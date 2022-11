Turkin ratifiointiaikataulusta ei saatu lisätietoa Nato-kokouksessa Bukarestissa.

Bukarest

Turkin Nato-ratifioinnin aikataulusta ei saatu edelleenkään uutta tietoa, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström tapasivat turkkilaiskollegansa Mevlüt Çavuşoğlun Bukarestissa.

Haavisto kommentoi tiistaisen tapaamisen antia keskiviikkoaamuna saapuessaan Bukarestissa järjestettävään Naton ulkoministerikokoukseen.

Hän kuvasi keskustelun henkeä asialliseksi.

”Saatiin vahvistus siitä, että [...] Suomen osalta nämä ehdot ovat monella tavalla jo täyttyneet, mistä aikaisemmin sovittiin”, hän sanoi.

”Mitään tarkkaa ratifiointiaikaa ei Turkilla ole ilmoittaa tässä tilanteessa.”

Haavisto kertoi tiistaina puhuneensa muun muassa Yhdysvaltojen, Britannian ja Kanadan ulkoministerien kanssa Nato-kokouksen yhteydessä.

”Kyllä tunnelma kaikilla keskeisillä toimijoilla on, että nyt olisi aika Suomen ja Ruotsin päästä mukaan”, hän sanoi.

Haavistolta kysyttiin, joko Naton piirissä ollaan turhautuneita tilanteeseen.

”Olen sanonut, että lehmän hermojahan tämä vaatii tällainen toiminta”, Haavisto totesi.

Hän sanoi vedonneensa Naton avoimien ovien politiikkaan ja siihen, että periaatteessa Naton kriteerit täyttävä hakijan pitäisi päästä jäseneksi.

”Ja Natohan itse korostaa kaikissa tapaamisissa tätä avoimien ovien politiikkaa ja tietysti tässä Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksen kohdalla sitä testataan.”

Haavisto kommentoi lyhyesti myös Turkin Syyriassa ja Irakissa kiihdyttämiä iskuja ja Turkin väläyttelemää mahdollista maahyökkäystä.

Turkki on tehnyt laajoja iskuja Syyriaan ja Irakiin sen jälkeen, kun Istanbulin keskustassa tehtiin pommi-isku marraskuun puolivälissä. Tässä iskussa kuoli kuusi ja loukkaantui kymmeniä.

Haavisto sanoi mahdolliseen Turkin maahyökkäykseen viitaten, ettei voi ottaa kantaa tuleviin tai spekulatiivisiin turvallisuustapahtumiin.

Hän sanoi kuitenkin olleensa Syyriaan ja Irakiin kohdistuneen operaation osalta yhteydessä ulkoministeri Çavuşoğluun jo aiemmin.

”Ilmoitin huoleni siitä, että siviilit ovat kohteena tällaisessa operaatiossa ja Suomi ei voi tietenkään mitään sellaista operaatiota hyväksyä, missä siviilit ovat kohteena.”

Turkin vastaus oli Haaviston mukaan silloin, että Turkki pyrkii täsmällisesti kohdistamaan operaationsa sellaisiin ryhmiin, jotka ovat ovat syyllistyneet Istanbulin iskuun.

Turkki on on syyttänyt Istanbulin iskuista Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta ja Syyrian kurdien taisteluosastoa YPG:tä. PKK ja Syyrian demokraattiset joukot (SDF), jonka osa YPG on, ovat kiistäneet osallisuutensa.

Ilmaiskujen on kerrottu osuneen muun muassa al-Holin leiriin tai sen ulkopuolelle. Kymmenien tuhansien ihmisten leirissä asuu muun muassa Isisin entisiä tai nykyisiä jäseniä ja heidän perheenjäseniään.

Sekä Turkin Nato-kumppani Yhdysvallat että Venäjä ovat ilmaisseet huolensa operaatioista alueella.

Yhdysvallat on varoittanut iskujen vaarantavan edistyksen Isisin vastaisessa taistelussa alueella. Sen tukemilla SDF:n kurdijoukoilla oli keskeinen asema Isisin kalifaatin kukistamisessa.

Turkki pitää SDF:n keskeistä osaa YPG:tä terroristiorganisaationa ja PKK:n jatkeena.

Suomessa Turkin iskut ovat herättäneet keskustelua muun muassa siitä, hillitseekö Suomi arvosteluaan, jotta Nato-prosessia ei vaarannettaisi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kuvasi aiemmin HS:ssä suomalaista keskustelua Turkin ja Unkarin suhteiden osalta ”uussuomettuneeksi” ja sanoi, että maiden suhteen on ”sordiino päällä”.

Myös Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kommentoi Turkin mahdollista maahyökkäystä Bukarestissa keskiviikkona.

Billström muistutti, että Turkilla on ollut paljon ongelmia terrorismin kanssa alueellaan.

”Ruotsin puolelta täytyy luonnollisesti ymmärtää se huoli, joka Turkin puolella on”, hän sanoi viitaten erityisesti Istanbulissa tapahtuneeseen iskuun.

Hän korosti kuitenkin samalla tarvetta pyrkiä välttämään siviiliuhreja iskuissa.

Keskiviikkona Haavisto tapaa Bukarestissa yhdessä Billströmin kanssa Unkarin ulkoministerin Péter Szijjártón.

Haavisto odotti kuulevansa lisää Unkarin ratifioinnin aikataulusta.

”Olen ollut säännöllisesti yhteydessä ulkoministeri Peter Szijjártóon tässä välissä, ja tietysti kun aikataulut ovat siirtyneet, niin olen ilmaissut pettymykseni sitä, että meillä on odotettu tämän vuoden aikana tätä Unkarin ratifiointia”, Haavisto sanoi.

Unkari on kertonut, että Suomen ja Ruotsin jäsenyydet käsitellään vasta ensi vuoden puolella. Aiemmin Suomeen kerrottiin viestiä siitä, että asia hoituisi loppuvuodesta.

