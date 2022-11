Pakotteiden piirissä on henkilöitä, jotka ovat vastuussa viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta.

Ympäri maailman on järjestetty mielenilmauksia, joissa Irania vaaditaan lopettamaan kovat otteet iranilaisia mielenosoittajia kohtaan. Kuvassa lauantaina 12. marraskuuta järjestetty tilaisuus Washingtonissa, Yhdysvalloissa.

Bryssel

EU:n ulkoministerit kiristävät Iranin vastaisia pakotteita. Ministerit hyväksyivät maata kohtaan suunnatun toisen pakotepaketin maanantain kokouksessaan Brysselissä.

Suomesta vielä käynnissä olevaan kokoukseen osallistuu ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). HS näyttää suorana Haaviston noin kello 17.30 Suomen aikaa alkavan tiedotustilaisuuden.

Iran-pakotteiden syynä ovat ihmisoikeusloukkaukset ja kovat otteet, joilla Iran on pyrkinyt tukahduttamaan nuoren iranilaisnaisen Mahsa Aminin kuoleman synnyttämiä mielenosoituksia.

Amini kuoli Iranin uskonnollisen poliisin käsissä syyskuussa. Hänet oli otettu kiinni väärin puetun hijabin takia.

Lokakuussa EU otti pakotteiden kohteeksi 15 iranilaista henkilöä ja organisaatiota, jotka liittyivät Aminin kuolemaan ja mielenosoitusten tukahduttamiseen. EU:n keinoina olivat matkustuskiellot ja omaisuuden jäädytykset.

Uusilla pakotteilla kohteeksi otetaan 29 uutta henkilöä ja kolme organisaatiota.

Joukossa on esimerkiksi neljä jäsentä ryhmästä, joka pidätti Mahsa Aminin. Mukana on muun muassa Iranin sisäministeri Ahmad Vahidi, Iranin vallankumouskaartin paikallisjohtoa, armeijan maavoimien komentaja ja Iranin kyberpoliisin johtaja. Kyberjohtaja on pidätyttänyt iranilaisia verkossa esitetystä kritiikistä hallintoa kohtaan.

Lisäksi EU nostaa pakotelistalle Iranin valtion television, koska se on esittänyt televisiossa pidätettyjen pakotettuja tunnustuksia.

EU on ollut tuohtunut Iranille myös siitä, että se on toimittanut aseita Venäjälle. Tähänkin liittyen on keskusteltu pakotteista.

Ulkoministerikokous keskustelee myös, mikä EU:n lähestymistavan Venäjään pitäisi olla.

EU:lla on edelleen voimassa viisi vuonna 2016 sovittua perusperiaatetta Venäjän-politiikassaan, ja niitä yritetään nyt päivittää, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan romahdutti periaatteiden lisäksi koko Venäjä-suhteen perustuksia myöten.

Vanhoihin perusperiaatteisiin kuului se, että EU vaati Venäjältä Itä-Ukrainan konfliktia koskevien Minskin sopimusten täytäntöönpanoa. Lisäksi EU päätti vahvistaa suhteitaan itäisiin kumppaneihin ja muihin naapurimaihin myös Keski-Aasiassa sekä lisätä omaa selviytymiskykyään muun muassa energian toimitusvarmuudessa ja hybridiuhissa.

Venäjän kanssa pidettiin mahdollisena ”valikoivaa kanssakäymistä” EU:lle tärkeissä aiheissa, ja samaan aikaan EU halusi lisätä ihmisten välisiä yhteyksiä ja tukea Venäjän kansalaisyhteiskuntaa.