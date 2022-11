HS näyttää presidenttien tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä kello 11.30.

Kaakkois-Afrikassa sijaitsevan Mosambikin presidentti Filipe Nyusi saapuu kaksipäiväiselle työvierailulle Suomeen tänään. Vierailua isännöi presidentti Sauli Niinistö.

Presidentit keskustelevat keskiviikkona Presidentinlinnassa muun muassa Suomen ja Mosambikin kahdenvälisistä suhteista. Muita keskusteluaiheita ovat ainakin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Mosambikin tuleva jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa, ilmastonmuutos sekä ruokaturvakysymykset.

Presidenttien on määrä puhua tiedotustilaisuudessa kello 11.30. HS näyttää tilaisuuden suorana ja seuraa sen tekstimuodossa hetki hetkeltä.

Nyusi tapaa tänään Niinistön lisäksi eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk), pääministeri Sanna Marinin (sd) ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr).

Torstaina Nyusin ohjelmassa on Business Finlandin seminaari, jossa aiheena on Mosambikin ja Suomen yritysmahdollisuudet. Nyusi tutustuu myös suomalaisiin yrityksiin. Lisäksi Nyusin ohjelmassa on perehtymistä suomalaiseen koulutusjärjestelmään Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa.

Mosambik on Suomen pitkäaikainen kumppani kehitysyhteistyössä, ja Suomi on tukenut erityisesti peruskoulutuksen kehittämistä Mosambikissa.

Edellisen kerran Mosambikin presidentti on vieraillut Suomessa vuonna 2008, jolloin presidentti Tarja Halonen emännöi presidentti Armando Guebuzan valtiovierailua.