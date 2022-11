Helsingin keskustan kehitys on herättänyt viime aikoina julkisessa keskustelussa huolta.

Pääkaupungin ydinkeskustan tilanteesta on juuri saatu uusia huonoja lukuja: ydinkeskustan yritysten liikevaihto on 20–30 prosenttia alemmalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa, tyhjien liiketilojen määrä on kasvanut ja lauantaisin auki olevien liikkeiden määrä vähentynyt.

Esimerkiksi Helsingin kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen on sanonut, että tilanne on vakava.

Suomessa ei ymmärretä kaupunkien merkitystä, sanoo Kuntaliiton kaupunkikehityspäällikkö Henrik Lönnqvist. Hänen mielestään kaupunkien kukoistuksen eteen ei Suomessa valtion tasolla tehdä tarpeeksi.

”Kaupunkipolitiikka on jäänyt muiden politiikkasektoreiden jalkoihin.”

Ennen Kuntaliittoa Lönnqvist on työskennellyt pitkään kaupungeissa. Helsingin kaupungilla Lönnqvist on työskennellyt tutkijana ja tutkimuspäällikkönä.

Helsingin – kuten muidenkin suurten kaupunkien – kehitys on pitkälti kuntapoliitikkojen käsissä: minne kaavoitetaan asuntoja, rakennetaanko raitiolinja, minkälaisia rakennuslupia myönnetään?

Valtion suunnasta katsottuna kaupungit eivät kuitenkaan ole politiikan tärkeysjärjestyksessä korkealla, Lönnqvist sanoo. Saman totesi vuonna 2020 joukko pitkän linjan kaupunkitutkijoita, jotka esittivät työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässään mietinnössä, että myös valtion tulisi tehdä aktiivisempaa kaupunkipolitiikkaa – sellaista, jossa kaupunkien erityisyys huomioitaisiin.

Helsingin ydinkeskustan hiljentymisestä ei ole silti Lönnqvistin mielestä syytä olla erityisen huolissaan. Keskusta nousee kyllä uuteen kukoistukseen, kunhan suhdannetilanne parantuu.

Pitkän ja lyhyen aikavälin muutokset on syytä erottaa toisistaan.

”Pandemian ja sodan taloudelliset vaikutukset ovat luultavasti ohimeneviä. Pidemmällä aikavälillä on erilaisia kehitystrendejä kuten etätyön lisääntyminen.”

Helsinkiin on myös viime vuosina rakennettu uusia kauppakeskuksia, ja samaan aikaan verkkokauppa syrjäyttää fyysisiä kauppoja.

”Nämä trendit muokkaavat pysyvästi ihmisten arkista liikkumista ja ostoskäyttäytymistä. Mutta ei se tee keskustasta tarpeetonta, vaan keskustan rooli muuttuu.”

Vastaavia puheenvuoroja keskustan roolin muuttumisesta on esitetty viime vuosina usein. Helsinki linjaa itse omassa strategiassaan, että ydinkeskusta on kaupungille voimavara, jonka elinvoimaan täytyy panostaa. Toistaiseksi luvut eivät kuitenkaan kerro siitä, että keskustan tarjonta olisi voimakkaasti muuttumassa: liiketiloja tyhjenee, eivätkä ne täyty nopeasti uusilla toimijoilla.

Jos Helsinki pitää keskustaansa arvokkaana, pitäisikö kaupungin tehdä konkreettisempia toimia sen pelastamiseksi?

Lönnqvistin mukaan tässä kohtaa on syytä katsoa ajassa taakse päin. Keskustaa on 2000-luvulla kehitetty varsin aktiivisesti, hän sanoo.

”Olin Helsingin kaupungilla 15 vuotta töissä, siitä suurin osa oli Jussi Pajusen aikaa. Silloin omaksuttiin jo ajatus, että keskusta on kaupungin käyntikortti, ja siihen päätettiin panostaa.”

Keskustaan on tullut sekä isoja julkisia panostuksia, kuten keskustakirjasto Oodi, että yksityisiä yrityksiä, kuten merikylpylä Allas. Lönnqvistin mukaan kaupungin tärkeä tehtävä on tehdä uusien yritysten perustaminen keskustaan mahdollisimman helpoksi.

”Ja tällainen mahdollistava ote Helsingissä on omaksuttu. Kyllä kaupunki on tehnyt keskustan eteen kohtuullisen paljon.”

Lönnqvist muistuttaa, että juuri nyt suhdannetilanne on huono ja taloudessa on useita epävarmuustekijöitä. Siksi ei ole välttämättä realistista odottaa, että keskustan muodonmuutos tapahtuu ihan käden käänteessä.

”Mutta uskon, että jossain vaiheessa emme enää näe pahveja tyhjien liiketilojen ikkunoissa.”

Kaupunki on siis Lönnqvistin mielestä selvinnyt tehtävästään kohtuullisesti, mutta mitä valtio voisi tehdä enemmän?

Valtion tekemästä kaupunkipolitiikasta näkyvin ja taloudellisesti merkittävin osa ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (mal), jotka valtio tekee suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.

Mal-sopimuksissa valtio sitoutuu maksamaan osan kaupunkien väylähankkeista, ja vastineeksi kunnat sitoutuvat kaavoittamaan sovitun määrän asuntoja. Viime sopimuskierroksella valtio lupasi Helsingin seudun raideliikenteen hankkeille runsaat 270 miljoonaa euroa ja kunnat lupasivat kaavoittaa 200 000 uutta asuntoa vuoteen 2030 mennessä.

