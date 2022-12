Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) arvostelee kovin sanoin energiayhtiöiden johtajien tulevia tulospalkkioita. ”Niiden perimmäisenä syynä ovat Ukrainan verirahat”, Lintilä sanoo.

Energia-asioista vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) arvostelee kovin sanoin energiayhtiöitä. Lintilä ottaa tikun nokkaan erityisesti Helsingin kaupungin omistaman Helenin ja yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tuloksen.

”Niiden yhtiöiden moraali, jotka tekevät rahaa Ukrainan sodalla, on alhaisinta mitä minä tiedän”, Lintilä sanoo ja korostaa että asia koskee kaikkia alan yhtiöitä, ei vain Heleniä.

”Tulos oli yhtiön historian kovin ja ymmärrän voitontavoittelun normaalitilanteessa, mutta nyt me olemme aivan erilaisessa maailmassa”, Lintilä sanoo.

Sähkön kova hinta huolestuttaa suomalaisia. Lintilä sanoo, että energiayhtiöiden johtajien pitäisi pitää huolta yhtiöidensä brändistä.

”Tilanne tulee eteen viimeistään huhti-toukokuussa, kun vuosikertomukset julkaistaan ja samalla johdon palkkiot tulevat julki. Jos olisin energiayhtiön johtaja, en ole varma haluaisinko ottaa niitä palkkiota vastaan, sillä niiden perimmäisenä syynä ovat Ukrainan verirahat. Minulle on silloin turha soittaa, että tuntuu pahalle. Teitä on varoitettu”, Lintilä sanoo.

Hän kuitenkin kiittää suomalaisia energiayhtiöitä valmiudesta auttaa ukrainalaisia, kun maan infrastruktuuria on tuhottu Venäjän ohjushyökkäyksissä.

Päähallituspuolue Sdp ehdotti keskiviikkona sähkölle yleistä hintakattoa. Ehdotus tuli elinkeinoministerille yllätyksenä, vaikka hintakatosta on keskusteltu pitkin syksyä.

Lintilän johtamassa ministeriössä on erilaisia energiapolitiikan tukimalleja valmisteltu hiljaisuudessa.

Lue lisää: Sdp esittää sähkölle alle 20 sentin hintakattoa – Keskusta arvosteli toimintatapaa ”sekavaksi ja rumaksi”

Lue lisää: Lintilä HS:lle: Esitys sähkö­laskujen pienentämiseksi valmistuu maanantaiksi, hinta­lappu yli miljardin

Lintilä itse totesi vielä elokuussa, että tukkusähkön hintakatto ei tule kyseeseen. ”Se johtaisi sähkökatkoihin. Ei Ruotsilla ja Norjalla ole mitään velvoitetta myydä meille”, Lintilä sanoo.

Nyt hän on kuitenkin valmis katsomaan kaikkia vaihtoehtoja, jossa sähkön hintaa lasketaan ennen kuluttajaa.

Mika Lintilä käy läpi muistiinpanojaan eduskunnan kyselytuntia varten.

Ministeriössä on Lintilän mukaan mietitty useita erilaisia malleja uusille energiatuille, kuten laskutusmallia sekä hintakattoa.

”Laskutusmallissa yhtiö voisi laskuttaa tiettyyn rajaan asti ja ylimenevän osan valtio kuittaisi”, Lintilä sanoo. Hän ei halua avata ministeriön kehittelemiä tukimalleja sen enempää ennen maanantain kokousta. Ministeriö esittelee mahdollisia malleja silloin kokouksessa, johon pääministeri Sanna Marin (sd) on kutsunut kaikki parlamentaariset ryhmät.

”Hintakatto voidaan tehdä, mutta se ei tule ratkaisemaan tätä laajempaa tilannetta. Minun huoleni on ihmisten pärjääminen”, Lintilä sanoo. Hänen mielestään tilanne on kriittinen. Sähkön hinta on noussut muun muassa kovien pakkasten ja Ruotsin voimalaseisokeiden vuoksi.

"Pitää olla nopea, sillä eduskunnassa esitettyjen markkinamekanismien muuttaminen kestää vuoden. Ihmistä kiinnostaa se, mikä sähkölaskussa lukee ensi kuussa", Lintilä sanoo.

Hintakaton on pelätty vähentävän sähkön säästämistä. Siihen Lintilä ei usko. ”Haluan nähdä sen kaverin, joka lopettaa sähkön säästämisen hintakaton vuoksi”, Lintilä sanoo ja kiittää suomalaisia sähkönsäästötalkoista. Sähköä on Lintilän mukaan säästetty viime vuoteen verrattuna noin kymmenen prosenttia.

