Lohen mukaan keskusta ei ole kaatamassa hallitusta, vaikka se yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa äänestikin muutoksia hallituksen luonnonsuojelulakia koskevaan esitykseen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Markus Lohi sanoo, että keskustalla ei ole tiedossa muita lakihankkeita, joissa olisi vastaavia ongelmia kuin luonnonsuojelulaissa.

”Toivottavasti ei ole muillakaan puolueilla. Minusta nyt kannattaa rauhallisesti katsoa eteenpäin”, Lohi sanoi STT:lle eduskunnassa.

”Muutokset, jotka luonnonsuojelulakiin hyväksyttiin, ovat hyvin pieni osa koko lakia. Kokonaisuus kannattaisi muistaa. Isossa kuvassa luonnonsuojelulaki meni nyt eteenpäin ja hyvä näin”, Lohi sanoi STT:lle eduskunnassa.

Hänen mukaansa keskeinen ongelma luonnonsuojelulaissa oli, että se olisi erittäin voimakkaasti uhannut suomalaisten metsänomistajien omaisuutta.

Lohi sanoo olevansa hieman huolestunut parhaillaan neuvoteltavana olevasta maatalouspaketista, josta keskusteleminen saattaa nyt vaikeutua. Myös hallitusyhteistyö huolettaa.

”Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa me olemme kuitenkin katselleet läpi sisällä olevat ja tulevat esitykset ja meillä on varsin hyvä yhteistyö, -henki ja -kyky. Huomenna on uudet murheet.”