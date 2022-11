Naton ulkoministerikokouksen keskeisin anti oli tuen osoittaminen Ukrainalle talven tullessa.

Naton kaksipäiväinen ulkoministerikokous päättyi keskiviikkona Romanian Bukarestissa.

Kokouksen keskeisin anti keskittyi Ukrainan tukemiseen talven tullessa ja muuttaessa sodan asetelmia. Suomi ja Ruotsi yrittivät samalla edistää Nato-jäsenyyksiään.

Mitä tapaamisesta jäi käteen?

Unkarilta viesti ratifioinnista helmikuussa, Turkki halusi edelleen nähdä askelia

Vielä aiemmin syksyllä taustakeskusteluissa Bukarestin ulkoministerikokous mainittiin mahdollisena hetkenä sille, että Suomen ja Ruotsin jäsenyydet nytkähtäisivät eteenpäin.

Näin ei käynyt, mikä toki näytti jo selvältä kokouksen lähestyessä.

Keskiviikkona kokouksen päätteeksi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi kuitenkin Unkarin tuomasta viestistä: ulkoministeri Péter Szijjártó vahvisti Haaviston mukaan pääministeri Victor Orbánin jo kertoman siitä, että Unkari ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ”ilman ongelmia helmikuun alussa”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto toisena kokouspäivänä keskiviikkona Bukarestissa.

”Tämä oli myönteinen viesti”, Haavisto sanoi.

Haavisto ja Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström tapasivat Szijjártón keskiviikkona.

Unkari on Turkki ovat ainoat jäsenmaat, jotka eivät vielä ole ratifioineet Suomen jäsenyyttä. Suomessa Unkarin ratifiointia odotettiin aiemmin jo tämän vuoden puolella, kunnes Orbán hiljattain kertoi sen venyvän ensi vuoteen.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström.

Haavisto ei lähtenyt arvuuttelemaan viivästyksen taustoja. Hän viittasi vain itselleen kerrottuun eli siihen, että parlamentti on ollut kiireinen muun muassa EU-asioiden kanssa.

Unkarin kohdalla on käyty keskustelua siitä, liittääkö se mahdollisesti Nato-asian EU-varojen käyttöön. Unkarin rahoitusta on oltu leikkaamassa, koska Unkari on rikkonut EU:lle keskeistä oikeusvaltioperiaatetta.

Lue lisää: Komissiolta tulossa historiallinen esitys: Unkarin EU-rahoitusta leikattava

Pääministeri Sanna Marin (sd) viittasi tähän pääministerin kyselytunnilla viikon­loppuna. Hän sanoi, ettei Suomi ole ikinä toiminut niin, että toisiinsa liittymättömiä asioita kytkettäisiin yhteen. Marin sanoi aikovansa kysyä asiasta Orbánilta, kun tapaa hänet.

Pääministeri Orbán viestitti Marinille Twitterissä, ettei Unkari ole koskaan linkittänyt eikä koskaan linkitä mitään toista kysymystä EU-rahoitukseen.

Haavistolta kysyttiin keskiviikkona, jäikö asiasta ryppyä maiden väliseen rakkauteen.

”Minä ajattelen, että loppu hyvin, kaikki hyvin”, Haavisto sanoi.

Tiistaina Haavisto ja Billström tapasivat Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun, mistä ministerit kertoivat aiemmin keskiviikkona.

Uutta tietoa ratifioinnin aikataulusta ei tullut, mutta sekä Suomen että Ruotsin ministerit muotoilivat hiukan eri sanankääntein, että kolmenvälisissä keskusteluissa on edistytty.

Çavuşoğlu kuitenkin toisti Turkin aiemmat viestit siitä, että Ankara haluaa nähdä lisää konkreettisia askeleita.

Hän sanoi Reutersin mukaan, että maat ovat ottaneet joitakin askeleita, minkä Turkki tunnustaa. Mutta mitä tulee Turkin esittämiin luovutuspyyntöihin tai terrorismiin liittyvän varallisuuden jäädyttämiseen, niitä ei ole otettu.

Haaviston mukaan Nato-maiden kokouspöydässä osoitettiin hyvin laajasti tukea Suomelle ja Ruotsille.

”Kaikilta, jotka ovat ratifioineet, tuli viesti, että he vielä vetoavat niihin, jotka eivät ole ratifioineet.”

