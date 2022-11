”Tällaisessa turvallisuustilanteessa ei mielellään näkisi mitään suurta hallituskriisiä”, Haavisto sanoi maanantaina Brysselissä.

Bryssel

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan kritiikki Suomea kohtaan jatkuu, jos hallitus ei saa aikaan saamelaiskäräjälain uudistusta.

YK:n ihmisoikeuskomitea on todennut vuonna 2019, että nykyinen laki rikkoo ihmisoikeuksia. Samaa sanoi YK:n syrjinnän vastainen komitea tänä vuonna.

Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa Suomessa jo yli vuosikymmenen ajan, ja uudistus on kaatunut aina riitoihin. Hallitus kiistelee asiasta nytkin, ja keskusta on toistaiseksi estänyt uudistuksen etenemisen eduskuntaan.

”YK on puuttunut tähän nimenomaan alkuperäiskansoja koskevien sopimusten puitteissa ja katsonut, että vaaliluettelon peruste on tehty liian laajaksi”, Haavisto sanoi maanantaina EU:n ulkoministeri­kokouksen yhteydessä pidetyssä tiedotus­tilaisuudessa.

”Tämä on vaikea tilanne, kun pitäisi peruuttaa näissä määritelmissä. Mutta jos tätä saamelaiskäräjälain muutosta ei saada aikaan, niin uskon, että kritiikki Suomea kohtaan jatkuu. Siinä mielessä tämä olisi tärkeä asia hoitaa.”

Haaviston mukaan on kiusallista, että asia on tullut kalkkiviivoille asti hallituksen työssä, vaikka asiasta sovittiin jo hallitusneuvotteluissa, joissa Haavisto veti vihreiden ryhmää.

Haavisto sanoi kuitenkin, että hallituksen puolueiden välillä on myös liimaa, joka on syntynyt ennen kaikkea turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

”Puhun nyt ihan niistä arkipäiväisistä päätöksistä, joita hallituksessa pitää vielä tehdä. Tällaisessa turvallisuustilanteessa ei mielellään näkisi mitään suurta hallituskriisiä, vaikka vaalit huhtikuussa häämöttävätkin.”