Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo, ettei keskusta peräänny luonnonsuojelulaista muodostamastaan kannasta. Hänen mukaansa puolue on muodostanut kantansa tarkkaan harkiten.

”Emme toimineet muita hallituspuolueita vastaan, vaan maan- ja metsänomistajien reilujen korvausten ja oikeuksien puolesta. Se oli muiden hallituspuolueiden valinta, että tätä muutosta ei haluttu yhdessä tehdä”, Saarikko sanoo STT:lle.

Vihreät ovat vaatineet hallituksen puheenjohtajaviisikkoa koolle käsittelemään pelisääntöjä sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marin (sd) palaa työmatkalta. Marin on Uudessa-Seelannissa ja Australiassa lauantaihin asti.

Alkuviikosta Saarikko on puolestaan itse edustamassa hallitusta Euroopan valtiovarain­ministerien euroryhmän kokouksessa. Hän ei edes osallistu Linnan juhliin itsenäisyys­päivänä tästä syystä.

Saarikon mukaan Marin ei vielä ole kutsunut hallituspuolueiden johtoa koolle. Marinin odotetaan kommentoivan hallituksen tilannetta keskiviikkoiltana suomalaismedioille.

”Meillä on valmius keskustella totta kai. Hyvä on käydä vaalikauden loppua yhdessä läpi. Keskusta on sitoutunut hallitusyhteistyöhön. Rohkenen sanoa, että tästä kysymyksestä hallitusta horjuttavan teki ennen kaikkea vihreät. He näkivät tässä hallitusta horjuttavan tilanteen, emme me”, Saarikko sanoo.

Saarikon mielestä on pikemminkin yllättävää, että keskusta jäi näkemystensä kanssa eduskunnassa yksin hallituspuolueiden kesken luonnonsuojelulain käsittelyssä.

Hänen mukaansa keskusta on jo lain valmisteluvaiheessa kiinnittänyt huomiota omaisuudensuojaan ja kun valiokuntakuulemisissa kävi ilmi asiaan liittyvät huolet, puolue piti hänen mukaansa perusteltuna, että tiettyjä pykäliä eduskunnassa muutetaan.

Hän pitää valitettavana, että muut hallituspuolueet ovat kytkeneet luonnonsuojelulakiin liittyvän erimielisyyden muihin neuvoteltavina oleviin asioihin, kuten maataloustukeen ja hoivavelan purkuun tarvittavaan tukeen.

”Syntynyt tilanne on valitettava, eikä ole syksyn mittaan ainoa laatuaan. Hallituksen sisällä on syntynyt ikävä kierre ratkaisuista, joihin on etsitty tukea oppositiosta tai hallituspuolueiden kannat ovat hajonneet.”

Miten ratkaisu löytyy tähän pattitilanteeseen nyt, kun välikysymykseen on vastattava keskiviikkona?

”Se on muiden hallituspuolueiden valinta, mikäli he katsovat suomalaisten ruokaturvan olevan hallituspolitiikan pelinappula. Me emme niin katso. On hyvä myös huomata, että opposition välikysymys ei ole suomalaisen maatalouden kohtalonpäivä, vaan sellaisia kohtalonpäiviä on jokainen päivä tällä hetkellä.”

Saarikon mielestä olisi järkevää ratkoa yhtä aikaa kohdennettuja euroja hoivavelkaan ja maatalouden ahdinkoon. Valtiovarainministeriön mukaan hallituksen talousraami tähän on 350 miljoonaa euroa, eikä Saarikko ole valmis tekemään kehysylitystä.

”Maatalousministeriöstä saamani tiedon mukaan suora tuki niille tiloille, jotka sitä eniten tarvitsisivat lannoitteiden ja sähkön hinnan vuoksi olisi reilun sadan miljoonan euron suuruinen.”