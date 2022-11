HS selvitti, mitä ja miksi luonnonsuojelulaista poistettiin.

Suomen hallitus on kriisissä, koska keskusta asettui uuden luonnonsuojelulain käsittelyssä opposition rintamaan.

HS:n selvitysten perusteella riidan taustalla on maa- ja metsätalous­ministeriön virkamiehen ”tukkimiehen kirjanpidolla” tekemä laskelma ja pelko suurten metsäyhtiöiden säikähtämisestä.

Keskusta halusi laista poistettavaksi aiemmin jo hyväksymiään kohtia, jotka käsittelivät uhanalaisia luontotyyppejä. Se äänesti näiden poistojen puolesta ympäristö­valiokunnassa yhdessä oppositio­puolueiden kanssa, mikä suututti muut hallitus­puolueet.

Ympäristöjärjestöt arvostelivat muutosten hidastavan luontokadon torjuntaa Suomessa.

Eduskunnalle laista viedään siis opposition ja keskustan muokkaama mietintö.

Keskustan kansanedustajat, kuten Eeva Kalli, Markus Lohi ja Anne Kalmari, ovat kaikki perustelleet poistoja metsänomistajien omaisuuden suojalla.

Kalmari vihjaili laista aiheutuvan suojelua ilman korvausta ja sen vuoksi myös ”aavistushakkuita”. Kalmarin mukaan maanomistajat olivat ”todella peloissaan”.

Aavistushakkuu tarkoittaa tilannetta, jossa maanomistajaa hakkauttaa metsää, jottei sitä myöhemmin suojeltaisi.

”Esityksessä oli kohtia, joilla olisi ollut merkittäviä välillisiä vaikutuksia esimerkiksi metsätalouden harjoittamiseen, eikä takeita korvauksista olisi ollut”, Kalli kirjoitti Facebook-päivityksessään.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola twiittasi, että laki olisi vienyt ”liki kaksi miljoonaa hehtaaria talousmetsää harmaan suojelun piiriin”.

Harmaalla suojelulla tarkoitetaan luonnon varjelua epäselvin keinoin, joiden vaikutuksia on vaikea ennakoida.

Kommenteille ei löydy ilmiselvää pohjaa itse lakiesityksestä. Poistettavien pykälien 64 ja 65 esitöissä sanotaan, että ”pykälällä ei olisi välittömiä vaikutuksia esimerkiksi talous­metsien metsätalous­käyttöön”.

Pykälässä 64 oli kyse siitä, että uhanalaisia luontotyyppejä alettaisiin listata asetukseen. Pykälän 65 mukaan viranomaisen pitäisi ottaa asetuksen luontotyypit huomioon päätöksenteossa, kuten kaavoituksessa, kuitenkin ilman mitään sitovia oikeusvaikutuksia.

Kyse on siis ”informatiivisista” pykälistä, jotka eivät velvoita mihinkään. Pykäliä oli jo valmistelun aikana lievennetty. Perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan nähnyt lakiesityksen muodostavan ongelmia omaisuuden suojan kannalta.

Lisäksi keskusta ja oppositio poistivat laista kohdan, jolla olisi automaattisemmin suojeltu lähteikköjä, lähteitä ja puroja. Näille tarjoaa ainakin osin suojaa jo nykyinen metsälaki.

Puromaisemaa Kirkkonummella.

Mistä hallituspuolue keskustan pelkäämä vaikutus metsätaloudelle siis tulee?

Tähän osaa vastata maa- ja metsätalous­ministeriön yksikön päällikkö Vilppu Talvitie. Laskelma kahdesta miljoonasta hehtaarista on hänen kynästään.

Talvitie ei ollut valmistelun aikana tyytyväinen siihen, minkälaista tietoa hän sai ympäristö­ministeriöltä asetukseen tulevista luontotyypeistä. Hän sanoo olleensa huolestunut seurausten arvioinnin kattavuudesta.

Yhdessä etäkokouksessa joitakin esimerkkejä listaukseen päätyvistä luontotyypeistä oli kuitenkin Talvitien mukaan näytetty.

”Yritin siinä sitten räknäillä näillä YM:n [ympäristöministeriön] vähän näyttämillä tiedoilla. Karkea tukkimiehen kirjanpito päätyi siihen, että uhanalaisia luontotyyppejä olisi vähintään kaksi miljoonaa hehtaaria ja niistä metsäluonto­tyyppejä 1,5 miljoonaa hehtaaria.”

Luontotyyppien tunnistaminen uhanalaiseksi ei tarkoita niiden suojelemista, ja sen Talvitie myöntää. Hänen mukaansa huoli ”harmaasta suojelusta” tulee markkinoiden ja suurten metsäyhtiöiden kautta.

Maa- ja metsätalousministeriön ja myös keskustan huoli on, että suuret metsäyhtiöt eivät enää haluaisi ostaa puuta alueilta, joilta on tunnistettu asetukseen kirjattuja uhanalaisia luontotyyppejä.

