Alkoholikuolemat lisääntyivät laki­uudistuksen jälkeen, vaikka juominen on vähentynyt – miksi?

THL:n tuoreen raportin mukaan alkoholilain uudistuksen jälkeen maksasairaudet ja alkoholiperäiset kuolemat lisääntyivät.

Alkoholista aiheutuvat kuolemat ja maksasairaudet ovat lisääntyneet vuoden 2018 alkoholilain uudistuksen jälkeen. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuoreessa raportissaan.

Vuosina 2019 ja 2020 alkoholin aiheuttamiin sairauksiin ja myrkytyksiin kuoli noin 160 henkilöä enemmän kuin ennen lakimuutosta vuonna 2017. Vuonna 2020 näistä syistä johtuen kuoli kaikkiaan noin 1 700 ihmistä. Erityisesti lisääntyivät miesten alkoholiperäiset maksasairauskuolemat.

Vuonna 2018 voimaan tullut alkoholilaki kasvatti päivittäistavarakaupassa myytävien juomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärän 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Uusi laki toi kauppoihin muun muassa vahvan lonkeron.

Samaan aikaan on tapahtunut kuitenkin jotain ristiriitaista: alkoholin kokonaiskulutus on Suomessa vähentynyt. Suomalaiset siis juovat vähemmän mutta silti sairastavat enemmän alkoholin takia. Miten se on mahdollista?

THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelän mukaan kyseessä on tutkijoiden näkökulmasta tavallisesta poikkeava ilmiö. Yleensä alkoholihaitat ja kokonaiskulutus kulkevat samaan suuntaan. Nyt näin ei ole käynyt, ja siksi Mäkelän mielestä vaikuttaa todennäköiseltä että alkoholilailla on vaikutusta asiaan.

”Kun yhteys kulutuksen ja haittojen välillä poikkeaa aiemmasta, täytyy miettiä, mikä asiaa selittää. Odotuksenmukaista olisi ollut, että maksasairaudet olisivat vähentyneet, ellei olisi tapahtunut jotain, joka sai jo valmiiksi paljon juovat ihmiset juomaan vielä enemmän.”

THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä.

Mäkelän mukaan maksasairauksien kehittymiseen menee vuosia. Ne ihmiset, jotka uudistuksen jälkeen ovat kuolleet maksasairauksiin, olivat siis toden­näköisesti juoneet runsaasti jo ennen lakiuudistusta.

”Haittojen kasvu kulutusta nopeammin viittaa siksi siihen, että alkoholia runsaasti käyttäneet ovat alkoholilain myötä lisänneet kulutustaan muita enemmän, kun kauppoihin on tullut runsaasti lisää valikoimaa”, Mäkelä sanoo.

Tutkimuksessa on nojattu erityisesti vuosien 2018 ja 2019 tilastoihin, sillä koronavuosina 2020 ja 2021 alkoholin myynti mullistui matkustajatuonnin romahtaessa ja ravintolamyynnin vähentyessä. Pandemia lisäsi päivittäistavarakaupan osuutta alkoholimyynnistä, mutta yhteyttä alkoholilakiin on Mäkelän mukaan vaikea arvioida poikkeuksellisen tilanteen takia.

Suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2007 lähtien. Mäkelän mukaan asiaan vaikuttavat ainakin taloudelliset syyt: alkoholiveroa on kiristetty useaan kertaan, ja vuonna 2008 iski finanssikriisi.

”Taloudellinen raami on ollut antamassa vauhtia kulttuurinmuutokselle. On tullut lisäsyy etsiä vaihtoehtoisia ajanvieton tapoja lasin ääressä istumiselle.”

THL:n tekemän tilastollisen mallinnuksen mukaan kulutus olisi kuitenkin vähentynyt vielä enemmän ilman alkoholilain uudistusta. Lukuisten tutkimusten mukaan alkoholin saatavuus lisää haittoja, ja siksi THL vastustikin lakiuudistusta. Myös maailman terveysjärjestö WHO suosittelee alkoholin myynnin rajoittamistoimia haittojen ehkäisemiseksi.

Mäkelän mukaan lakiuudistus myös kasvatti terveydellistä eriarvoisuutta entisestään, sillä alkoholikuolleisuus lisääntyi enemmän huonotuloisilla. Myös tämä tulos on yllättävä, sillä ostoksia koskevan aineiston mukaan uusien tuotteiden ostoja ovat lisänneet päinvastoin hyvätuloiset.

Mäkelän mukaan ostoaineisto saattaa olla vinoutunut otos väestöstä, joten sen tulokset voivat siksi olla epävarmoja.

Ristiriita on joka tapauksessa tutkijoille jo ennestään tuttu. Jo pitkään on puhuttu alkoholihaittojen paradoksista eli siitä, että yhteiskunnan hyväosaiset juovat yhtä paljon kuin huono-osaiset mutta huono-osaiset kärsivät enemmän haittoja.

