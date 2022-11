Pääministeri Sanna Marin (sd) tapaa vierailun aikana myös Viron pääministeri Kaja Kallaksen ja Ruotsin varapääministeri Ebba Buschin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius vierailevat Suomessa ensi viikon torstaina, komission Suomen-edustusto kertoo tiedotteessa.

Puheenjohtaja von der Leyen ja komissaari Sinkevičius osallistuvat vierailtunsa aikana luontokeskus Haltiassa järjestettävään Into the Woods -keskustelutapahtumaan. Tapahtuma on osa Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta, jonka tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön kestävää kehitystä, osallisuutta ja kauneutta.

Puheenjohtaja von der Leyen ja komissaari Sinkevičius saapuvat pääministeri Sanna Marinin (sd) vieraiksi yhdessä Viron pääministeri Kaja Kallaksen ja Ruotsin varapääministeri Ebba Buschin kanssa, tiedotteessa kerrotaan.

Suomalaisministereistä tapahtumaan osallistuvat myös ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr) ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk). Päättäjien lisäksi koolla on tutkijoita sekä arkkitehtuurin ja rakentamisen asiantuntijoita.

Into the Woods -tapahtuman järjestävät yhdessä Suomen kanssa Euroopan komissio, Ruotsi ja Viro.