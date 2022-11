Esitys on herättänyt yrittäjien keskuudessa huolta. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö asiasta valmistuu tiistaina.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) on puolustanut yrittäjien eläkelain uudistamista sanomalla, että se toisi vain pienen muutoksen nykytilanteeseen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö yrittäjien eläkelain (yel) uudistamisesta valmistuu tiistaina, eduskunta tiedottaa.

Valiokunta pitää asiasta tiedotustilaisuuden tiistaina kello 13.

Esityksellä on tarkoitus puuttua yrittäjien niin sanottuun alivakuuttamiseen eli keinotekoisen alhaisiin eläkemaksuihin. Yrittäjien maksamien eläkemaksujen määrä ei perustu näiden todellisiin tuloihin vaan eläkelaitoksen määrittämään laskennalliseen työtuloon.

Eläkelaitokset ovat kuitenkin pitkään antaneet yrittäjille paljon vapautta oman laskennallisen työtulonsa ja siten eläkemaksutasonsa määrittämiseen.

Alivakuuttamisen vuoksi monien yrittäjien sosiaaliturva jää alhaiseksi. Lisäksi valtio joutuu tukemaan yrittäjien eläkejärjestelmää vuosi vuodelta enemmän, koska yrittäjien maksamat eläkemaksut eivät riitä maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen.

Lakiesityksessä täsmennetään laskennallisen työtulon määrittämistä niin, että eläkelaitos perustaisi sen lähtökohtaisesti toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaan. Tämä on herättänyt yrittäjien keskuudessa arvostelua.

Esimerkiksi Suomen Yrittäjät on pelännyt, että muutos johtaisi yrittäjien eläkevakuutusmaksujen kasvuun. Järjestön huolena on, että yksittäisillä yrittäjillä nousu voi olla niin suuri, että he joutuisivat lopettamaan yritystoiminnan.

Syyskuussa eduskunnalle luovutettiin hallituksen esityksen hylkäämistä vaativa adressi. Siinä oli 67 000 allekirjoitusta.