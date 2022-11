AKT järjesti Finnairin matkustamohenkilökuntaa koskevan vuorokauden mittaisen lakon sunnuntaina ja maanantaina. Finnair piti lakkoa laittomana, sillä työntekijöitä koskee työrauhavelvoite.

Työnantajajärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) arvostelee ammatti­yhdistys­liikettä laittomien lakkojen järjestämisestä.

Työtuomioistuin on viime vuosina määrännyt ammattiliiton tai ammattiosaston sakkoihin työtaistelun vuoksi noin 20–40 tapauksessa vuosittain.

”Suomessa on aivan liikaa laittomia lakkoja”, sanoo johtaja Ilkka Oksala EK:sta.

Tyypillisesti laittomassa työtaistelussa on kyse siitä, että työntekijät menevät lakkoon työehtosopimuksen ollessa voimassa. Näin he rikkovat työrauhavelvoitetta.

Työtaistelun ottaa nimiinsä liitto tai ammattiosasto, jolle työtuomioistuin voi määrätä muutaman tuhannen euron suuruisen sakon.

Aihe nousi pinnalle, kun kuljetusalan ammattiliitto AKT järjesti Finnairin matkustamo­henkilökuntaa koskevan vuorokauden mittaisen lakon sunnuntaina ja maanantaina.

Finnair piti lakkoa laittomana, sillä työntekijöitä koskee voimassa olevan työehto­sopimuksen mukainen työrauhavelvoite. Asiasta ei luonnollisesti ole työtuomio­istuimen ratkaisua, ainakaan vielä.

AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo liiton katsoneen työtuomioistuimen tuomioita vastaavista tapauksista ja todenneen, että ”ne eivät välttämättä ole liiton näkökulmasta edullisia”.

Miksi liitto siitä huolimatta päätti järjestää lakon?

”Yhtiö yrittää painostaa meitä kesken sopimuskauden työehtojen leikkauksiin. Painostaakseen meitä he aloittavat muutosneuvottelut. Voisin kysyä tässä yhtiön moraalin perään. Ei työntekijöillä ole oikein mitään muuta keinoa puolustautua”, Kokko sanoo.

Ammattiyhdistysliikkeen historiaa tutkinut Tapio Bergholm sanoo Finnairin matkustamo­henkilökunnan lakon olevan siinä mielessä poikkeuksellinen, että se järjestettiin muutos­neuvottelujen alkuvaiheessa. AKT näyttää siis pyrkivän vaikuttamaan neuvottelujen lopputulokseen ja työntekijöiden työehtoihin.

Tyypillisesti työrauhavelvoitteen vastaiset lakot ovat Bergholmin mukaan niin sanottuja ”surulakkoja”. Sillä hän viittaa esimerkiksi puolen työpäivän mittaisiin lakkoihin, joilla osoitetaan tyytymättömyys jo päätettyihin irtisanomisiin tai toimipaikan sulkemiseen.

”Eli esitetään ikään kuin voimaton vastalause, kun ottaa päähän. Vaikka tiedetään, ettei työnantajan päätöstä pystytä estämään”, työntekijäjärjestö SAK:ssakin työskennellyt Bergholm sanoo.

Tällaisissa tapauksissa aloite työtaisteluun tulee hänen mukaansa yleensä paikallisilta työntekijöiltä eikä liiton johdosta. Liitto ottaa työtaistelun nimiinsä ja maksaa mahdolliset sakot, jotteivät työntekijät voi joutua lakkoilusta vastuuseen.

EK:n Oksalan mielestä ei ole olemassa harmittomia tai hyväksyttäviä ”surulakkoja”.

”Monta nimeä halutaan antaa toiminnalle, joka on laitonta. Se ei selittelemällä muuksi muutu”, hän sanoo.

Finnairin matkustamohenkilökunnan tapaukseen Oksala ei halua ottaa yksityis­kohtaisesti kantaa.

