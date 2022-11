Hallitus ajautui kriisin partaalle – tästä tiistain tapahtumissa on kyse

Hallituspuolue keskustan kansan­edustajat liittoutuivat opposition kanssa luonnonsuojelu­lain käsittelyn yhteydessä. HS käy läpi, mitä oikein tapahtui ja mitä on edessä seuraavaksi.

Hallituksen toimintakyky tuli jälleen kyseenalaiseksi tiistaina, kun keskustan kansanedustajat liittoutuivat opposition kanssa luonnonsuojelulain käsittelyn yhteydessä. Tämä raivostutti hallituskumppanit.

Tässä jutussa käydään läpi, mitä tapahtui ja mitä on edessä seuraavaksi.

Mitä tapahtui?

Hallitus antoi syksyllä eduskunnalle uudesta luonnonsuojelulaista yksimielisen esityksen, jonka takana myös keskustan ministerit olivat. Eduskunnassa eri valiokunnat ovat käsitelleet sitä. Tiistaina vuorossa oli ympäristövaliokunta. Se muokkasi laki­esityksestä mietinnön, jota aikanaan käsitellään eduskunnan täysistunnossa.

Ympäristövaliokunnassa keskustan kansanedustajat liittoutuivat oppositiopuolueiden kanssa. Tämä on poikkeuksellista, vaikkakin hallitus on natissut liitoksissaan jo aiemmin tänä syksynä. Luonnonsuojelulakia käsiteltäessä hallituksen rivit hajosivat jo viime viikolla maa- ja metsätalous­valiokunnassa.

Ympäristövaliokunnassa keskustalaiset ja oppositio vaativat muun muassa kahden pykälän poistoa, mikä vesitti lakia.

Keskustan ja opposition vaatimukset voittivat äänin 9–8 muiden hallituspuolueiden kannan.

Poikkeuksellista oli myös, että ennen äänestystä ympäristövaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Hanna Kosonen määräsi hallituspuolueet ulos kokouksesta siksi aikaa kun keskusta yhdessä opposition kanssa muokkasi omaa lauselmaansa.

Missä määrin luonnonsuojelulaki vesittyi?

Vireillä oleva luonnonsuojelulain kokonaisuudistus on ollut ympäristöministeriön merkittävimpiä hankkeita tällä hallituskaudella. Uudistuksella on tavoiteltu luonnon monimuotoisuuden laajempaa turvaamista.

Keskustan ja opposition vaatimuksesta laista poistettiin kaksi pykälää, jotka koskevat uhanalaisia luontotyyppejä sekä niiden huomioon ottamista päätöksenteossa, muun muassa kaavoituksessa ja ympäristöluvissa. Kyseessä ovat juuri ne pykälät, joiden avulla uhanalaisten luontotyyppien suojelu olisi saanut vahvistusta.

Miksi muut hallituspuolueet raivostuivat?

Hallituksen kyky toimia perustuu siihen, että hallituspuolueet puolustavat yhdessä hallituksen eduskuntaan tuomia lakeja. Myös hallituspuolueiden keskinäinen luottamus on tärkeää.

Keskustan toiminta herätti erittäin kovaa arvostelua muista hallituspuolueista.

”Keskustan eduskuntaryhmän toiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että keskusta on yksipuolisesti irtautunut hallitusyhteistyöstä”, sanoi muun muassa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

”Keskustan sooloilu murentaa koko maan vakautta näinä vaikeina aikoina. Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa”, kirjoitti vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetus­ministeri Li Andersson Twitterissä.

Vihreät ja vasemmistoliitto arvostelivat keskustan toimintaa myös siksi, että niiden mielestä kärsijäksi joutuu Suomen luonto.

Voiko hallitus kaatua?

Keskusta on aiemminkin tänä syksynä livennyt siitä, mitä hallituksessa on yhdessä sovittu. Hallitus on ajautunut monta kertaa kriisin partaalle. Muut hallituspuolueet pitävät syypäänä vaikeuksiin heikosta kannatuksesta kärsivää keskustaa.

Aiemmin marraskuussa hallitus päätti kuopata kymmenen suunnittelemaansa lakiesitystä.

Hallitus on kuitenkin nilkuttanut eteenpäin, koska kansalaiset eivät ehkä katsoisi hyvällä hallituksen kaatamista kriisien keskellä.

Tiistain tilannetta voi kuitenkin luonnehtia poikkeukselliseksi.

Erityisen kovasti keskustaa arvostelivat vihreät, joiden eduskuntaryhmä kokoontui tiistaina ylimääräiseen kokoukseen.

Harjanteelta kysyttiin Ylen lähetyksessä, mahtuvatko vihreät ja keskusta vielä samaan hallitukseen.

”Se riippuu siitä, millaiseksi kokonaiskuva muodostuu”, hän sanoi.

”Voidaanko luoda sellainen tilannekuva, jossa tämä viiden puolueen hallitus pystyy toimimaan ja sopimaan asioista ja pitämään myös sovitusta kiinni.”

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Vihreät vaati tiistaina hallituspuolueiden johtoa koolle käsittelemään hallituksen tilannetta.

Tuoreeltaan oli epäselvää, milloin tämä voisi tapahtua ja miten hallituksen toimintakyvyn ongelmat voitaisiin korjata.

Hallituksen mahdollisuuksia setviä tilannetta vaikeuttaa se, että pääministeri Sanna Marin (sd) on parhaillaan pitkällä työmatkalla kirjaimellisesti maapallon toisella puolella eli Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Hänen on määrä palata vasta lauantaina.

Eduskunnan käsittelyssä on vielä useita lakiesityksiä, joiden kaatumista muut hallituspuolueet pelkäävät keskustan toiminnan vuoksi.