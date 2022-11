Ympäristövaliokunnan kokouksessa tiistaina keskustan kansanedustajat vaativat lain muuttamista yhdessä opposition kanssa, vaikka aiemmin hallituksella oli asiasta yksimielinen kanta.

Keskustan liittoutuminen opposition kanssa luonnonsuojelulain käsittelyn yhteydessä on raivostuttanut hallituskumppanit.

Lisäksi ennen äänestystä ympäristövaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Hanna Kosonen määräsi hallituspuolueet ulos kokouksesta siksi aikaa kun keskusta yhdessä opposition kanssa muokkasi omaa lauselmaansa.

Tapahtumien myötä koko hallituksen toimintakyky on tullut kyseenalaiseksi.

Näin hallituskumppanit kuvailivat tiistaina keskustan toimintaa Twitterissä, tiedotteissa ja haastatteluissa:

Vihreät

Puheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalo:

Maria Ohisalo

”Luonnonsuojelulaki on hallituksen keskeisin luontokatoa torjuva uudistus. Keskusta repi eduskunnassa hallituksen esityksen auki Kok. ja PS tuella. Muut hallituspuolueet olivat yhteisen esityksen takana. Tämä on yhtä lakia isompi kysymys. Kykeneekö keskusta vastuunkantoon?” Ohisalo kirjoitti Twitterissä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne:

Atte Harjanne

”Keskustan eduskuntaryhmän toiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että keskusta on yksipuolisesti irtautunut hallitusyhteistyöstä. Toivon todella syvästi, että keskusta palaa takaisin hallitusyhteistyön pariin ja äänestää salissa hallituksessa yksimielisesti hyväksytyn luonnonsuojelulain puolesta”, Harjanne sanoi tiedotteessa.

Ympäristövaliokunnan jäsen Emma Kari:

”Tilanne oli täysin poikkeuksellinen. En ole tällaista ennen kokenut enkä kuvitellut koskaan kokevani, että kansanedustajat määrätään pois eduskunnan valiokunnan kokouksesta”, Kari sanoi HS:lle.

Vasemmistoliitto

Puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson:

Li Andersson

”Vaikka paljoa en odottanut, onnistui keskusta jälleen yllättämään toimiessaan räikeästi yhteisten pelisääntöjen vastaisesti. Luonnonsuojelulain vesittäminen on paitsi hallitusrintaman pettämistä myös Suomen luonnon pettämistä”, Andersson kirjoitti Twitterissä.

”Kriisiaikana on erityisen tärkeää, että maalla on toimintakykyinen hallitus. Toimintakyky tarkoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti sovitussa pysymistä. Keskustan sooloilu murentaakin koko maan vakautta näinä vaikeina aikoina. Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa.”

Sdp

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman:

Antti Lindtman

”Kyllähän tätä keskustan toimintaa on vaikea ymmärtää. Poikkeuksellinen temppu”, Lindtman sanoi toimittajille eduskunnassa.

”Keskustan kannattaisi nyt käydä sisäinen keskustelu siitä, mikä heidän toimintakykynsä hallituspuolueena on. Itse uskon, että tässä ajassa suomalaiset arvostavat vakaata ja ennakoitavaa asioiden hoitoa.”

”Tilanne on nyt se, että hallituksessa on nyt yksi puolue, jonka toimintakyky hallituspuolueena herättää jatkuvasti kysymysmerkkejä, ja neljä puoluetta, jotka ovat sitoutuneet toimimaan, kuten hallituspuolueen kuuluu.”

Oikaisu 29.11. klo 15.55: Li Anderssonin jälkimmäinen sitaatti oli merkitty jutussa alun perin myös Atte Harjanteelle.