”Mutta emmeköhän me kaikki näe, kuinka suurissa haasteissa koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Finnair on. Niitä haasteita yhtiö työntekijöidensä kanssa ratkoo laillisella muutosneuvottelu­prosessilla.”

Joissain harvinaisissa tapauksissa liiton johtaja voi henkilökohtaisesti joutua syytteeseen työtaistelun järjestämisestä.

Näin kävi tänä vuonna ammattiliitto Pron puheenjohtajalle Jorma Maliselle. Häntä syytetään työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta.

Syyte liittyy pienen jyväskyläläisen yhtiön Suomen Kotidatan henkilöstön työnseisauksiin. Riidan keskiössä oli vääntö siitä, mitä työehtosopimusta Kotidatassa käytetään.

Pron mielestä yritys harjoitti ”työehtoshoppailua” halutessaan soveltaa työehdoiltaan huonompaa sopimusta.

Työnantajapuolen Kaupan liiton mukaan Pro ei kolmena kertana lain edellyttämällä tavalla ilmoittanut työnseisauksesta tai sen laajenemisesta viimeistään kahta viikkoa ennakkoon. Kiista ei mene työtuomioistuimeen, koska Kotidatassa ei ollut voimassa työehtosopimusta Pron ja yrityksen tai Kaupan liiton välillä.

Niinpä työtaisteluiden järjestämisestä virallisesta päättänyt Malinen joutui henkilökohtaisesti syytteeseen. Hän sanoo, ettei hän ole puheenjohtajana itse ollut varsinaisesti järjestämässä kyseisiä työtaisteluita.

Malisen mukaan liitto pyrkii lähtökohtaisesti noudattamaan laissa määrättyjä ennakkoilmoitusaikoja.

”Mutta monta kertaa tilanne on se, että jollain työpaikalla ihmiset katsovat heitä kohdeltavan epäoikeudenmukaisesti, ja he marssivat sitten saman tien ulos. Monesti porukka on jo oven ulkopuolella, kun meille tulee asiasta toimistolle tieto.”

Tällöin puheenjohtaja voi ilmoittaa itse määränneensä lakon tai ulosmarssin. Näin Malinen toimi esimerkiksi Kotidatan tapauksessa.

”Kun minä otan vastuun lakon määräämisestä, niin yrityksen mahdollisesti nostama vahingonkorvauskanne ei kohdistu lakkoileviin työntekijöihin. Eli tällä menettelyllä suojelen työntekijöitä. Esimerkiksi Kotidatan tapauksessa kyseessä oli hieman yli kaksikymppisiä ihmisiä.”

Mutta onko ylipäätään aiheellista järjestää laittomia työtaisteluita?

”Lakko-oikeus on palkansaajille tärkeä oikeus. Mutta nämä ovat vaikeita tilanteita. Joskus porukka suuttuu niin paljon, että he lähtevät saman tien ulos. Jos minulla on peliaikaa, niin ilmoitamme työtaistelusta valtakunnansovittelijalle lain mukaisesti kaksi viikkoa ennakkoon”, Malinen vastaa.

EK:n Oksalan mielestä laittomia lakkoja tulisi kitkeä nostamalla sakkomaksuja ”tuntuvasti”.

Lisäksi olisi hänen mukaansa syytä harkita, tulisiko yksittäisille työntekijöille ulottaa vahingonkorvaus­vastuu. Ruotsissa se on painanut laittomien lakkojen määrän lähes olemattomaksi, Oksala sanoo.

Tapio Bergholm taas sanoo, että vaikka työtaisteluiden määrä on ollut Suomessa Ruotsia korkeampi, niin se on ollut selvästi alhaisempi kuin Tanskassa.

Bergholmin mielestä laittomat työtaistelut eivät ole merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joten tulisi harkita tarkkaan, onko ”pääpiirteittäin hyvin toimivaa järjestelmää” syytä muuttaa.