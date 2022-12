Pekka Litjan sikalassa pieniä porsaita lämmitetään erillisin sähkölampuin. Energian hinnan noustessa sikalan pitämisestä on tullut aiempaa kalliimpaa. Hän aikoo lopettaa sikojen pidon. ”Ja mahdollisimman nopeasti.”

Maatalouden tukemisesta väännetään sekä hallituksen sisällä että hallituksen ja opposition välillä tulevina päivinä. Tutkijan mukaan edessä voi olla yksi pahimmista maatalouden kriiseistä. Tältä se näyttää kahdella maatilalla.

Mäntsälä / Vihti

Suomen maatalouden isot ongelmat tuntuvat kaukaisilta, kun isäntä Mika Kaipiainen, 50, astelee maatilansa pihalla John Deere -lippis päässään. Lunta tupruttaa. Suunta on kasvattamoon, jossa odottaa osa tilan lihakarjasta, satakunta nuorta sonnia.

Kun ovi aukeaa ja sonnit näkevät isännän, kasvattamossa kajahtaa mojova möö. ”Mitäs pojat tietää”, Kaipiainen tapaa tervehtiä sonneja kasvattamoon tullessaan.

Kaipiainen astelee käytävää syvemmälle halliin. ”Möö”, kuuluu sieltä ja täältä. Kasvattamoon Kaipiainen tulee aamuisin ja iltapäivisin: siivoamaan, ruokkimaan ja tarkistamaan eläinten kuntoa.

Mika Kaipiainen rapsuttaa sonnia karjatilallaan Mäntsälässä. Kuvan sonnit ovat 19-kuukautisia ja painavat arviolta 800 kiloa.

”Ei nämä lähelle tulisi, jollei näitä olisi rapsutettu”, Kaipiainen sanoo ja rapsuttaa sonnia päälaelta. Sitten hän siirtää sormia kohti eläimen niskaa. ”Kun sonni vetää niskaa suoraksi, tässä näkyy patti”, Kaipiainen kertoo.

Kaupan tiskillä pattia kutsutaan entrecôteksi, välikyljykseksi. Möö, kajauttaa sonni takarivistä. Teurastamon auto on seuraavana päivänä kurvaamassa pihaan.

Kaipiaisen kaltaiset maatilat ovat nyt suomalaisen yhteiskunnan ja poliittisen keskustelun polttopisteessä. Maatiloilla ei mene kovin hyvin – etenkään kotieläintiloilla.

Asiasta väännetään sekä hallituksen sisällä että hallituksen ja opposition välillä tulevina päivinä.

Koko oppositio on tehnyt eduskunnassa välikysymyksen suomalaisen maatalouden kriisistä ja kustannusten noususta. Sen mukaan hallitus ole tilanteen tasalla maatilojen ahdingon suhteen eikä se ole tehnyt tarpeeksi tukeakseen niitä akuutin kustannuskriisin yli. Hallituksen on määrä vastata välikysymykseen tällä viikolla.

Hallituspuolueista keskusta on vaatinut sadan miljoonan lisätukea maataloudelle. Tukipaketti on kuitenkin jumissa, koska keskustan kansanedustajat lipesivät hallitusrintamasta luonnonsuojelulain käsittelyssä ja raivostuttivat hallituskumppanit.

Lue lisää: Oppositio tenttasi hallitusta maa­taloudesta: ”Joka päivä kolme tilaa lopettaa”

Lue lisää: Muut hallitus­puolueet uhkasivat, ettei keskusta saa maa­talouden tukipakettia, jos se vesittää luonnon­suojelulakia

Vihtiläisen Pekka Litjan tilan rakennuksissa on pidetty eläimiä 72 vuotta.

Suomessa lopettaa joka päivä kolme maatilaa. Se kuulostaa dramaattiselta, mutta samaan tahtiin tilat ovat vähentyneet vuosikymmeniä.

Samalla tilakoot ovat kasvaneet ja tuotanto tehostunut. Esimerkiksi maitotilallisten määrä on laskenut 1990-luvun alusta viidennekseen, mutta tuotanto on pysynyt kutakuinkin samana.

Vihtiläinen maanviljelijä Pekka Litja, 58 on hoitanut sekatilaa eli viljellyt ja pitänyt sikalaa vuodesta 1985. Oma poika tuli jakamaan toimintaa vasta hiljattain.

Kotieläinpuolella tilalla on erikoistuttu porsittamaan emakkoja. Kun porsaat kasvavat 30–35-kiloisiksi, ne kuljetetaan lihasikalaan ja sieltä myöhemmin teurastamoon.

Viime aikoina arki ei ole ollut helppoa.

”Sioista on joskus tullut rahaakin, mutta nyt ne syövät enemmän kuin tuovat”, Litja sanoo apeana.

