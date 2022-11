Aiemmin viimeiset lakiesitykset on ollut määrä antaa eduskunnalle tämän viikon torstaina, jotta ne ehditään käsitellä.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) sanoo, että hallituksen kiistoja setvivä ”varjoviisikko” on hänen ymmärtääkseen saanut vähän lisäaikaa riitaisten lakiesitysten käsittelyyn. Aiemmin viimeiset lakiesitykset on ollut määrä antaa eduskunnalle tämän viikon torstaina, jotta ne ehditään käsitellä.

”Varjoviisikoksi” on nimetty ryhmä, jossa on edustus kaikista hallituspuolueista, mutta ei pääministeri Sanna Marinia (sd) eikä muita puolueiden puheenjohtajia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtaman varjoviisikon tehtäväksi on annettu etsiä sopua siihen, miten hallituksen keskeneräisten ja kiisteltyjen lakihankkeiden kanssa edetään.

Blomqvistin mukaan varjoviisikko on tunnistanut noin 14 isompaa kokonaisuutta, joista käydään keskusteluja jatkuvasti. Muutaman viime päivän aikana ei hänen mukaansa ole edistystä juuri tapahtunut.