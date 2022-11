”Windfall-veron sukulainen” halutaan voimaan vuodeksi tammikuusta alkaen.

Hallitus valmistelee pikatahdilla uutta veroa, joka koskisi energiayhtiöiden ylisuuria voittoja. Asiasta kertoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) Uutissuomalaiselle (Usu).

Esitys on Saarikon mukaan tarkoitus tuoda eduskunnalle ennen joulua. Hän kuvaillee Uutissuomalaiselle, että lisävero on niin sanotun windfall-veron sukulainen ja se on lähtökohtaisesti voimassa vain ensi vuoden ajan.

”Tavoitteemme on saada väliaikainen sähkövoittojen lisävero voimaan vuoden­vaihteessa”, Saarikko twiittasi.

Esityksen taustalla on EU:n syksyllä tehty päätös, jonka mukaan sähköntuottajien ylisuuria tuottoja aletaan paikoin verottamaan.

”EU-tasolta tuli velvoite kansalliselle sovellutukselle, ja nyt Suomen ratkaisu on löytymässä”, Saarikko kertoo Uutissuomalaiselle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vastasi Saarikon kommentteihin Twitterissä muistuttamalla, että vasemmistoliitto oli ajanut veroa jo viime syksynä.

”Saimme kuulla että valtiovarainministeriö ei mitenkään voi toteuttaa tällaista veroa enää tällä hallituskaudella, eivätkä kaikki hallitusryhmätkään kannattaneet aloitettamme. Nyt on mieli muuttunut, ja hyvä niin.”

Tuottoleikkurin ja windfall-veron ideana on verottaa ikään kuin ansaitsemattomia tuottoja, joita muuttuvilta kustannuksiltaan edulliset sähkön­tuotanto­muodot, kuten vesi-, tuuli- ja ydinvoimalat ovat tuottaneet omistajilleen.

Sähkön pörssikaupassa sähkön hinnaksi kullekin tunnille tulee kalleimman tarvittavan tuotantomuodon hinta. Keski-Euroopassa sähkön hinta on määrittynyt käytännössä maakaasulla tuotetun sähkön kustannusten mukaan.

Tänä vuonna, kun maakaasu on ollut sodan takia poikkeuksellisen kallista, myös maakaasulla tuotettu sähkö on ollut kallista. Se on nostanut kaiken myytävän sähkön hintaa rajusti ja tuonut osalle sähköntuottajista ylisuuria voittoja.

EU:n asetuksen soveltamiseen liittyy kuitenkin monta kysymystä, muun muassa se, miten ylituotto lasketaan, miten johdannaisia tai muuta kiinteähintaista kaupankäyntiä kohdellaan sekä miten niin sanottua mankala-sähköä kohdellaan. Suuri osa Suomen sähköntuotannosta omistetaan nimittäin niin kutsuttujen mankala-yhtiöiden kautta.

Tämä tarkoittaa, että yhtiön osakkaat saavat omistuksensa mukaisen osuuden tuotetusta sähköstä omakustannushintaan. Ne voivat käyttää sen itse tai myydä markkinoille.

Lue lisää: EU haluaa leikata sähkön­myyjien ylimääräisiä tuottoja, mutta se voi johtaa sähkö­pulaan Suomessa

Energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä kommentoi syyskuussa HS:lle, että Suomessa on suuria haasteita saada ylisuurten tuottojen kattoa voimaan komission toivomassa ajassa. Komission toiveena oli, että katto saataisiin voimaan 1. joulukuuta.

Suomessa esimerkiksi Fortum teki kolmannella vuosineljänneksellä poikkeuksellisen hyvän tuloksen kallistuneen sähkön ansiosta.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli 421 miljoonaa euroa, mikä yllätti analyytikot. Vuosi sitten yhtiö jäi 243 miljoonaan euroon.