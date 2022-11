Myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sai lämpimiä sanoja vihreiden Atte Harjanteelta, vaikka vihreät on ryöpyttänyt ankarasti keskustan toimintaa luonnonsuojelulaista syttyneessä riidassa.

Elinkeinoelämän keskusliiton vaalitentissä tiistai-iltana kuultiin aluksi tyypillisen kovaa kiistelyä, mutta lopussa tunnelma muuttui täysin.

Tentissä mukana olleita kuuden suuren puolueen johtajia pyydettiin kehumaan toisiaan, eikä se vaikuttanut tuottavan heille vähäisintäkään vaikeutta. Myös keskustan puheen­johtaja Annika Saarikko sai lämpimiä sanoja vihreiden eduskuntaryhmän puheen­johtajalta Atte Harjanteelta, vaikka vihreät on ryöpyttänyt ankarasti keskustan toimintaa luonnonsuojelulaista sukeutuneessa riidassa.

Näin vuolaasti suurten puolueiden johtajat kehuivat kilpailijoitaan:

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vihreiden eduskuntaryhmän puheen­johtajalle Atte Harjanteelle:

”Olen todella monessa paneelissa kehunut Attea [– –] ydinvoimakannasta. Ylipäätään Atte tuo paneeleissa aina jotain insinöörimäistä ajattelua ja prosessia mukaan, mikä on minusta juuri se suunta, mihin vihreiden pitäisi yleisestikin siirtyä.”

Harjanne keskustan puheenjohtajalle Annika Saarikolle:

”Meillä on todella pätevä valtiovarainministeri, ja se on hieno asia tällaisena aikana. Todella arvostan sitä, miten samaan aikaan väkevältä asiapohjalta tuot ohjaavat arvot esiin. Silloin on mukava väitellä politiikasta.”

Saarikko Sdp:n varapuheenjohtajalle Niina Malmille:

”Olet aina hyvin johdonmukainen edustaessasi yhteiskunnassa hyvin laajan palkansaajajoukon asemaa. Edustat sitä perinteistä Sdp:n linjaa, jota on Suomessa tarvittu rakentamaan paljon hyvää.”

Niina Malm kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle:

”Olen kanssasi täysin samaa mieltä ja Sdp on kanssasi täysin samaa mieltä kasvusta ja siitä, että meidän täytyy sitä saada. Haluan kehaista, että olette pitänyt sitä johdon­mukaisesti esillä. Henkilökohtaisesti täytyy kiittää, että on kiva, kun aina välillä vitsiä tulee näihin paneeleihin. Ettei ole niin kauhean jäykkää.”

Orpo vasemmistoliiton puheenjohtajalle Li Anderssonille:

”Olet äärettömän taitava poliitikko. Perehdyt asioihin ja olet selkeäsanainen. Tosin olen kanssasi melkein kaikesta eri mieltä, mutta olet taitava poliitikko, ja osoitus siitä on se, että hallituksen talouspolitiikka on varmasti sinulle hyvin mieluisaa. Olet ottanut siitä kovan otteen.”

Andersson Purralle:

”Riikka on jo pariin otteeseen puhunut sen puolesta, että ihmisillä pitää olla oikeus tulla toimeen omalla palkallaan. Se on hyvin tärkeä viesti erityisesti tässä ajassa, kun elin­kustannukset nousevat.”