Kaupunkilaiset ovat toivoneet vanhaa metsäaluetta suojeltavaksi Ylöjärvellä.

”Tämä on meidän näkemys. Teollisuudelta on kysytty, että käykö niin, että teollisuus ei enää niille alueille mene. Ja näin on sanottu, että ei sieltä uskalla puuta ostaa.”

Kansanedustaja Kalli vahvistaa HS:lle, että keskustassa pelättiin nimenomaan lain välillisiä vaikutuksia markkinoilla. Hänen mukaansa arvio kahdesta miljoonasta hehtaarista ei ollut ainut peruste pykälien poistoon, mutta kuulosti ”mittakaavaltaan valtavalta”.

Talvitien ja Kallin mielestä maanomistajalle on parempi, jos jokin alue rajataan viranomaisen valituskelpoisella päätöksellä suojeltavaksi, jolloin siitä pitää myös maksaa korvaukset.

Eikö ”suojelu ilman korvausta” ole kuitenkin eri asia kuin jonkin yhtiön mahdollinen päätös uusien tietojen pohjalta markkinataloudessa?

”Maanomistajan kannalta se on käytännössä sama asia, jos puu ei mene kaupaksi. Minusta voidaan puhua harmaasta suojelusta”, Talvitie vastaa.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio ei ymmärrä maa- ja metsätalousministeriön esittämää huolta.

Oliko tässä olemassa vaara ”suojelulle ilman korvausta”?

”Ei näiden pykälien perusteella. Näistä ei seuraa sellaista vaikutusta”, Kallio sanoo.

Hän ei myöskään ”täysin tavoita” pelkoa metsäyhtiöiden reaktioista. ”Tietenkin on täysin mahdotonta ennakoida, millä perusteella metsäyhtiöt tekevät investointi­päätöksiä. Siihen vaikuttaa moni muukin tekijä.”

Jo nykyisessä laissa on luetteloitu uhanalaisia lajeja. Nyt niiden rinnalla olisi luetteloitu uhanalaisia luontotyyppejä.

Suomen luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho kutsuu maa- ja metsätalous­ministeriön esittämää logiikkaa ”masinoiduksi huoleksi”.

”Ei luoteta siihen, mitkä ovat todelliset kirjaukset, vaan keksitään itse uhkakuvia.”

Hän kysyy, onko ympäristö­valiokunnan keskustalaisilla ja oppositioon kuuluvilla edustajilla ”suurempi viisaus” lain omistusoikeus­vaikutuksista kuin lain siunanneella perustuslaki­valiokunnalla.

Uudessa laissa vähäpuustoiset hiekkadyynit olisivat yksi suojelluista luontotyypeistä, joita voidaan viranomaispäätöksellä suojella. Rannikon avoimien dyynien hävittäminen puolestaan kiellettäisiin suoraan lailla. Kuva Porin Yyteristä.

Mitä laista sitten on jäämässä jäljelle?

Talvitie ja Kallio ovat samaa mieltä siitä, että myös karsitussa muodossaan laki veisi luonnonsuojelua eteenpäin.

Kaikkia luontotyyppeihin liittyviä kohtia ei ole poistettu. Jäljelle jäi esimerkiksi 13 luontotyypin listaus, jonka perusteella ely-keskus voi tehdä suojelurajauksia korvauksineen.

Listalle kuuluvat hiekkarannat, jalopuumetsiköt, pähkinäpensaikot, tervaleppämetsät, merenrantaniityt, lehdesniityt, kedot, rannikon metsäiset dyynit, sisämaan tulvametsät, harjumetsien valorinteet, meriajokaspohjat, suojaisat näkinpartaispohjat ja kalkkikalliot.

Myös rannikon avoimien dyynien ja serpentiinikallioiden tiukan suojelun pykälä säilyi.

Kallion mukaan olennaista on, että lakia saatiin monilta osin päivitettyä nykytiedon mukaiseksi. Esimerkiksi vapaaehtoisen metsänsuojelun Metso-ohjelmalle ja ennallistamisen Helmi-ohjelmalle on tulossa vankempaa lakipohjaa.

Lisäksi laissa säilyivät raamit ekologiselle kompensaatiolle eli aiheutettujen luontohaittojen korvaamiselle. Sekin tosin perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kyseisestä lain kohdasta velvoittavuus poistettiin kompromissina jo ennen lain viemistä eduskuntaan.

Luontopaneelin Kotiaho pitää harmillisena sitä, että ympäristö­valiokunnassa poistettiin suuri siivu siitä ideasta, jolla koko lakia lähdettiin tekemään.

”Koko tämän lain lähtökohta oli, että uhanalaisille luontotyypeille pitäisi saada samaa suojaa kuin uhanalaisille lajeille.”

Näkemys on ekologisesti perusteltu, sillä uhanalaiset lajit elävät useimmiten uhanalaisissa elinympäristöissä.

”Tässä nyt vesitettiin tällaisella tempulla lakia, joka oli ennestään kompromissi. Tämä oli vesityksen vesitys.”