Litja aikoo sulkea sikalan. ”Ja mahdollisimman nopeasti.”

”Helmikuussa viimeistään, kun emakot ovat imettäneet viimeiset porsaansa. Tämä on tehty ihan mahdottomaksi”, Litja sanoo.

Pekka Litja (oik.) ja poikansa Tuomas aikovat lopettaa sikalatoiminnan maatilallaan.

Maatalous on vaikeroinut vuosikymmeniä: ongelmia on ollut olosuhteissa ja kannattavuudessa, viljelijöiden ikääntymisessä – muun muassa. Uutena takaiskuna on Euroopassa käytävä sota, joka on synnyttänyt energiakriisin ja kiihdyttänyt inflaatiota. Kustannuskriisi saattaa merkitä maataloudelle poikkeuksellisen hankalia aikoja.

” ”Jos sota jatkuu, tästä tulee yksi pahimmista maatalouden kriiseistä.”

Arto Latukka toimii erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksessa (Luke) ja vastaa Suomen maa- ja puutarhatalouden kannattavuuslaskennasta. Hänen mukaansa maatalouden tämänhetkinen kriisi ei vielä ole poikkeuksellinen. Siis vielä. On katovuosia ollut ennenkin.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Arto Latukka.

”Viljatilojen kannattavuus on jopa kohentunut, kun viljan hinta on noussut, ja jos lannoitteet on ostettu edellisenä vuonna. Mutta ensi vuonna viljatiloilla rävähtää, kun maakaasulla tehtäviä ja aiempaa kalliimpia lannoitteita pitää ostaa”, Latukka sanoo.

Kustannuskriisi ei kohtele kaikkia tasapuolisesti.

”Kotieläintiloilla kannattavuus on jo romahtanut, sillä ne joutuvat ostamaan kalliimman viljan rehuksi. Sähkön korkea hinta vaikuttaa taas voimakkaimmin kasvihuoneyrityksiin, mutta ne voivat tarvittaessa jättää kasvihuoneen tyhjäksi. Maitotilaa ei voi lopettaa vuodeksi. Naudanlihan ja maidon tuotannossa hintoihin reagoiminen on vaikeampaa”, Latukka arvioi.

Ensi vuonna suomalainen maatalous voikin olla poikkeuksellisen tilanteen edessä. ”Jos sota jatkuu, tästä tulee yksi pahimmista maatalouden kriiseistä”, kuuluu Latukan arvio.

Sotaa vihtiläisviljelijä Pekka Litjakin syyttää sikalansa sulkemisesta. Hinnat ovat karanneet käsistä. Toki myös maataloustukien myöntöperusteet ovat muuttuneet. Pitäisi investoida uuteen sikalarakennukseen, mutta siihen Litja ei lähde. ”Ei kannata”, hän sanoo.

Toimeen on tultu tähän saakka, kun ei ole velkaa, Litja sanoo. Mutta nyt velattomuus ei enää auta.

”Ostorehun hinta on tuplaantunut. Samoin polttoöljyn, jota käytetään maataloustraktoreissa. Myös sähkö on moninkertaistunut hinnaltaan. Lannoite maksoi ennen sotaa 300 euroa, nyt tuhat euroa tonni. Samaan aikaan porsaasta maksettu hinta on noussut vain parikymmentä prosenttia”, Litja luettelee.

Hän sanoo jo vähentäneensä pellolla lannoitteen käyttöä viidenneksen, koska hinnat ovat niin korkealla.

Lue lisää: Ruoan hinnan­nousu tuo niin isoja muutoksia, ”ettei tällaisia ole meidän aikanamme nähty”, sanoo MTK:n Juha Marttila

Ilman investointeja maatila ei voi toimia. Mika Kaipiainen ja Pekka Litja kuten monet muutkin ovat investoineet, rakentaneet uusia tiloja ja uusineet konekantaa.

Kaipiaisen tila Mäntsälässä on tyypillinen suomalaistila myös siinä mielessä, että se on periytynyt isältä pojalle. Tilan perusti aikanaan isoisä. Kaipiaisella on nautoja ja hehtaareja nyt nelinkertaisesti verrattuna vuoteen 2001, jolloin hän osti tilan isältään.

Litjalla hehtaareita on 240, mikä on kymmenkertainen määrä siihen mitä aloittaessa.

Tehostaminen on suomalaisten ruokaturvan kannalta hyvä asia, selittää tutkija Latukka. Kannattavuus ei silti ole kohentunut.

”Voisi luulla, että heikoimpien tilojen lopettaessa jäljelle jäävien kannattavuus parantuisi, mutta näin ei ole tapahtunut”, Latukka toteaa ja alkaa luetella syitä.

