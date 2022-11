Vihreät: Keskusta on irtautunut hallitus­yhteistyöstä

Vihreät ja vasemmistoliitto arvostelevat ankarasti hallituskumppaninsa keskustan toimintaa luonnonsuojelulakiin liittyen.

Keskustan edustajat asettuivat tiistaina ympäristövaliokunnassa yhteiseen rintamaan opposition kanssa. He vaativat muun muassa kahden pykälän poistoa laista, vaikka keskustan eduskuntaryhmä ja ministeriryhmä hyväksyivät ne viime keväänä.

Vireillä oleva luonnonsuojelulain kokonaisuudistus on ollut ympäristöministeriön merkittävimpiä hankkeita tällä hallituskaudella. Uudistuksella on tavoiteltu luonnon monimuotoisuuden laajempaa turvaamista.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne katsoo, että keskusta on käytännössä yksipuolisesti irtautunut hallitusyhteistyöstä.

”Toivon todella syvästi, että keskusta palaa takaisin hallitusyhteistyön pariin ja äänestää salissa hallituksessa yksimielisesti hyväksytyn luonnonsuojelulain puolesta”, Harjanne sanoo tiedotteen mukaan.

Vihreät pitää tilanteen johdosta ylimääräisen ryhmäkokouksen tiistaina kello 14.30.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kirjoittaa Twitterissä, että keskusta ei tunnu tietävän, haluaako se olla hallitus- vai oppositiopuolue.

”Vaikka paljoa en odottanut, onnistui keskusta jälleen yllättämään toimiessaan räikeästi yhteisten pelisääntöjen vastaisesti. Luonnonsuojelulain vesittäminen on paitsi hallitusrintaman pettämistä myös Suomen luonnon pettämistä”, hän kirjoitti.

”Kriisiaikana on erityisen tärkeää, että maalla on toimintakykyinen hallitus. Toimintakyky tarkoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti sovitussa pysymistä. Keskustan sooloilu murentaakin koko maan vakautta näinä vaikeina aikoina. Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa.”

Vihreiden Harjanne toteaa, että luonnonsuojelulaista on neuvoteltu yhdessä hallituspuolueiden kanssa perusteellisesti, ja siitä on saatu aikaan keskustankin ministerien hyväksymä yksimielinen esitys.

”Tässä kohtaa lainsäädäntötyötä opposition kanssa liittoutuminen lainsäädännön muuttamiseksi ei ole hallituspuolueen toimintaa”, Harjanne sanoo.

Vihreät muistuttaa, että Suomen lajeista joka yhdeksäs ja luontotyypeistä lähes puolet ovat uhanalaisia.

”Uusi luonnonsuojelulaki on hallituksen keskeisin uudistus luonnonsuojelun saralla. Luonnonsuojelulain muuttaminen loppusuoralla yhdessä opposition kanssa on käsittämätön ratkaisu. Tällainen toiminta romuttaa myös politiikan uskottavuutta ja luotettavuutta – ennen kaikkea keskustan itsensä osalta”, Harjanne toteaa.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk) ei halua arvioida, millaiset vaikutukset keskustan irtiotolla on hallituksen toimintakykyyn.

”Sitä saavat sitten muut spekuloida. Minä vaan teen täällä töitäni.”

Keskusta on tehnyt syksyn aikana muitakin irtiottoja hallitusyhteistyöstä, mikä on aiheuttanut epäilyjä hallituksen toimintakyvystä.