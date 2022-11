Keskustan eduskuntaryhmä kokoontui tiistaina ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään riitaisan hallituksen tilannetta.

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontui tiistaina ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään riitaisan hallituksen tilannetta ja vielä antamattomia kiistanalaisia lakiesityksiä. Niistä pitäisi saavuttaa yhteinen näkemys tällä viikolla, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi kokoukseen mennessään.

Yksi kiistoista koskee saamelaiskäräjälain uudistusta. Pääministeri Sanna Marin (sd) aikoo ajaa lakiesityksen tällä viikolla eduskuntaan, vaikka keskusta vastustaa sitä.

Keskustan maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen esitti maanantaina A-studiossa kompromissiksi, että uudistuksen selvittämistä jatkettaisiin parlamentaarisessa eli eduskuntapuolueiden yhteisessä työryhmässä.

Saarikon mukaan Kurvisen ehdotus ei saa tuulta siipiensä alle.

”Julkisuudesta huomasin ja aamulla pääministeriltä kuulin, että valmiutta tähän parlamentaariseen työhön ei muilla hallituspuolueilla taida olla”, Saarikko sanoi eduskunnassa.

Valtiovarainministeri Saarikko totesi, että keskeneräisten lakihankkeiden lisäksi hallitus jatkaa neuvottelemista maatalouden tukemiseen ja sote-alueille mahdollisesti myönnettävistä lisärahoista. Määrärahat myönnettäisiin ensi vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa.

”Pidän perusteltuna, että molemmista [maataloudesta ja sotesta] käydään keskustelut ja ratkaisut jo lähipäivinä.”

Kysymykseen hallituksen toimintakyvystä Saarikko vastasi, että ulkoisen tilanteen luoman epävarmuuden vuoksi toimintakykyinen hallitus on Suomelle nyt välttämätön.

”Olemme valmiita osaltamme etsimään ratkaisuja, mutta meilläkin on reunaehtomme. Kun viisi puoluetta on pöydässä, on selvää, että keskustan näkemykset poikkeavat monissa asioissa muiden hallituspuolueiden kannoista. Nyt näistä on saavutettava sopu, ja sitä toivottavasti pääministerin johdolla ryhdyttäisiin pian hiomaan”, Saarikko sanoi.

HS:n tietojen mukaan hallituksen puheenjohtajista koostuva viisikko käsittelee jumissa olevia riitoja tiistai-iltana.