakiesitys olisi poistamassa laista niin sanotun lappalaiskriteerin, jota on pidetty ongelmallisena. Kriteeri perustuu vanhoihin maa-, veronkanto- tai henkikirjoihin, joiden perusteella henkilö on voinut hakeutua saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Kriteerin perusteella saamelaiskäräjien vaaliluetteloon voidaan hyväksyä henkilöitä, joita kaikki saamelaiset eivät katso saamelaisiksi.

Keskusta vastustaa lappalaiskriteerin poistamista.

”Esitys johtaisi siihen, että todennäköisesti saamelaiskäräjien suurimmat ääniharavat poistettaisiin käräjäluettelosta. Joku voi ajatella, että tähän liittyy saamelaisten sisäistä valtapolitiikkaa, että halutaan poistaa oppositio.”

Kulmunin mukaan asiaan voi liittyä myös puoluepolitiikkaa. Ovatko saamelaiskäräjien ”opposition” edustajat keskustalaisia?

”En tiedä, mitä kaikki edustavat. Kieltämättä aika moni heistä, jotka nyt kovasti keskustaa kritisoivat, ovat muista puolueista.”

Keskustan lappilainen kansanedustaja Markus Lohi sanoi HS:lle torstaina, että saamelaiskäräjät saisi esityksessä liian paljon valtaa estää saamelaisalueille suunniteltavia maankäyttö- ja muita hankkeita.

Siirtyisikö valtaa saamelaiskäräjille valtaa asioissa, joissa sitä on aiemmin ollut keskustalla?

”Maankäytöllistä valtaa käyttävät kunnat, ja osalla kunnista on ollut saamelaisten kanssa ristiriitoja maankäytöstä Ylä-Lapin alueella. Siellä on paljon maankäytön yhteensovittamista. Kunnan kautta kaikki asukkaat pääsevät vaikuttamaan, ja siksi on todella tärkeää, että saamelaiset ovat kuntavaaleissa ehdolla, ja tuovat sitä kautta saamelaisten näkökulmaa kunnan maankäyttöön.”

Keskusta on Ylä-Lapin kunnissa iso puolue. Minkälaisia maankäyttöhankkeita keskusta haluaisi näillä alueilla edistää?

”Keskusta haluaa edistää maankäytön yhteensovittamista. Eri elinkeinoilla pitää olla mahdollisuuksia ja tilaa. Ne eivät voi olla päällekkäin, mutta niiden pitää elää rinnakkain. Ei näillä alueilla ole tällä hetkellä suuria elinkeinopoliittisia hankkeita, pois lukien matkailuhankkeet.”