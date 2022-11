Vaarana on myös Soinin mukaan, että Suomi ja Ruotsi ovat tukemassa Turkin politiikkaa.

Entinen ulkoministeri Timo Soini arvosteli Turkin ja sen presidentin Recep Tayyip Erdoğanin toimintaa koskien kurdeja.

”[Erdoğan] pelaa tosi härskiä peliä. Turkki käyttäytyy täysin sopimattomasti. Kansainvälinen yhteisö katsoo jälleen kerran sivusta kurdien murjomista ja murhaamista”, Soini sanoi Ylen Jälkiviisaat-ohjelmassa.

Soini kertoi, ettei olisi voinut ilmaista kantaansa ollessaan ulkoministerinä, koska kyseessä on ”osa kansallista ansallista konsensusta ja yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.” Hän toimi ulkoministerinä vuosina 2015–2019.

”Muilla aika on lineaarista, kurdeilla se on syklistä. Tämä toistuu ja toistuu ja toistuu. On äärimmäisen suuri vaara, että Suomi ja Ruotsi ovat tukemassa tällaista politiikkaa ja välillisesti vaikenemassa. Tämä on vastenmielistä seurattavaa”, Soini jatkoi.

Turkki ja Unkari ovat ainoita sotilasliitto Naton maita, jotka eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin hakemuksia. Turkin Erdoğan on nostanut ratifioinnin ehdoksi muun muassa terrorisminvastaisen työn, joka kohdistuu kurdiryhmiin.

Unkari ei Soinin mukaan yksin jarruttaisi Pohjoismaiden hakemuksia, ellei Turkki antaisi sille ”tuulensuojaa”.

”Unkari ei yksin jarruttaisi EU:ssa ja Euroopassa Nato-jäsenyyttä päivääkään. Tämäkin on Turkin siipien suojassa.”

Unkari tulee Soinin mukaan hyväksymään hakemukset heti, kunhan Turkin vipuvarsi on poistunut.