”Ei ole täyttä selvyyttä siitä, mistä tämä johtuu. Syitä voivat olla esimerkiksi huono-osaisten muut elintavat, joihin liittyvät esimerkiksi tupakointi ja ylipaino, ja hyväosaisten parempi terveydenhuolto tai sosiaalinen tuki.”

THL:n lisäksi alkoholilain uudistusta vastustivat muun muassa Ehkäisevä päihdetyö Ehyt, A-klinikkasäätiö sekä Suomen sosiaali ja terveys ry Soste. Vastustajien pelot näyttävät käyneet toteen: THL arvioi etukäteen, että alkoholiperäiset kuolemat tulevat lisääntymään 150:llä vuodessa.

Lakiuudistuksen ennustettiin hyödyttävän erityisesti ruokakauppaa. Näin on myös käynyt, kertoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

”Jo vuosina 2018 ja 2019 nähtiin, että aidon lonkeron myynnin siirtyminen Alkosta kasvatti kauppojen myyntiä. Aiemmin sellaiset ruokakaupat, joiden vieressä oli Alko, saivat kilpailuetua. Uudistus pienensi sitä vähän.”

Lakimuutoksen myötä valmistustaparajoite poistui, mikä tarkoitti sitä, että ruokakaupassa sai myydä juomia, jotka oli tehty sekoittamalla alkoholi yhteen jonkin virvoitusjuoman kanssa. Ennen uudistuksen voimaantuloa pelättiin, että niin sanotut ”limuviinat” löytävät tiensä liiaksi nuorison suosioon. Luodon mukaan pelko oli turha.

”Niiden osuus on reilusti alle prosentti kaupassa myydyistä alkoholituotteista.”

Suomalaiset ovat lakimuutoksen jälkeen kantaneet ruokakaupasta kotiin keskimäärin vahvempaa alkoholia kuin aiemmin. Vuonna 2017 keskioluen osuus kaikesta marketeista ostetusta alkoholista oli 79 prosenttia. Vuonna 2021 keskioluen suosiota olivat kaventaneet vahva olut ja vahvat juomasekoitukset, joista suurin osa on lonkeroa.

Myös Luoto huomauttaa, että koronavuodet vaikeuttavat lakiuudistuksen vaikutusten arviointia, koska pandemia sekoitti myyntikanavat. Vaikka rajoitukset ovat tätä nykyä poistuneet, Luoto uskoo, että pandemian vauhdittama alkoholin etämyynti tulee jäämään pysyväksi trendiksi.

Kaupan osuus alkoholin myynnissä sen sijaan palautunee kohti pandemiaa edeltävää aikaa: tämän vuoden tammi–syyskuun aikana alkoholin laskennallinen myyntimäärä päivittäistavarakaupassa on vähentynyt kahdeksan prosenttia.

Päivittäistavarakauppa ry:n puheenjohtaja Kari Luoto.

Alkoholilain uudistus vapautti sääntelyä myös anniskeluravintoloissa. Ravintolat saavat nyt muun muassa päättää vapaasti aukiolo­aikansa ja anniskella aiempaa pidempään.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan keventynyt lainsäädäntö on helpottanut ravintolatoimintaa merkittävästi.

”Yhteistyö alkoholitarkastajien kanssa on sujunut erinomaisesti. Ennen lakimuutosta meidän lakimiehemme joutuivat koko ajan kiistelemään viranomaisten kanssa. Lain voimaantulon jälkeen meillä ei ole ollut yhtään juttua hallinto-oikeudessa.”

Lappi kertoo, että laki selkeytti ja vähensi byrokratiaa. Aiemmin laki sisälsi varsin pieniin yksityiskohtiin puuttumista: ravintolan tarjoilija joutui esimerkiksi kantamaan juomat jalkakäytävän yli parklet-terassille, kun nykyisin asiakas voi kantaa juomat sinne itse.

”Oletan, että tämä vapauttaa myös alkoholitarkastajien työtä tärkeämpiin tapauksiin. Tähän suuntaan jos menisi viranomaistoiminta kaikkialla, niin olisi hienoa.”

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Maran lisäksi myös monet terveys­asiantuntijat ovat pitkään puhuneet sen puolesta, että alkoholin kulutusta pitäisi siirtää kotoa ravintoloihin. Tähän uusi alkoholilaki ei Lapin mukaan ole vaikuttanut, joskin pandemian takia arviointi on myös hyvin vaikeaa.

Maran kanta on pitkään ollut, että kulutusta ravintoloihin siirtäisi tehokkaimmin alkoholin anniskelun arvonlisäveron keventäminen.

”Ei ole mitään syytä ole olettaa, että kysyntä siirtyisi, jos vero ei alene”, Lappi sanoo.