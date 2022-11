Natalia Salmelaa on pyydetty ehdokkaaksi, mutta kansan­edustajana hänen pitäisi luopua kaupallisista yhteis­töistä: ”Täysin utopistinen ajatus”

Vihreissä on päätetty, että kansan­edustajien ja ministerien on syytä pidättäytyä kaupallisista yhteistöistä. Kokoomuksessa ja Sdp:ssä vastaavaa linjausta ei ole tehty.

Sosiaalisen median vaikuttajaa ja yrittäjää Natalia Salmelaa on pyydetty ehdokkaaksi ensi kevään eduskunta­vaaleihin. Valituksi tuleminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että hän joutuisi luopumaan elinkeinostaan.

Vaikuttajana työskentelevä Salmela ansaitsee elantonsa käytännössä eri yritysten kanssa sosiaalisessa mediassa tekemistään kaupallisista yhteistöistä.

Salmela kertoo käyneensä vihreiden puoluetoimistolla keskustelemassa mahdollisesta ehdokkuudesta.

Hänen mukaansa keskusteluissa on suoraan sanottu, että kaupalliset yhteistyöt tulee jättää sekä siinä tapauksessa, että tulee valituksi kansanedustajaksi, että jo ehdokkuuden aikana.

”On sanottu, että omalla henkilöbrändillä ei saa tehdä kaupallista yhteistyötä.”

Salmelalle tämä on kynnyskysymys. Hän sanoo haluavansa ehdottomasti jatkavansa kaupallisia yhteistöitään.

”Olen 12 vuotta kehittänyt omia kanaviani, ja 12 vuotta kehittänyt firmaani. Mielestäni on täysin utopistinen ajatus, että olisin valmis oman yritystoimintani lopettamaan.”

Salmelan mielestä kaupallisten yhteistöiden tekemisessä ehdokkuuden tai kansan­edustajuuden aikana ei ole riskejä tai ristiriitoja, kunhan yhteistöitä ei tehdä esimerkiksi valtion omistamien yritysten kanssa. Hänen mukaansa olennaista on sidosten ja yhteyksien kertominen avoimesti, mitä tosin edellytetään myös vaikuttaja­markkinoinnissa.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen ei ota kantaa Salmelan tapaukseen. Yleisesti ottaen puolueen linjaus on kuitenkin se, että kansanedustajien ja ministerien on syytä pidättäytyä kaupallisista yhteistöistä.

Liikasen mukaan vihreät on käynyt joitakin keskusteluita ensi kevään eduskunta­vaaleihin liittyen sellaisten henkilöiden kanssa, jotka toimivat sosiaalisen median vaikuttajina ja tekevät työkseen vaikuttaja­markkinointia.

”Ei tosin olla toki erikseen etsitty, eikä raakattu poiskaan.”

Vaalikampanjassa olennaista on Liikasen mukaan se, että kansalaiset pystyvät erottamaan, mikä kaikki on vihreiden ehdokkaan viestiä ja mikä taas vaikkapa markkinoinnin ammattilaisen toimintaa.

Kaupallisilla yhteistöillä tarkoitetaan markkinointia, jossa yritys tai muu taho tilaa esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajalta päivityksiä tai muita sisältöjä korvausta vastaan. Korvaus voi olla tuotteita, palveluita tai rahaa.

Yhteiskunnassa valtaa käyttävien poliitikkojen kohdalla tiiviit suhteet yrityksiin tai myynnin edistäminen maksua vastaan voivat herättää kysymyksiä korruptiosta.

”Kunkin ehdokkaan kanssa on hyvä käydä keskustelu siitä, miten hän itse arvioi vaalityön ja oman elinkeinonsa yhtä aikaa tekemisen”, Liikanen sanoo.

Suoranaista kieltoa kaupallisten yhteistöiden tekemiseen ei siis vihreissä ole. Erityisen tarkkaa harkintaa tulee kuitenkin Liikasen mukaan käyttää silloin, kun puhutaan vallan korkeimmista tasoista, esimerkiksi kansan­edustajista tai ministereistä.

Näissä asemissa toimivia suositellaan vihreissä lähtökohtaisesti pidättäytymään vaikuttaja­markkinoinnin tekemisestä. Sen sijaan ehdokkuuden aikana puolueen virallinen ohjeistus ei Liikasen mukaan velvoita yhteistöistä pidättäytymiseen.

Salmelan mielestä on selvää, että puolueet hyötyisivät ehdottomasti enemmän vaikuttajista kuin päinvastoin.

Hän on esimerkiksi laskenut, että neljän vuoden kansan­edustajuuden aikana hän saisi noin 800 000 euroa vähemmän palkkaa kuin nykyisillä tuloillaan. Sen sijaan puolueelle hän kokee tarjoavansa valmiin, sitoutuneen yleisön oman seuraaja­kuntansa kautta. Esimerkiksi Instagramissa Salmelalla on yli 60 000 seuraajaa, ja hän kertoo tavoittaneensa sitä kautta viimeisen kuukauden aikana yli 447 000 ihmistä.

”Mutta jos ei haluta edes ymmärtää digitalisaation myötä syntyneen alan käytäntöjä, niin mielestäni se on muitten menetys. Ei se ole minun menetykseni. Omalla liike­toiminnallani menee hyvin, minulla ei ole mitään hävittävää.”

Toisaalta Salmela ajattelee, että monet yhteistyö­kumppanit saattaisivat kaikota, jos Salmelasta tulisi poliittisesti sitoutunut.