Maatalousyrittäjä ei voi neuvotella tuotehinnoista, ei mennä lakkoon eikä tietenkään vaikuttaa öljyn, lannoitteen tai vaikkapa sähkön hintaan. Samaan aikaan teollisuus kilpailuttaa alkutuottajia ja kauppa taas kilpailuttaa teollisuutta. Usein jalostajia on vain muutamia, vallalla on oligopoli tai jopa monopoli, ja viljelijä on ikään kuin puun ja kuoren välissä.

”Yleinen näkemys Lukessa on se, että kauppa vie suurimmat katteet ja kilpailuttaa elintarviketeollisuutta. Panosteollisuus ottaa myös päältä omansa pois”, Latukka arvioi. Panosteollisuudella tarkoitetaan rehuja, lannoitteita ja muita maataloustarvikkeita valmistavaa teollisuutta.

Kari Luoto

Kaupan puolella maatalouden syytökset on kuultu aiemminkin. Päivittäis­tavarakauppaa edustavan Kari Luodon mukaan alku­tuottajien tuotot tulevat kasvamaan tänä vuonna enemmän kuin mitä kuluttaja­hinnat ovat nousseet. ”On toki totta, että tuotanto­kustannukset ovat myös nousseet”, toimitusjohtaja Luoto sanoo.

”Kaupan liikevaihdosta kuitenkin vain prosentti on tuotteita, jotka on hankittu suoraan tuottajilta. Kaupan yritykset eivät voi käskeä teollisuuden yrityksiä maksamaan omille kumppaneilleen”, Luoto sanoo.

Tuet muodostavat maatalouden tuloista Latukan mukaan noin kolmanneksen eikä niitä pystytä nostamaan kustannusten nousua vastaavasti. Latukan mukaan hallituksen mahdollinen lisätuki pitäisi kohdentaa pääosin kotieläintiloille sekä jossain määrin kasvihuoneyrityksille.

Lihakarjatila vaatii paljon koneita ja näin on myös Mika Kaipiaisen tilalla. Kaipiaisen toimisto on kuvassa ylhäällä vasemmalla.

Nautatilan isäntä Mika Kaipiainen kävelee juottamoon, jossa syötetään pikkuvasikoita. Yläkerrassa on hänen toimistonsa, nykyaikaisen maatilan johtokeskus. Maatilan johtaminen on entistä tärkeämpää, Kaipiainen korostaa. Tavaravirrat ovat suuria, ja oikea-aikainen rehujen, lannoitteiden ja muiden tarvikkeiden hankkiminen olennaista.

”Ostaminen on ainoa asia, mihin voin itse vaikuttaa”, Kaipiainen sanoo. ”Kun myyn, minulle vain ilmoitetaan hinta.”

”Pienet maatilat ostavat isolta ja myyvät isolle. Sen tietää, miten siinä käy”, Kaipiainen tiivistää.

Tilan liikevaihto on tänä vuonna Kaipiaisen mukaan vajaat 600 000 euroa ja velkaa on yli liikevaihdon. Vuoden 2019 investointien jälkeen Kaipiainen ei ole maksanut itselleen palkkaa ollenkaan.

”Mäntsälän Osuuspankin myötämielisellä vaikutuksella on päästy tähän asti. Nyt sodan vaikutuksesta kaikki on 30 prosenttia kalliimpaa”, Kaipiainen sanoo.

”Yrittäjätuloksi voi tältä vuodelta jäädä 15 000 euroa, jos plussalle päästään”, Kaipiainen sanoo. Varmaa voitollinen tulos ei vielä ole. Palkka omalle työlle on jotain ihan muuta, mitä Kaipiainen laski rakennuttaessaan uuden kasvattamon naudoilleen vuonna 2019.

Kaipiainen ei ole kaventuneiden yrittäjätulojen kanssa yksin. Vertailun vuoksi: suomalaisilla lypsykarjatiloilla yrittäjätulo on jäämässä tänä vuonna 11 000 euroon. Näin kertovat Luken kannattavuuskirjanpitotilojen tulokset. Keskimääräinen tulo on normaalisti ollut nelinkertainen.

Myös Kaipiainen uskoo, että suomalainen maatalous voi ajautua pahaan kriisiin ensi vuonna. Avainasemassa ovat lannoitteiden hinnat.

”Kuka niitä pystyy ostamaan näillä hinnoilla? Voi olla, että kaikki eivät kylvä tai kylvävät, mutta ilman lannoitteita. Mitä siitä sitten seuraa? Tuotanto sukeltaa”, Kaipiainen arvioi.

” ”Minä olen 20 vuotta tuottanut kauppaan myytävää, ja mulla on vain velkaa.”

