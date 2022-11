Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) isännöi keskiviikkona Helsingissä feministisen ulkopolitiikan konferenssia. Feminismiä Haavisto ei kuitenkaan kaipaa sanana Suomen ulkopolitiikan kattotermiksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) isännöi tänään keskiviikkona poikkeuksellista ulkopolitiikan tapaamista. Helsingissä järjestetään feministisen ulkopolitiikan konferenssi, vaikka Suomi ei itse ole koskaan ilmoittautunut feministisen ulkopolitiikan maaksi.

Eikä ilmeisesti ilmoittaudukaan, ainakaan jos se on ulkoministeri Haavistosta kysymys.

”Hahmotan tätä niin, että sukupuolten tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuva ulkopolitiikka on ollut mukana meidän kehityspolitiikassamme pitkään: on autettu naisia ja tyttöjä, ja periaate on vaikuttanut myös meidän humanitaariseen apuun”, Haavisto sanoo.

”Ja nyt on tärkeää tuoda samaa ajattelua ulkopolitiikassa kaikessa keskiöön”, ulkoministeri sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Haavisto kertoo, miten feministinen ulkopolitiikka oli käsitteenä esillä, kun Antti Rinteen (sd) kokoamaa ja sittemmin Sanna Marinin (sd) johtamaa hallitusta muodostettiin vuonna 2019. Ruotsissa alun perin syntynyttä nykypolitiikan termiä ei kuitenkaan kirjattu hallitusohjelmaan.

Haaviston mukaan aika on nyt kuitenkin kypsä feministisen ulkopolitiikan konferenssin järjestämiselle.

”Tämän hallituksen aikana on tasa-arvoisen, tai joissakin maissa feministiseksi kutsutun, ulkopolitiikan piiri laajentunut. Suomen lisäksi Saksa, Espanja, Hollanti, Kanada, Chile, Ranska ja Luxemburg puhuvat samoista teemoista. Siksi ajateltiin, että nyt on hyvä hetki kutsua asiantuntijoita yhteen.”

Tapahtumaan on ilmoittautunut Haaviston mukaan kaikkiaan 250 osallistujaa. ”Aikamoinen suksee”, ministeri sanoo.

Ruotsin nykyinen porvarihallitus on kuitenkin vastikään luopunut feministisestä ulkopolitiikasta ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen on arvioinut Helsingin Sanomien haastattelussa, että kovien arvojen maailmassa tällainen hallitus voisi pystyä aiempaa johdonmukaisempaan politiikantekoon.

”En tiedä”, Haavisto vastaa professorin arvioon. Hänen mielestään feministisen ulkopolitiikan ympärille on syntymässä uusi ryhmittymä, joka ei jää pelkästään EU:n alueelle.

”Tässä on hyvät mahdollisuudet ihmisoikeuspainotteiseen verkostoon maiden välillä”.

Ulkoministeriön tuore tasa-arvoselvitys esittää Suomen tulevalle ulkopolitiikalle kolme mahdollista linjausta. Vaihtoehtoina ovat nykylinja, ulkopolitiikan nimeäminen selkeästi feministiseksi sekä välimuoto, jossa tasa-arvokysymyksistä tehdään avainkysymys ilman että kattotermiksi nostetaan feminismiä.

Haaviston mukaan ulkopolitiikkaa ei Suomessa ole tarvetta leimata feministiseksi. Tämä on määritelmäkysymys, ja samaan päädyttiin myös hallitusohjelmaa tehtäessä, Haavisto sanoo.

”Ajattelen näin, että ihmisoikeuspainotteinen ja tasa-arvoa korostava ulkopolitiikka on laajempi suomen kielellä, jopa laajempi kuin sana feminismi. Feminismi on lainasana, eikä sillä ole hyvää suomenkielistä vastinetta”, Haavisto perustelee.

Ihmisoikeudet ovat painottuneet Suomen ulkopolitiikassa, mutta viime aikoina Suomi on kuitenkin lähestynyt epädemokraattisina pidettyjä maita, sellaisia kuten Persialahden alueen Qatar ja Saudi-Arabia. Asiaa on arvosteltu.

Kun Haavistolta kysyy aiheesta, hän nostaa esiin EU:n ja Persianlahden maiden uuden strategisen kumppanuuden, josta julkistettiin tiedonanto keväällä.

”Se tietenkin osui keskelle Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa”, Haavisto muistuttaa.

