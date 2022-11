Mika Salminen sanoi Ilta-Sanomien mukaan, että on harhaluulo, että Suomen linja rokotesuosituksissa poikkeaisi muista EU-maista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ihmetteli sunnuntaina, miksi Suomessa ei anneta koronavirusrokotteita halukkaille ja miksi Suomen rokotepolitiikka poikkeaa monista muista maista.

”Minun on vaikea ymmärtää, mikä siinä rokottamisessa on ongelma, kun rokotteita on ja ollaan halukkaita niitä hankkimaan lisääkin”, hän sanoi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

”Annetaan vaan piikki minun puolestani kaikille, jotka haluavat.”

Marinin mielestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) olisi pitänyt pystyä paremmin avaamaan sitä, miksi Suomessa ei rokotteita ei tarjota yhtä laajasti kuin monissa muissa maissa.

THL:n Terveysturvaajat-osaston johtaja Mika Salminen sanoi sunnuntaina Ilta-Sanomien mukaan, että on harhaluulo, että Suomen linja rokotesuosituksissa poikkeaisi muista EU-maista:

”Suositukset ovat aika samanlaisia, mutta joissakin maissa on tehty poliittisia päätöksiä, että voidaan tarvita rokotteita.”

Salminen sanoi myös, että koronavirusrokotteita ei ole välttämätöntä käyttää, vaikka niitä olisikin varastoissa.

”Se, että niitä on, ei ole syy sille, että ne pitäisi kaikki käyttää. Syyn pitää olla lääke­tieteellinen. Ne vanhenevat jossain vaiheessa, eikä siitä pidä ahdistua. Täytyy hyväksyä, ettei kaikkea tule käytettyä.”

Suomessa kanta koronavirusrokottamiseen on syksyn aikana politisoitunut, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johdolla vetänyt THL:n suosituksesta poikkeavaa linjaa.

STM on ohjeistanut kuntia ja hyvinvointialueita tarjoamaan syystalven tehosteannoksia kaikille niille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi. Käytännössä kyse on perusterveiden 18–59-vuotiaiden neljänsistä annoksista.

Lääketieteellisiin arvioihinsa pohjautuen THL puolestaan suosittelee syystalven tehosteannoksia 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. THL:n mielestä rokotusten laajentaminen ei ole lääketieteellisesti perusteltua koko väestön näkökulmasta.

Osa sairaanhoitopiireistä on ilmoittanut noudattavansa THL:n suosistusta. Esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on perustellut THL:n linjalla pitäytymistä sillä, että hoitajien ja muun henkilöstön siirtäminen rokottamaan on aina jostain muualta pois.