Valtio on saamassa tänä vuonna ennakoitua enemmän verotuloja – Onko kasvu inflaation ansiota?

Talouskasvu ja työllisyys ovat kehittyneet aiemmin arvioitua paremmin, sanoo erityisasiantuntija Atro Andersson valtiovarainministeriöstä.

Valtiovarainministeriö on arvioinut hallituksen lisätalousarvioesityksissä, että Suomi kerää verotuloja ja veron kaltaisia tuloja yhteensä yli 50 miljardia euroa.

Valtion verotulot kasvavat jälleen tänä vuonna. Kun viime vuonna veroja ja veronkaltaisia tuloja kerättiin noin 46,8 miljardia euroa, tänä vuonna valtiovarainministeriön tuorein arvio on yhteensä yli 50 miljardia euroa.

Voiko verotulojen kasvamisesta kiittää inflaatiota eli hintojen nousua? Kun tuotteiden hinnat nousevat, myös niistä kerättävien arvonlisäverojen voi ajatella kasvavan.

Inflaation vaikutusta on todella vaikeaa mitata, sanoo erityisasiantuntija Atro Andersson valtiovarainministeriöstä. Hänen mukaansa tärkeämpiä syitä ovat talouskasvu ja työllisyyden paraneminen.

”On hirveän vaikeaa erottaa suhdannekehityksen vaikutus. Eli kun talous on kasvussa suhteessa esimerkiksi koronakuoppaan, mikä on sen vaikutus ja mikä on sitten puhtaasti inflaatiosta tulevaa.”

Tiistaina Tilastokeskus kertoi, että työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi kohosi lokakuussa 74,4 prosenttiin.

Anderssonin mukaan periaatteessa yhden tuotteen verokertymä voi kasvaa, kun sen hinta nousee. Toisaalta ihmiset yleensä hintojen nousun vuoksi siirtyvät kuluttamaan halvempia tavaroita ja palveluita tai kuluttavat muita tuotteita vähemmän.

Todellisuudessa arvonlisäveron tulojen kasvaminen vaatisikin kuluttamisen lisääntymistä. Se taas vaatii, että ihmiset ansaitsevat enemmän tai käyttävät säästöjään.

Arvonlisäverotuloja on tänä vuonna kyllä kertymässä enemmän kuin viime vuonna.

Toisaalta ansiotulo- ja pääomaverojen ja yhteisöveron tulojen kasvu on ollut niin suurta, että se on yllättänyt valtiovarainministeriönkin.

VM on nostanut arviotaan verotuloista vuoden mittaan yli kahdella miljardilla. Tiedot selviävät hallituksen talousarviosta ja lisätalousarvioista tälle vuodelle.

”Suhteessa alkuperäiseen talousarvioon talouskasvu ja työllisyys ovat kehittyneet paremmin kuin on alun perin arvioitu”, Andersson sanoo.

Niin sanottu alkuperäinen arvio löytyy hallituksen budjettiesityksestä syyskuulta 2021. Tuolloin laskettiin, että tänä vuonna veroja ja veronkaltaisia tuloja kertyisi noin 48,7 miljardia euroa.

Arviota on kuitenkin tarkennettu keväällä ja syksyllä. Toukokuussa toisessa lisäbudjetissa arviota nostettiin noin 1,1 miljardilla eurolla. Viimeksi tilanne tarkistettiin lokakuussa neljännessä lisäbudjetissa, jolloin arviota nostettiin noin 1,1 miljardilla eurolla. Korjaukset on tehty pääasiassa ansiotulo- ja pääomaverotuksen sekä yhteisöveron tuloihin.

Vaikka verotulot kasvavat, myös valtion menot ovat kasvaneet.

Hallitus on budjetoinut tälle vuodelle 18,9 miljardin euron alijäämän, joka tosin tuskin toteutuu läheskään niin suurena.

Millainen merkitys verotulojen kasvulla on valtiontalouden kokonaisuuteen? Kuinka paljon tässä on aihetta juhlaan?

”Se auttaa kyllä, mutta ei se meidän alijäämäämme paikkaa. Ei sillä sitä kurota umpeen”, Andersson sanoo.

Lisäksi inflaatio vaikuttaa myös vastakkaiseen suuntaan. Valtion menoja lisää esimerkiksi se, että moniin etuuksiin tehdään säännöllisin väliajoin indeksitarkistukset. Ne ovat nostamassa esimerkiksi työeläkkeitä poikkeuksellisen paljon.