Salmela on itse pohtinut perinteiseen politiikkaan mukaan lähtemistä sen takia, että hän kokee vaikuttamisen keinojen loppuvan sosiaalisessa mediassa kesken. Hän sanoo pitävänsä itselleen tärkeitä asioita, kuten vaikkapa varhais­kasvatusta esillä kanavissaan, ja usein myös media tarttuu aiheisiin. Sen jälkeen asiat kuitenkin tuntuvat tyssäävän kuin seinään.

”Voin pitää yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä jotain tiettyä asiaa, mutta sitä ei pääse edistämään siellä, missä asioista oikeasti päätetään.”

Salmelan mielestä nykyisenlaiset linjaukset kaupallisten yhteistöiden kohdalla ovat vanhentuneita. Hänen mukaansa on vain ajan kysymys, milloin vaikuttajia aletaan nähdä enemmän myös perinteisessä politiikassa.

”Z-sukupolvikin menee jossain vaiheessa politiikkaan mukaan.”

Vihreiden Liikanen sanoo, että puolueen ehdokas­hankinnan lähtökohtana on yleisesti tavoitella monipuolisia ja vahvoja ehdokkaita, ”joilla on paloa vihreiden tavoitteiden edistämiseen”. Myös sosiaalisen median näkyvyyden tuoma hyöty tunnistetaan puolueessa.

”Syyt siihen, että ihmisiä pyydetään ehdolle liittyvät siihen, että näkyvästi puhuu, vaikuttaa, tekee työtä vihreiden tärkeiden tavoitteiden eteen. Markkinointi­puoli ei ole meille arvokasta, vaan se, että ihmiset ovat näkyviä joko puhujina tai viestijöinä tai työnsä, tekemistensä kautta.”

Esimerkiksi hän nostaa eläinfilosofi Elisa Aaltolan, joka on Suomen näkyvimpiin kuuluva eläinoikeusajattelija ja viime aikoina profiloitunut näkyvänä keskustelijana muun muassa Twitterissä. Aaltola ilmoitti tiistaina asettuvansa ehdolle kevään eduskunta­vaaleissa vihreiden listoilta.

”Hän on hyvä esimerkki henkilöstä, johon me ollaan yhteydessä”, Liikanen sanoo.

Vuonna 2020 kaupallisista yhteistöistä nousi kohu, kun vihreiden silloisen varapuheenjohtajan Fatim Diarran yhteistyö Helkaman kanssa tuli julkisuuteen. Diarra oli pyytänyt ja saanut Helkamalta sähköpyörän vastineeksi sosiaalisen median sisältömarkkinoinnista. Kohun jälkeen hän päätyi lopulta purkamaan yhteistyö­sopimuksen ja maksamaan pyörän itse.

Liikasen mukaan vihreiden puoluehallitus on sittemmin pohtinut ja määritellyt linjauksia kaupallisen yhteistyön ja politiikassa toimimisen rajanvetoon. Ne perustuvat hänen mukaan yleisiin sidonnaisuus- ja esteellisyys­säännöksiin.

HS kysyi kaupallisiin yhteistöihin liittyvistä linjauksista myös Sdp:stä ja kokoomuksesta. Niissä ei ole linjattu erikseen kaupallisten yhteistöiden tekemisestä.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm

Sdp:n puoluesihteerin Antton Rönnholmin mukaan sosiaalisen median kaupallisten yhteistöiden kieltäminen ehdokkuuden aikana olisi hankalaa. Ollessaan ehdokkaana tai kiinnostunut ehdokkuudesta ihmistä kun ei ole vielä valittu mihinkään tehtävään.

”Ei sitä muiltakaan ihmisiltä vaadita, että pitäisi lopettaa päivätyöt.”

Rönnholmin mukaan keskustelu on tarpeellista, jos ehdokkaana oleva tai valituksi tullut ihminen on vaikuttajana kaupallisesti edistänyt aihepiirejä, jotka liippaavat läheltä poliittista päätöksen­tekoa. Hänen mukaansa ilmiö ei kuitenkaan vaikuta Sdp:ssä tällä hetkellä ajankohtaiselta.

”Sellaista keskustelua ei ole tullut ainakaan itselleni oikeastaan mieleenkään käydä kenenkään kanssa, että teetkö kaupallista yhteistyötä, jota ajattelisit jatkaa kansan­edustajana. Se on jotenkin niin kaukaa haettu ajatus.”

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko

Kokoomuksen puoluesihteerin Kristiina Kokon mukaan kaikkia puolueen ehdokkaita koskevat ”samat pelisäännöt elin­keinosta riippumatta”.

Hänen mukaansa jokaisen ehdokkaan on noudatettava vaalirahoitusta sääteleviä lakeja ja määräyksiä, ja aikanaan valittuja kansan­edustajia sitovat esimerkiksi sidonnaisuus- ja lahjailmoitus­velvoitteet. Kaupallisia yhteistöitä ei siis sinällään ole kielletty.

”Me ei olla lähdetty asettamaan ihmisten elin­keinoja eri viivalle.”

Kokon mukaan kokoomuksen listoille ei ole erityisesti rekrytoitu sosiaalisen median vaikuttajina toimivia ihmisiä.

”Varmasti on toki sosiaalisessa mediassa ainakin aktiivisia henkilöitä. Sitä en sitten tiedä on minkälaista kaupallista yhteistyötä kenelläkin on tai ei ole.”

Vihreiden Liikanen sanoo toivovansa, että vaikuttajien asemaan ja kaupallisiin yhteistöihin löydettäisiin puolueiden kesken yhtenäisiä käytäntöjä. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että tulevat vaalit vaikuttavat kiinnostavan tällä hetkellä monia juuri sosiaalisessa mediassa.

”Veikkaan, että jokaisella isolla puolueella tulee olemaan ehdokkaana vähintään yksi ihminen, joka tekee tai on tehnyt rahaa vastaan kaupallisia yhteistöitä.”