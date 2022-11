Ennallistamisrahoilla tuetaan supikoirien ja minkkien poistamista lintuvesien ääreltä. HS seurasi supikoirajahtia Loviisassa.

Loviisa

Luonnon ennallistamisesta ei ensimmäisenä tule mieleen eläinten ampuminen sysimustassa yössä.

Sellaiseen urakkaan kuitenkin valmistautuu joukko, joka kokoontuu kahville Kuninkaantien huoltamolle Loviisassa. Kello on kuusi illalla, ja marraskuun pimeys on jo nielaissut tienoon.

”Jos tässä halutaan onnistua, tarvitaan myös huippupetoa, ihmistä”, sanoo Riistakeskuksen riistasuunnittelija Kari Karhula.

Tomi Nevalainen (vas) ja Kari Karhula odottavat yön pimeydessä Loviisassa, että koira pääsee supikoiran jäljille. Koiran lähetintä voi seurata puhelimen ruudulta.

Karhula on projektipäällikkö Helmi-vieraspetohankkeessa. Ohjelmassa tapetaan supikoiria ja minkkejä Suomen parhaiden lintuvesien ympäristöistä.

Supikoira ja minkki ovat haitallisiksi luokiteltuja vieraslajeja, jotka syövät vesilintujen munia ja poikasia. Niiden vaikutus vesilintukantoihin voi paikoin olla hyvin merkittävä.

Hankkeessa on mukana 73 lintuvesikohdetta eri puolilla maata.

Voit tutkia kohteita alla olevasta kartasta. Lintuvesien nimet tulevat näkyviin klikkaamalla punaisia pisteitä.

Tänä yönä etsitään supikoiria Pernajanlahden luonnonsuojelualueen tienoilta Loviisasta. Supikoira on aktiivinen öisin. Päivät se piileksii ketun- ja mäyränkoloissa.

Karhula näyttää lämpökiikariaan. Sen kuvassa parkkipaikan poikki astuvat ihmiset näkyvät mustuutta puhkovina valoläiskinä.

Karhulan mukaan nyt alkaa olla viimeiset hetket supikoiria tavoittaa. Sekasyöjä lihottaa itseään vielä ennen vaipumista talvihorrokseen. Yöstä on tulossa kylmä, mikä helpottaa jahtia: supikoiran vaisto sanoo, että talvi on tulossa ja viimeinen tankkaus tarpeen. Tunne saa ne liikkeelle.

”Se on uskomaton selviytyjä”, Karhula sanoo.

Ei ole lainkaan selvää, nähdäänkö tänä yönä vilaustakaan supikoirasta.

Hallituksella on riittänyt sisäisiä kädenvääntöjä, joiden vastinparit ovat vihreät ja keskusta. Tuoreimpana leimahti kiista EU:n ennallistamisasetuksesta ja metsistä.

Vuoteen 2030 ulottuvassa Helmi-hankkeessa puolueet ovat kuitenkin vetäneet yhtä köyttä. Helmi-hankkeen alla muun muassa ennallistetaan soita ja kunnostetaan vesistöjä ja perinnemaisemia.

Sen kautta järjestyi myös rahoitus vieraspetojen järjestelmälliseen hävittämiseen. Vihreiden johtama ympäristöministeriö ja keskustajohtoinen maa- ja metsätalousministeriö tekevät hankkeessa yhteistyötä.

”Ilman tällaista koordinoitua hanketoimintaa tämä peli vieraspedoille olisi jo hävitty”, Karhula sanoo.

Supikoirien määrästä Suomessa kertoo se, että niitä tapetaan vuosittain noin 200 000. Saalismäärät ovat kasvaneet jo ennen Helmi-hanketta. Karhulan mukaan se kielii siitä, että supikannat ovat yhä kasvussa.

Supikoiria syövät paikoin ahma ja paikoin ilves, mutta Karhulan mukaan ne eivät kannankehitystä pysty yksin kääntämään.

Suomen vesilinnuista puolestaan lähes kaikilla menee huonosti lukuun ottamatta laulujoutsenen, isokoskelon ja kuikan kaltaisia poikkeuksia.

Yleistenkin vesilintujen kuten tukkasotkan ja nokikanan kannat pienenevät hälyttävästi. Niitä rasittavat metsäojien ja maatalouden aiheuttama vesien tummeneminen ja rehevöityminen ja lintuvesien umpeen kasvaminen.

Keväisin rantoja koluavat vieraspedot viimeistelevät tuhoa.

Helmi-vieraspetohankkeen tavoitteena on, että uhanalaistuvien vesilintujen munia ja poikasia päätyisi vähemmän sellaisten petojen suihin, jotka eivät Suomen luontoon alun perin kuulu. Samalla lintuvesiä kunnostetaan.