Lintilä kuitenkin muistuttaa, että tilanne tulee jatkumaan ja että energiakriisi ei ole vain tämän hallituksen ongelma.

”Se pitää ymmärtää”, Lintilä sanoo.

”Olen ollut 24 vuotta tässä talossa (eduskunnassa) enkä muista tällaista tilannetta. Olen helvetin huolissani. Samaan aikaan ruoka kallistuu, korot nousevat samoin kuin myös inflaatio”, Lintilä sanoo.

”Tilanne on kriittinen”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä kriisitalvesta.

Lintilä ei halua ottaa kantaa siihen, mikä sähkön hintakaton raja voisi olla eikä siihen, mitä hintakatto tulisi maksamaan valtiolle. On puhuttu miljardilaskusta.

”Hyvin vaikea sanoa”, Lintilä sanoo ja viittaa muuttuviin tilanteisiin ja sähkön hinnan rajuihin vaihteluihin. Sdp on ehdottanut katoksi 20 senttiä kilowattitunnilta. ”Meillä [ministeriössä] on ollut työlukuna että sentti alas hinnasta maksaisi valtiolle noin 150 miljoonaa euroa”, Lintilä sanoo.

Kymmenen sentin tuki siis tarkoittaisi 1,5 miljardia euroa. Mistä rahat? ”Mitä luulet?” Lintilä esittää vastakysymyksen. Jos hintakattoon lähdetään tuossa laajuudessa, valtio siis ottaisi lisää lainaa ja paljon.

Miten sellainen summa sopii valtiontalouden tervehdyttämiseen?

”Ei mitenkään”, Lintilä sanoo ja toistaa.

”Ei mitenkään.”

On myös ehdotettu, että raha energiatukiin otettaisiin windfall-verosta, jolla leikataan energiayhtiöiden ylisuuria voittoja. ”Se raha tulee kuitenkin vasta vuonna 2024”, Lintilä muistuttaa.

Lue lisää: Hallitus on taas jakamassa jopa miljardeja euroja paniikin­omaisesti

Energiatuissa on vaara, etteivät ne kohdennu eniten tarvitseville. Vattin tuore analyysi kertoo, että suurituloiset käyttävät sähköä yli viisinkertaisesti verrattuna pienituloisiin.

Siinä mielessä energiatuet tuovat mieleen koronatuet, jotka kohdentuivat osin epätarkasti.

Lue lisää: Suurituloiset käyttävät sähköä yli viisin­kertaisesti verrattuna pieni­tuloisiin, kertoo Vattin analyysi

Lintilän ministeriö saikin viime kuussa pyyhkeitä oikeuskanslerinvirastolta koronatukien myönnöistä. Oikeuskanslerin mukaan tukea myönnettiin epäsopivilla malleilla, lopputulokseen jäi epätarkkuuksia eikä jälkivalvontakaan ollut riittävän tehokasta.

HS on kertonut, miten koronatukia meni muun muassa konkurssiin menneille yrityksille 23 miljoonaa sekä kannattaville osuuskaupoille kymmenen miljoonaa. HS:n selvitys löysi kaikkiaan lähes 600 koronatukea saanutta yritystä, jotka tekivät vähintään yli puoli miljoonaa euroa voittoa sekä ennen koronaa että sen aikana.

Lintilän mukaan energiatukia ja koronatukia ei voi verrata.

”Tilanne on totaalisesti erilainen. Kesällä taiteilijat pyysivät lisätukea. Ajattelin, että ettei se ole valtion vastuulla jos tapahtumissa ei ole porukkaa vaikka rajoituksia ei enää ollut. Koronatuissa lähtökohta oli se, että valtio rajasi elinkeinoja tyyliin ravintoloiden piti olla kiinni. Nyt hinta nousee eikä se ole valtion vika. Se on yleisen tilanteen vika.”

Koronatuissa hän sanoo soveltaneensa periaatetta, joka hänellä oli aiemmassa työpaikassaan lihatalon Poutun sisäisessä laskennassa.

”Minun johtolankani oli se, että parempi olla suunnilleen oikeassa kuin täsmälleen väärässä. Tehtiin ministeriössä malli, ja se toimi minusta hyvin. Perustettiin tuhansia suomalaisia työpaikkoja. Jos kustannustukia olisi ryhdytty käsipelillä laskemaan, viimeisiä olisi maksettu vuonna 2037.”