Lönnqvistin mukaan mal-sopimuksia on pidetty onnistuneina: niiden avulla on saatu kehitystä aikaan.

”Mutta siinä melkein kaupunkipolitiikka onkin. Muut politiikkatoimet ovat pienempiä”

Sääolot ovat mitä ovat, ja sekin erottaa esimerkiksi saksalaisia ja suomalaisia kaupunkeja, sanoo Kuntaliiton Henrik Lönnqvist. ”Mutta ilmastolle emme voi mitään.”

Vähäisen kaupunkipolitiikan taustalla Lönnqvist näkee ymmärtämättömyyttä kaupunkien taloudellisesta roolista.

”Kaupunkien merkitystä kansantaloudelle ei vieläkään ymmärretä kunnolla. Kaupungeissa tehdään paljon taloudellista hyvää. Se on ehkä aineetonta, eikä se näy samalla tavalla kuin joku iso rekka tai kontti satamassa. Mutta palveluviennillä on kasvava rooli taloudessa.”

Lönnqvistin mukaan on tärkeää muistaa, että kaupunkien välinen kilpailu ei ole nollasummapeliä Suomen sisällä. Olennaista talouden kannalta on se, miten kaupungit pärjäävät verrattuna ulkomaalaisiin kaupunkeihin. Helsinki kilpailee monessa esimerkiksi Kööpenhaminan ja Tukholman kanssa.

”Kansantalous on riippuvainen asioista, jotka ovat meidän rajojemme ulkopuolella.”

Tästä syystä valtion pitäisi tehdä kaupunkien kasvua tukevaa kaupunkipolitiikkaa. Lönnqvistin mukaan se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valtio voisi yhä tiiviimmin suunnitella elinkeinotoimintaa yhdessä kaupunkien kanssa.

Toinen iso asia liittyy sääntelyyn. Kuntaliitto on jo pitkään ajanut lisää vapauksia kunnille. Lönnqvistin mukaan kuntien erilaisuuden huomioiminen lainsäädännössä olisi kaupunkien elinvoimaa edistävä asia.

”Kaupungit ovat aika ketteriä toimimaan, mutta niillä pitäisi olla riittävä vapaus tehdä asioita itselleen sopivalla tavalla.”

Lönnqvist mainitsee esimerkiksi erilaiset peruspalvelujen mitoitukset ja vaatimukset työntekijöiden pätevyydelle. Henkilöstömitoituksia on esimerkiksi vanhusten hoivassa ja varhaiskasvatuksessa.

”Normiohjaus voisi olla kevyempää. Pitäisi katsoa enemmän tulosta kuin tekemisen tapaa.”

Tehtävien eriyttäminen kuntien välillä ei olisi helppo tehtävä, Lönnqvist myöntää.

”Kansalaisten yhdenvertaisuus on tärkeä asia, mutta täytyykö sen tarkoittaa, että myös kunnat ovat keskenään samanlaisia ja tuottavat samanlaisia palveluja? Jossain kohtaa tämä on toiminut ihan hyvin, mutta kuntien erot ovat kasvaneet todella suuriksi.”

Mutta palataan hetkeksi autioitumisen kanssa kamppailevaan Helsingin keskustaan.

Pääkaupungin politiikassa kestoaihe on vuosikausien ajan ollut autoilu. Suurimmista puolueista vihreät haluaa vähentää autoilua Helsingissä. Kokoomus sen sijaan vastustaa hankkeita, joilla autoilua rajoitetaan. Aiemmin tällä viikolla kaupunkiympäristölautakunta päätti, että Pohjois- ja Eteläesplanadilla vähennetään ajokaistoja. Päätöksen puolustajat uskovat, että kävelyalueiden parantaminen vahvistaa elinvoimaa.

Lukuisia Euroopan kaupunkeja kiertänyt Lönnqvist arvioi kokemuksensa perusteella, että laaja kävelykeskusta on ”eittämättä vetovoimatekijä”.

”Autoilullakin on tietysti oma merkityksensä. Pidän kuitenkin itsestäänselvänä sitä, että keskustassa autoilun tila on rajallinen. Niukkojen parkkipaikkojen pitää olla järkevässä käytössä eikä autojen talvisäilönä.”

Toisaalta esimerkiksi Saksassa on onnistuttu yhdistämään hyvinkin autoilukeskeinen kulttuuri ja viihtyisät kävelypainotteiset kaupunkikeskustat, Lönnqvist sanoo.

”Olen käynyt noin sadassa saksalaisessa kaupungissa, ja minua hämmentää se, miten elinvoimaisia jopa parinkymmenentuhannen asukkaan kaupungit ovat.”

Voisiko suomalaisia kaupunkeja kehittää samaan suuntaan? Monissa Suomen kaupungeissa on isoja vaikeuksia saada säilytettyä lähipalveluja keskustassa, vaikka moni niitä varmasti toivoisi.

Saksassa on Lönnqvistin mukaan onnistuttu Suomea paremmin ainakin kauppakeskusten sijoittelussa. Toiseksi keskieurooppalaiset kaupungit on usein rakennettu tiiviiksi, ja niissä on pienempi korttelikoko kuin suomalaisissa kaupungeissa.

”Meiltä puuttuvat historialliset kaupungit. Sillä on aika iso merkitys, että alun perin ollaan onnistuttu rakentamaan tiivis ja ihmisen kokoinen kaupunki.”