Supikoira ja minkki luokiteltiin Suomessa haitallisiksi vieraslajeiksi vuonna 2019.

Nyt Helmi-hankkeen myötä niitä tullaan ampumaan ja loukuttamaan Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Supikoira on aktiivinen öisin, ja siksi sitä myös jahdataan yön pimeydessä.

Kahvia hörppivät myös jahtiryhmän kaksi muuta jäsentä: hankkeen suunnittelija Tomi Nevalainen ja paikallisen metsästysseuran edustaja Sören Jöns.

Nevalainen sanoo, että häntä motivoi öisiin jahteihin velvollisuudentunto ja huoli luonnontilasta. Jöns miettii omaa vastaustaan motivaatiokysymykseen pitkään.

”Hulluus”, hän lopulta vastaa.

Metsästäjistä hyvin pieni osa haluaa keskittyä vieraspetojen pyyntiin, mutta Helmi-hankkeen tarpeisiin heitä on löydetty ja koulutettu.

”Ehkä niitä löytyy yksi per metsästysseura”, Jöns sanoo. Vapaaehtoiset saavat vuodessa 60 tunnin työpanoksesta noin tuhannen euron korvauksen, joka kattaa tuskin bensa- ja välinekulut.

Jöns vilkuilee vähän väliä puhelintaan. Hän odottaa tietoa siitä, että jossain lähiseudulla olisi supikoira käynyt ”kuvauttamassa itsensä”.

Tämä on yksi tapa jahdata supeja: alueelle viritellään liiketunnistimilla varustettujen riistakameroiden verkko. Jos supista saadaan tuore kuva, siitä tulee tieto puhelimeen.

Nevalainen on juuri aloittamassa puhetta siitä, että ehkä HS:n pitää tulla ensi vuonna tekemään juttua parempaan aikaan syys–lokakuun vaihteessa, kun Jöns nousee seisomaan yhä puhelintaan tuijottaen.

”Nyt on kuva. Mennään.”

Perillä pikkuteiden risteyksessä Nevalainen tempaa pakettiauton liukuoven auki ja vapauttaa koiransa, saksanseisoja Kuuran.

Koira säntäilee hetken sinne tänne ja ottaa sitten suunnan kohti peurojen ruokintapaikkaa, jolta kuva tunti sitten saatiin.

Tomi Nevalainen päästää Kuura-koiran etsimään supikoiran hajujälkeä.

Kuura-koira etsii supin hajujälkeä.

Nevalainen seuraa koiran lähetintä älypuhelimen kartalta. Otsalamppujen valokeilat pyyhkivät hengitysten höyryä, ja havupuut tuoksuvat. Lämpötila laskee.

Koira on jäänyt pyörimään ruokintapaikan lähellä sijaitsevan suuren kiven luo.

”Onkohan mennyt kiven alle”, Nevalainen pohtii.

Hajujälkeä etsivä Kuura-koira piirtää reittiään Tracker-sovellukseen.

Hetken pyörimisen jälkeen koira juoksee kuusikosta takaisin isäntänsä luo kieli roikkuen. Supikoirat liikkuvat lähes aina pariskuntina, ja koira vaikuttaa hämmentyneeltä. Ehkä se ei tiedä, kumman jälkeä seurata.

Sitten se lähtee taas. Nyt se etenee mutkitellen yhteen suuntaan. Muutaman minuutin kuluttua älypuhelimen kartan koirasymboli alkaa hyppiä.

”Nyt haukkuu”, Nevalainen kuiskaa. Lähetin tunnistaa haukun.

”Neljänsadan metrin päässä”, Nevalainen sanoo ja lähtee jo niin sanoessaan harppomaan pellon laitaa.

Vauhti on niin kova kuin mutaisen liukkaassa maastossa pimeällä voi ikinä olla. On kiire. Mitä nopeammin paikalle ehditään, sitä vähemmän aikaa supikoira joutuu olemaan stressaavassa tilanteessa koiran haukun lamauttamana.

Koira on pysäyttänyt supikoiran, ja jahtiin osallistujat lähtevät kiireellä suunnistamaan paikalle. Aluksi mennään pellon laitaa.

Metsä ryskää, kun Nevalainen ja Karhula harppovat ylös jyrkkää rinnettä. Nevalainen nappaa kainaloonsa terrieri Sissin. Se on mukana siltä varalta, että supikoira pakenisi ahtaaseen tunneliin.

Mennään kaatuneiden puiden yli ja ali, ja mäen päällä vedetään hetki henkeä. Älypuhelimen ruutu näyttää koiran yhä haukkuvan.

Sitten möyritään alas jyrkkä louhikkoinen rinne, jonka jylhä seinämä kelpaisi varmaan kiipeilijöillekin. Alhaalla suhisee moottoritie, mutta sinne asti koira ja supikoira eivät ole ehtineet.