Kustannuskriisi ei ole ainoa asia, miksi päättäjien huomio on maataloudessa. Kriisiaikana omavaraisuudesta on muodostunut iskusana, jota moni on toitottanut. Esimerkiksi Sauli Niinistö on korostanut asian merkitystä jo vuosikymmeniä. Vastikään presidentti toi esiin sen, että Suomen pitäisi pystyä itse tuottamaan ruokaa ”tilanteen vaatiessa” jopa enemmän kuin aiemmin.

Ruokaturvan merkitystä ei siis voi aliarvioida. Suomi onkin pitkälti omavarainen, mutta vain jos katsotaan tuotantoa ja kulutusta.

”Kääntöpuoli on se, että Suomessa ei tuoteta ensimmäistäkään elintarviketta ilman tuontia”, muistuttaa tutkija Marja Knuuttila Luonnonvarakeskuksesta.

Se tarkoittaa sitä, että tuotantoketjussa jo maatiloilla käytetään energiaa. Lisäksi suomalainen lannoiteteollisuus on riippuvainen tuonnista samoin kuin rehuteollisuus on riippuvainen valkuaisainerehutuonnista, soijakasveista ja muista vastaavista.

”Meillä ei myöskään valmisteta torjunta-aineita tai kasvinsuojeluaineita. Energiassa, kemikaaleissa ja rehuissakin riippuvuus on suurta”, Knuuttila sanoo. Samalla hän muistuttaa, että ilmastoystävällisempi maatalous palvelee myös omavaraisuutta.

Lue lisää: HS selvitti, mitä syömme, jos Suomi jäisi eristyksiin – mullistus olisi massiivinen

Pekka Litjan mielestä sikatilalliset voi jakaa kolmeen ryhmään.

”Osa lopettaa vapaaehtoisesti kuten minä, ja toinen ryhmä lopettaa velkojien vaatimuksesta”, Litja sanoo. Kolmannelle ryhmälle Litja toivoo valtiolta nyt tukea. Siinä ryhmässä ovat farmarit, jotka ovat investoineet ja veloissaan eivätkä voi sen vuoksi lopettaa vaikka vaikeaa olisikin. ”Se on se kaikkein surkein tilanne, että maksat sikalaa vielä sulkemisen jälkeen kymmenen vuotta”, Litja maalaa.

Tutkija Latukka on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa maatalouden kriisi saattaa iskeä pahimmin juuri suuriin tiloihin.

”Pienimmät kasvinviljelytilat voivat pystyä parhaiten jatkamaan, sillä niissä yrittäjä usein käy muualla palkkatöissä”, Latukka sanoo. Vaikeuksissa taas saattavat olla suurimmat tilat, jossa yrittäjän omalla työllä ja omalla pääomalla on vähemmän merkitystä. ”Niissä isompi rooli on palkatulla työväellä, ja samalla on velkaa ja vuokrattu peltoja”, Latukka sanoo.

Litja ei halua suositella sikalan pitoa nuoremmilleen. ”Minun sukupolveni oppi, että täällä arvostus hankitaan kovalla työnteolla. Jos oli vapaa-aikaa, oli kuin olisi ollut pahan teossa. Uusi sukupolvi ymmärtää paremmin vapaa-ajan päälle”, Litja tietää.

Kun sikala helmikuussa tyhjenee, edessä voi olla tunteikas hetki. ”Sepä se”, Litja sanoo. Elanto on löydettävä jatkossa muualta. ”On jatkettava viljanviljelyä ja koitettava jotain erikoiskasveja”, Litja arvioi.

Maanviljelijä Mika Kaipiainen hämmästelee ruokakauppiaiden ja lannoiteyhtiö Yaran tuottoja.

Kaipiainen on kuullut Citymarket-kauppiaiden miljoonatuloista kuten muutkin. Keskusliikkeiden isot marketit myyvät tuotteita, joita Kaipiaisen kaltaiset farmarit tuottavat.

Loistavasti menee myös Yaralla. Käytännössä monopoliasemassa oleva lannoiteyhtiö pohti vastikään lisäosinkojen jakamista, kun käyttökatetta oli kertynyt kolmannelta neljännekseltä miljardi dollaria, mikä euroissa vastaa noin 950 miljoonaa.

Kaipiainen pyörittelee maatilansa toimistolla lukujen edessä päätään.

Miljoonia hän ei sano kaipaavansa, mutta sitä hän ihmettelee, miten viljelijälle ei jakaannu potista mitään.

”Meidän panostoimittajilla menee hyvin, ja niillä, jotka meidän tavaraa myy loppupäässä”, Kaipiainen sanoo.

”Minä olen 20 vuotta tuottanut kauppaan myytävää, ja mulla on vain velkaa.”