Hallitus kokoontui sunnuntai-iltana käsitelläkseen tämän hetken suurinta kiistaansa.

Keskusta jätti saamelaiskäräjälain pöydälle hallituksen kokouksessa sunnuntai-iltana. Tämä tarkoittaa, että lain käsittely lykkääntyy entisestään.

Asiasta kertoi oikeusministeri, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson Twitterissä hieman kello 18:n jälkeen. Hän sanoo kuitenkin pyrkivänsä antamaan lakiesityksen eduskunnalle ensi viikolla.

”Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi #saamelaiskäräjälaki. Tänään se on jo toistamiseen pöydätty keskustan toimesta valtioneuvoston istunnossa. Teen töitä sen eteen, että voin antaa lakiesityksen eduskunnalle ensi viikon aikana”, Henriksson kirjoitti.

Saamelaiskäräjälakia on valmisteltu oikeusministeriössä.

Tämä oli toinen perättäinen valtioneuvoston kokous, jossa keskusta niin sanotusti pöytäsi kiistanalaisen lain.

Keskusta on sitä mieltä, että pääministeri Sanna Marinin (sd) ei pitäisi yrittää viedä eduskuntaan lakia, josta keskusta on eri mieltä.

Tavallisesti eduskuntaan viedään lakeja, joista hallituksella on yksimielisyys.

Pöydälle jättäminen tarkoittaa sitä, että jokin hallituksen ministereistä pyytää käsittelyssä olevan esityksen asiakirjoja nähtäväkseen perehtyäkseen asiaan lisää. Tällöin käsittely lykkääntyy seuraavaan kokoukseen.

Menettelyn saa tehdä yhden lain kohdalla enimmillään kolme kertaa. Kolmannella kerralla sitä saa kuitenkin pyytää vain ministeri, joka ei ole ollut kahdessa aiemmassa kokouksessa.

Lisäksi ministerin käsikirjan mukaan kolmanteen lykkäämiseen liittyy ehto:

”Asian käsittelyä ei kuitenkaan voida lykätä silloin, kun valtioneuvoston päätös tulee tehdä lainsäädäntöön perustuvaan määräpäivään mennessä tai valtioneuvosto ei voi muista merkitykseltään tähän verrattavista syistä lykätä ratkaisuaan.”

Lain jättämisellä on kiire, sillä eduskunnan ja hallituksen sopimuksen mukaan viimeiset uudet lakialoitteet pitäisi jättää eduskunnalle viimeistään torstaihin mennessä. Tällä halutaan varmistaa, että eduskunnalla on riittävästi aikaa lakien käsittelyyn.

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuun alussa.

Saamelaiskäräjälain uudistamisessa on kyse siitä, miten saamelaisuus ja vaali- ja äänestyskelpoisuus saamelaiskäräjillä määritellään. Saamelaiskäräjät ovat asian suhteen jakautuneet, mutta enemmistö on kuitenkin hallituksen valmisteleman esityksen kannalla.

YK:n ihmisoikeuskomitea on moittinut Suomea siitä, että nykyisen lain perusteella korkein hallinto-oikeus on päästänyt saamelaiskäräjien vaaliluetteloon henkilöitä, jotka saamelaiskäräjät itse ovat torjuneet. YK:n ihmisoikeuskomitea on suositellut lakia muutettavan niin, että saamelaisten itsemääräämisoikeus alkuperäiskansana toteutuu.

Asia on herkkä ja vaikea. Marinin hallitus on kolmas perättäinen hallitus, joka saamelaiskäräjälakia yrittää uudistaa.

HS:n sunnuntaina haastattelemien hallituslähteiden mukaan on melko todennäköistä, että pääministeri Marin lopulta vie lain eduskunnan käsiteltäväksi keskustan vastustuksesta ja lykkäyksistä huolimatta.

Eri hallituslähteistä saa erilaisia kuvauksia siitä, mitä pääministeri Marin ja valtiovarain­ministeri Annika Saarikko (kesk) olivat etukäteen sopineet siitä, voisiko esityksen tuoda eduskuntaan erimielisenä, jos muuta keinoa ei ole.

Saarikko on mediassa myöntänyt ensikohun jälkeen, että asiasta oli puhuttu.

Jos pääministeri tosiaan vie lain eduskuntaan erimielisenä, silloin laki vaatisi läpi päästäkseen tukea myös oppositiosta.

Vaarana olisi myös, että laki juuttuisi valiokuntiin eikä sitä ehdittäisi ennen vaaleja käsitellä loppuun. Silloin lain uudistaminen jäisi seuraavan hallituksen kontolle.

Keskusta on mediakommenteissaan uhannut, että lain vieminen eduskuntaan erimielisenä veisi luottamuspohjaa myös muulta hallituksen työskentelyltä ja vaikeuttaisi muidenkin lakien läpivientiä hallituksen loppukauden aikana.