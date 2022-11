Myös muuttunut mediaympäristö saa hallituksen näyttämään riitelevältä ja sekoilevalta, sanoo politiikan tutkija Johanna Vuorelma.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtama hallitus seilaa kiistasta toiseen. Myös hallituksen kaatumisesta on spekuloitu useaan otteeseen.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan epäluottamus on piirre, joka oikeastaan määrittelee koko Sanna Marinin hallitusta.

”Epäluottamus on hallituksen sisällä pysyvämpää ja kyse on lähinnä siitä, minkä verran epäluottamusta hallitus sietää”, Vuorelma sanoo.

Vuorelma toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa.

Luottamus sitoo hallituksen yhteen, sanoo politiikan tutkija Johanna Vuorelma, eikä se perustu vain järkeen. ”Luottamus perustuu tunteisiin ja moniin asioihin, jotka ei ole asetettavissa rationaalisen poliittisen toiminnan kehikkoon.”

Hallituksen erimielisyyksien takana on erilaisia ideologioita.

Vuorelma muistuttaa, että nykyinen hallitus myös lähti liikkeelle epäluottamuksen ilmapiiristä. Keskusta menetti luottamuksen Antti Rinteeseen (sd) ja sosiaalidemokraatit vaihtoivat pääministeriksi Sanna Marinin loppuvuonna 2019.

Tausta tekee tiistain tapahtumista kiinnostavia, Vuorelma sanoo. Tiistain kiistassa luonnonsuojelulaista oli hänen mukaansa vielä isommat ainekset epäluottamuksen syntyyn.

Keskustan kansanedustajat liittoutuivat opposition kanssa luonnonsuojelulain käsittelyn yhteydessä. Tämä raivostutti hallituskumppanit.

Käytännössä yksi puolue irtaantui hallitusyhteistyöstä. Se on Vuorelman mukaan poikkeuksellista.

”Objektiivisesti katsoen tässä on vahvemmat ainekset epäluottamukseen. Rinteen tapaus oli häilyvämpi”, Vuorelma sanoo.

”Muut hallituspuolueet näyttävät keskustan rinnalla heikoilta, jos ne antavat tämän mennä läpi. Eli tähän varmasti pyritään puuttumaan viisikon tapaamisessa, mutta miten siihen puututaan, se onkin vaikeampi kysymys”, Vuorelma sanoo.

Vaikka epäluottamus on leimannut Marinin hallitusta, Vuorelman mukaan hallituksen tuskaistakin taipaletta selittää useampi taustatekijä. Keskeisin niistä on kriisiaika.

Korona, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja uusimpana energiakriisi ovat ajaneet hallitusohjelman yli, Vuorelma muistuttaa.

”Yleensä politiikkaan kuuluu neuvottelu ja kompromissien hakeminen. Nyt sellaiselle ei ole ollut aikaa. Kriisiaika on vahvistanut yhtenäisyyttä, mutta paluu hallitusohjelman kysymyksiin on tuonut esiin sen, että hallituksen yhtenäisyys on hyvin heikkoa”, hän sanoo.

Tempoilua selittää myös poliittisen julkisuuden muutos: jännitteitä puidaan aiempaa enemmän median kautta.

”Myös 20 vuotta sitten hallituksessa oli jännitteitä, mutta riidat eivät tulleet julkisuuteen varsinkaan siten, että poliitikot itse olisivat aktiivisesti tuoneet niitä esiin sosiaalisen median kautta. Julkisuutta käytetään nyt keinona vaikuttaa hallituskumppaneihin”, Vuorelma sanoo. Muuttunut mediaympäristö saa hallituksen näyttämään riitelevältä ja sekoilevalta.

Selittäviä tekijöitä löytyy myös Suomen muuttuneesta poliittisesta kentästä. 2010-luvulla kolmen suuren puolueen korvasi neljä suurta puoluetta ja hallitusten muodostaminen muuttui vaikeammaksi. Tässä mielessä Marinin hallituksen lopputaipaleen heikko toimintakyky muistuttaa aiempia hallituksia.

”Juha Sipilä (kesk) jätti hallituksen eronpyynnön [ennen aikojaan] ja sitä edeltänyt hallitus Alexander Stubbin (kok) johdolla kaatoi omia esityksiään”, Vuorelma sanoo.

Lisäksi myös ajatus hallitusohjelmasta on muuttunut. Asiakirja nähdään nyt enemmän tulosvastuullisena ja hallitustyötä sitovana.

”Tämä lisää painetta ymmärtää hallitustyöskentely projektiluontoisena. Vuosikymmeniä sitten hallitukset tekivät työtään enemmän jatkumolla eikä ikään kuin yhden hallituskauden mittaisena strategisena projektina”, Vuorelma sanoo.

Politiikan tutkija muistuttaa, että epäluottamusta on kahdenlaista, rajattua ja yleisempää.

Vuorelma uskoo, että hallituksessa on edelleen neuvotteluyhteys vihreiden ja keskustan ja muiden hallituspuolueiden välillä. Maatalouspaketti on tärkeä keskustalle, vihreille taas luonnonsuojelulaki. ”Tilanteesta tekee erityisen jännitteisen se, että molemmat kysymykset osuvat puolueiden politiikan ytimeen”, Vuorelma sanoo.

”Hallituksen jatkomahdollisuuksia määrittää se, miten rajatusta epäluottamuksesta siirrytään yleisempään. Tässä on vielä pitkä aika vaaleihin, pitkä aika hallita huteralla luottamuspohjalla.”

Vuorelma ei halua arvailla, pysyykö hallitus kasassa eduskuntavaaleihin saakka. Ne on määrä järjestää ensi huhtikuussa.

”Hallitusten eroamiset ei ole rationaalisen analyysin paikka, vaikka sitä kautta näitä usein tulkitaan”, Vuorelma sanoo. Hän muistuttaa, että hallituksen liima on juuri luottamus.

”Luottamus taas perustuu tunteisiin ja moniin asioihin, jotka ei ole asetettavissa rationaalisen poliittisen toiminnan kehikkoon. Näen että edellytykset eivät ole vahvoja, mutta toisaalta vaakakupissa painaa kriisiaika. Kaikissa puolueissa kynnys hajottaa hallitusta on korkea”, Vuorelma sanoo.