Hänen mukaansa yhteistyössä Persianlahden maiden kanssa on mukana myös energiayhteistyötä sekä puhtaan poliittisia syitä.

”Näiden maiden poliittinen merkitys on semmoinen, että niitä ei voi sivuuttaa. Se on vain korostunut nykyisessä maailmantilanteessa”, Haavisto perustelee.

”Esimerkiksi Saudi-Arabia on ollut aktiivinen vankeinvaihdossa Venäjän ja Ukrainan välillä. Qatar oli hyvin aktiivinen Afganistanin siinä vaiheessa, joissa lännen ja myös Suomen projektit loppuivat, ja me saimme omamme pois sieltä. Qatariin pidettiin silloin aktiivisesti yhteyksiä, koska he pitivät neuvottelupöytää Afganistanin hallinnon ja muiden tahojen kanssa mukaan lukien Taleban”, Haavisto muistuttaa.

Professori Teivaisen mukaan Suomen ulkopolitiikkaan on uinut uudessa tilanteessa myös ”uusia suomettumisen merkkejä”. Haavisto torjuu kritiikin.

Hänen mukaansa Suomen ulkopoliittisella johdolla on ollut ensisijaisena mielessä turvallisuuspolitiikka ja Suomen saaminen Naton jäsenmaaksi.

”Turvallisuuspolitiikassa on jouduttu tekemään erittäin dramaattisia ratkaisuja tämän vuoden aikana. Nato-jäsenyyshakemuksen jättäminen ja ruljanssi, jossa pyritään saamaan 30 ratifiointia, on ollut ulkopoliittiselle johdolle ehdoton prioriteetti ihan jo turvallisuussyistä. Jos sitten joku sanoo, että sen varjoon on jäänyt jotain muuta, niin syy on varmasti siinä, että on jouduttu pitämään prioriteetteja yllä”, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan Suomi ei ole unohtanut ihmisoikeuksia suhteessa Qatarin ja Saudi-Arabian kaltaisiin maihin. Vastikään Haavisto tapasi Saudi-Arabian kauppaministerin Majid al-Kassabin Helsingissä.

”Kaikissa tapaamisissa, mihin olen itse ottanut osaa, on ihmisoikeudet ja vielä erikseen naistenoikeudet nostettu esiin. Se on meidän vakioaihe, ja vakiokokonaisuus, josta myös kumppanit tietävät etukäteen. Ollaan uskottu, että dialogi on näissäkin asioissa tärkeätä.”

Ihmisoikeuskritiikkiin ministeri vastaa ottamalla toisen esimerkin Afrikan mantereelta.

”Meiltä on kysytty moneen kertaan, miten voi olla että maat, joiden kanssa on tehty yhteistyötä myös EU-tasolla, ovat äänestäneet YK:ssa tyhjää Ukraina-Venäjä-kiistassa”, Haavisto sanoo.

Haavisto viittaa tapahtumiin keväällä YK:ssa, jossa äänestettiin Venäjän erottamisesta väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta. Suomen kannasta poiketen YK:ssa äänestivät esimerkiksi Etiopia, Mosambik, Tansania ja Kenia. Kaikki maita, joiden kanssa Suomi on tehnyt yhteistyötä. Etiopia äänesti Venäjän puolesta, muut kolme Suomen kehitysmaakumppania äänesti tyhjää.

”Olemme tyytymättömiä näihin aidalla istujiin, joita on ollut meidän perinteisissä kumppaneissa, kun he eivät ole ottaneet kantaa räikeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin joita tapahtuu Ukrainassa”, Haavisto sanoo ja muistuttaa kolikon toisesta puolesta.

”Mutta jos yhteistyöstä luovutaan, niin uusia yhteistyökumppaneita löytyy aina”, Haavisto sanoo.

Kiinan ja Venäjän rooli on Afrikan mantereella on ollut merkittävä, ja juuri siksi, myös Suomen pitää olla paikan päällä.

”Kiina ja Venäjä ovat lisänneet vaikutusvaltaansa ja läsnäoloaan eikä sekään tuo hyvää ihmisoikeuskysymyksissä eikä poliittisessa yhteistyössä. Silloin lännen, EU:n ja Suomenkin yhteistyö, jossa ihmisoikeuksia esimerkiksi käsitellään ja kansainvälisen lain ja järjestyksen näkökulmia tuodaan esiin, tuo näille maille toisen näkökulman. Olen pitänyt tätä tärkeänä, ja näin on myös toimittu.”