Vahva signaali tuesta Ukrainalle, keskustelua Puolaan pudonneista ohjuksista

Nato-maat halusivat selvästi kokouksessa näyttää, ettei niiden tuki Ukrainalle horju talven tullessa. Yhtenäisyydessä ei näkynyt säröjä.

Venäjä on tehnyt toistuvia iskuja Ukrainan infrastruktuuriin, minkä seurauksena miljoonat ukrainalaiset ovat kärsineet sähkökatkoista. Maat lupasivat jo tiistaina lisätukea ennen muuta energiainfrastruktuurin korjaamiseen ja keskustelivat myös panostuksista Ukrainan ilmapuolustukseen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba toi viestin, että vauhdin pitäisi olla vielä nopeampi.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken syytti keskiviikkona Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia siitä, että tämä yrittää jakaa länsiliittoumaa jäädyttämällä ja nälkiinnyttämällä ukrainalaisia sekä pakottamalla nämä pakenemaan. Ja myös kasvattamalla energiakustannuksia ympäri maailman.

Pekka Haavisto (oik.) Naton ulkoministerikokouksessa tiistaina. Vieressä esimerkiksi Ruotsin Tobias Billström ja Yhdysvaltojen Antony Blinken.

”Tämä strategia ei ole toiminut, eikä se tule toimimaan. Me osoitamme jatkossakin, että hän on väärässä”, hän sanoi toimittajille.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi kokouksen päätteeksi, että jäsenmaat arvioivat Ukrainan tarvitsevan lisäapua erityisesti ilmapuolustukseen.

Keskiviikkona käytiin myös keskustelu, johon oli kutsuttu Naton kumppanimaat Georgia, Moldova ja Bosnia ja Hertsegovina. Käsittelyssä oli tuki, jota maat tarvitsevat Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.

Haavisto kertoi, että tämän lisäksi kokouksessa ja käytävillä puhuttiin melko paljon Nato-maa Puolaan hiljattain pudonneista ohjuksista.

Alussa epäiltiin, että ohjukset olisivat tulleet Venäjältä, milloin tapauksessa olisi ollut merkittävä eskalaation vaara. Tilanne olisi voinut laukaista Naton neljännen tai viidennen artiklan mukaiset menettelyt.

Haavisto kertoi, että Puolan rauhallista toimintaa tilanteessa arvostettiin.

”Puola sai täällä kiitoksia, että mentiin analyysi edellä tässä melko vaikeassa ja hankalassa tilanteessa.”

Nato pui suhdettaan Kiinaan

Keskiviikkona Nato-maat käsittelivät myös Naton suhdetta Kiinaan. Taustalla oli Madridin huippukokouksessa hyväksytty uusi Naton strateginen konsepti.

Siinä Nato-maat saivat yksimielisyyden siitä, että Kiinan pyrkimykset ”haastavat” Naton intressit, turvallisuuden ja arvot. Naton vanhassa strategiassa vuodelta 2010 Kiinaa ei mainittu lainkaan.

Haaviston mukaan keskustelu käsitteli paljon sitä, missä asioissa maat ovat liian riippuvaisia Kiinasta.

”Koronan aikana näyttäytyi, että olemme jopa näissä kasvosuojuksissa eli ihan ihmisten suojaamisessa riippuvaisia kiinalaisesta tuotannosta. Tämä on esimerkki siitä, miten laajaa riippuvuus voi olla”, hän sanoi.

Stoltenbergin mukaan keskustelua käytiin muun mussa Kiinan varustautumisesta, teknologisesta kehityksestä ja sen kasvavasta kyber- ja hybriditoiminnasta.

Liittolaisten välillä on ollut erilaisia painotuksia sen suhteen, kuinka tiukka suhtautumisen Kiinaan pitäisi vastaisuudessa olla.

Stoltenberg korosti, ettei Nato näe Kiinaa vastustajana.

Sen kanssa käydään keskustelua, kun se on maiden intresseissä. Riippuvuus Kiinasta pitäisi kuitenkin huomioida.

”Sota Ukrainassa on osoittanut vaarallisen riippuvuutemme venäläisestä kaasusta. Tämän pitäisi johtaa meidät tarkastelemaan riippuvuuksiamme muista autoritaarisista järjestelmistä, ei vähiten Kiinasta”, Stoltenberg sanoi.