Naton ulkoministerit ovat koolla tiistaina ja keskiviikkona Romanian Bukarestissa. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pääsee osallistumaan kokoukseen aiempaa laajemmin.

Ukraina tarvitsee talven tullen yhä vain lisää apua. Mitä Nato-maat voivat tarjota?

Tämä lienee keskeisin keskustelunaihe, kun Nato-maiden ulkoministerit kokoontuvat tiistaina kaksipäiväiseen kokoukseen Romanian Bukarestiin.

Kokous osuu aikaan, jona talven tulo muuttaa Venäjän hyökkäyssodan asetelmia.

Venäjän tehtyä toistuvia iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuriin, miljoonat ukrainalaiset ovat olleet ilman sähköä. Myös puhtaan veden saannissa on ollut ongelmia.

Naton ulkoministerit kuulevat Bukarestissa Ukrainan tilannekuvaa ja näkemyksiä Ukrainan ulkoministeriltä Dmytro Kulebalta, jonka odotetaan olevan läsnä tiistain työillallisella.

Lue lisää: Ukrainassa on varauduttava siihen, että kohta on osattava elää kuten useita sukupolvia sitten

Suomalaisia Bukarestin kokouksessa kiinnostanee ennen muuta se, mitä kuullaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien etenemisestä.

Ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) ja hänen ruotsalaiskollegallaan on tällä tietoa kokouksen yhteydessä kolmenväliset tapaamiset niin Turkin ulkoministerin kuin Unkarin ulkoministerinkin kanssa.

Lisäksi Haavisto on tapaamassa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin.

Suomelle kokous on itsessään yksi askel Nato-tiellä. Haavisto pääsee osallistumaan vastaavaan tapaamiseen ensimmäistä kertaa tarkkailijajäsenen asemassa.

Tämä tarkoittaa, että ovet kaikkiin keskusteluihin ovat aiempaa laajemmin auki, vaikkei Suomi vielä osallistu Naton päätöksentekoon.

Naton 30 jäsenmaista 28 maata on jo ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyydet.

Kahdesta jäljellä olevasta maasta Unkari on kertonut, ettei se aio ratifioida Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä enää tänä vuonna vaan asia venyy ensi vuoden puolelle.

Turkin suhteen aikataulusta ei ole mitään varmaa tietoa, eikä Bukarestin kokouksesta ole ennalta odotettu tässä suhteessa kovin suuria uutisia.

Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin vieraillessa Ankarassa aiemmin marraskuussa Turkin sävy oli hivenen aiempaa myönteisempi, mutta samalla tuli selväksi, että Turkilla on yhä toiveita.

Maat tapasivat virkamiestasolla viimeksi viime perjantaina Tukholmassa.

Naton Stoltenbergin viesti on ollut viime aikana selvä.

Hän toisti perjantaina kokouksen ennakkotiedotustilaisuudessa jo Turkin Ankarassa aiemmin marraskuussa välittämän viestin: On aika saattaa jäsenyysprosessi loppuun.

Aikataulua Stoltenberg ei halunnut veikkailla.

Diplomaattilähde Natossa arvioi STT:lle kantojen Turkissa jonkin verran pehmentyneen Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien suhteen. Hänen mukaansa on kuitenkin harhaluulo, että suurin Nato-maa Yhdysvallat voisi halutessaan saada Turkin helposti – kepillä tai porkkanalla – toteuttamaan ratifioinnit. Sellaista ihmelääkettä ei hänen mukaansa ole edes Washingtonissa.

Lue lisää: ”Too big to fail” – HS kysyi Istanbulissa ja Ankarassa, miten Turkki mieltää Nato-roolinsa

Mitä Venäjän hyökkäyssotaan ja Ukrainaan tulee, on Naton selvä linja ollut, että Ukrainaa tuetaan niin kauan kuin tarve vaatii. Tämän viestin Stoltenberg toisti jälleen perjantaina.

Stoltenberg myös sanoi odottavansa Nato-mailta panostuksia ei-tappavaan apuun Ukrainalle.

Nato-maat ovat tarjonneet Ukrainalle apua niin sanotun Cap-paketin (Comprehensive Assistance Package) kautta. Ukrainaan on lähetetty muun muassa talvivarusteita, polttoaineita ja lääkintätarpeita sekä esimerkiksi lennokkien toimintaa haittaavia niin sanottuja drone jammereita.

Tätä apua kaivataan nyt lisää, ja eri mailta voidaan kuulla Bukarestissa lupauksia.

Maiden aseapua on koordinoitu laajemmassa niin sanotussa Ramstein-ryhmässä ja puolustusministerien kesken.

Keskustelua käytäneen kuitenkin myös nyt esimerkiksi kehittyneestä ilmapuolustuksesta, joka voisi auttaa Ukrainaa torjumaan entistä enemmän siihen kohdistuvia iskuja.

Ennen Bukarestin tapaamista otsikoissa on ollut Saksan ja Puolan välinen keskustelu Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän lähettämisestä Puolaan.

Saksa tarjosi järjestelmää Puolalle sen ilmatilan suojaamiseksi sen jälkeen, kun Puolaan osui ilmeisesti Ukrainan ilmatorjuntaohjuksia aiemmin marraskuussa.

Puola pyysi Sakaa lähettämää tarjotun järjestelmän Ukrainaan. Saksan hallituksen edustaja kertoi Reutersin mukaan perjantaina Saksan keskustelevan asiasta liittolaistensa kanssa.

Naton pääsihteeri Stoltenberg sanoi perjantaina, että kyse on kansallisista päätöksistä.

Ulkoministerikokous on luonteeltaan Naton säännöllistä työtä, tällä kertaa välietappi viime kesän Madridin huippukokouksen ja ensi kesän Vilnan huippukokouksen välillä.

Jo mainittujen teemojen lisäksi maiden on määrä käsitellä muun muassa Naton Madridissa hyväksymän uuden strategisen konseptin täytäntöönpanosta. Tässä yhteydessä keskustelua odotetaan esimerkiksi Naton suhteesta Kiinaan.

Naton vanhassa strategiassa vuodelta 2010 Kiinaa ei mainittu lainkaan. Nyt Nato-maat saivat yksimielisyyden siitä, että Kiinan pyrkimykset ”haastavat” Naton intressit, turvallisuuden ja arvot.

Seuraavaksi maiden tehtävänä on miettiä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, ja tämän suhteen Nato-maiden välillä on painotuseroja.

Lopulta agendalla on myös keskustelun Naton kumppanimaiden Bosnia-Hertsegovinan, Moldovan ja Georgian kanssa. Ne on kutsuttu työistuntoon, jossa on määrä käsitellä tukea, jota ne tarvitsevat Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.