Koira on ajanut supikoiran louhikon koloon.

Ensin kuuluu koiran kimeä haukku. Lähempänä alkaa kuulua myös supikoiran ärinä. Supikoira on mennyt pakoon louhikon kivien koloon ja Kuura haukkuu vasten sen kasvoja kuono koloon työnnettynä.

Nevalainen ampuu supikoiran pistoolilla lähietäisyydeltä. Tässä paikassa ei muuta vaihtoehtoa olisikaan, mutta samalla tavalla supikoira tapetaan myös silloin, kun se on saatu pysäytettyä helpompaan paikkaan.

”Se on pimeässä varmin tapa saada hyvä osuma”, Karhula sanoo.

Tomi Nevalainen ampuu varmuuden vuoksi toisenkin laukauksen supikoiran päähän, jotta eläin on varmasti kuollut.

Nevalainen nostaa supikoiran ylös kolosta turkkiin tarttuen. Hän ampuu sitä varmuuden vuoksi vielä toisen kerran päähän, ja ottaa sen sitten mukaan. Se tullaan hautaamaan maahan.

Karhulan mukaan jahti ei ollut aivan tyypillinen. Tavallisesti supikoira ehditään pysäyttää lähemmäs riistakameraa. ”Näin hankalaa tämä ei yleensä ole.”

Moottoritien laidassa odotellessa Nevalaiselta tulee tieto, että Kuura on nyt toisenkin supikoiran jäljillä. Hyvin luultavasti kyseessä on pariskunnan toinen osapuoli.

”Ne pitävät toisistaan huolta, siksi niillä on niin hyvää tuo selviytyminen”, Karhula kertoo.

Eläintä on paha syyttää siitä, että se seuraa vaistojaan. ”Ei se tietenkään ole yksittäisen supin vika, että se tuolla yrittää selviytyä”, Karhula sanoo.

”Me poistamme niitä välillä aika hirveitäkin määriä, mutta eläinyksilön näkökulmasta se pyritään tekemään asiallisesti.”

Toista supikoiraa ei saada kiinni. Karttasovellus näyttää, että Kuura on jäänyt tien laitaan pyörimään. Todennäköisesti tien asfalttipinta ja pakokaasut ovat sotkeneet hajujäljen. Supikoirien toinen suuri tappaja – liikenne – koitui tällä kertaa yhden niistä pelastukseksi.

Jahtiin osallistunut paikallisen metsästysseuran edustaja Sören Jöns ja Kuura-koira. Kuura otettiin tien laidasta kiinni, kun se oli kadottanut toisen supikoiran jäljen.

Lintujärjestö: ”Lähtökohtaisesti kannatamme”

Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Teemu Lehtiniemi pitää Helmi-hankkeen vieraspetopyyntejä järkevänä toimintana.

”Kun kyse on haitallisesta vieraslajista ja sen poistamisesta, niin lähtökohtaisesti me kannatamme tällaista toimintaa”, Lehtiniemi sanoo.

Minkki ja supikoira.

Saaristosta on tutkimusnäyttöä siitä, että vieraspetojen poistaminen elvyttää lintukantoja pysyvästi. Mantereen lintuvesien osalta tutkimustuloksia kaivataan vielä lisää. Helmi-hankkeen yhteydessä tällaista tutkimusta tehdään.

Avoin kysymys on Lehtiniemen mukaan se, kuinka tehokasta pyynnin pitää olla, koska poistettujen petojen tilalle voi tulla uusia lähialueilta.

Suomen vesilintujen ahdingon syistä ei Lehtiniemen mukaan vallitse täyttä yhteisymmärrystä. ”Pääsyynä pidetään kuitenkin elinympäristöjen tilan huononemista.”

Suomessa on maankäytön, rehevöitymisen, ojitusten ja vesivoiman vuoksi aiempaa vähemmän monipuolisia vesistö- ja kosteikkoympäristöjä, joista vesilinnut löytäisivät pesilleen suojaa ja ravintoa.

Viime aikoina huomio on kiinnittynyt myös vesien tummumiseen. Se on seurausta metsätalouden ojituksista ja maatalouden päästöistä. ”Kun vesipatsaassa on vähemmän valoa, se vaikuttaa koko eliöyhteisöön.”

Suomessa on valtava määrä talousmetsiksi ojitettuja entisiä soita. Ojista valuu sumentavaa ainesta vesistöihin.

”Olisi helppo todeta, että poistetaan vieraspedot ja sitten kaikki on hyvin. Kaikessa toiminnassa pitää olla taustalla se, että pannaan elinympäristöt kuntoon. Jos sitten vielä vieraspedotkin onnistutaan poistamaan, linnusto roihahtaa eloon.”