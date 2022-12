”Lähtökohta on ilman muuta se, että hallituksen esitykset viedään eteenpäin ja mahdolliset muutokset tehdään yhdessä. Luonnonsuojelulaki oli poikkeus”, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli.

Keskustan johto vakuuttaa, että puolue haluaa jatkaa hallituspuolueena, vaikka se vesitti hallituksen luonnonsuojelulain yhdessä oppositiopuolueiden kanssa eduskunnan ympäristövaliokunnassa tiistaina.

”Sanoisin että tunnelma on rauhallinen. Keskustan eduskuntaryhmä on aika lailla yksituumainen siitä, että maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen ja että pitää katse laittaa eteenpäin”, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli.

Ovatko keskustan eduskuntaryhmän halut lähteä hallituksesta lisääntyneet vai vähentyneet loppusyksyn aikana?

”Minusta ei ole tapahtunut viime päivinä tai viikkoina mitään erityistä muutosta. Jossain kohtaa hallituskautta on ollut kovempiakin paikkoja. Silloin on ryhmässä kuultu enemmän, onko tässä mitään järkeä. Nämä äänet ovat vaimentuneet, koska maailmanpoliittinen tilanne on mikä on. Kaikki ymmärtävät, mikä maailman tilanne on.”

HS on haastattelut myös nimettömästi eduskuntaryhmän jäseniä. He vahvistavat Kallin näkemyksen, että lähtöhaluja on ollut aikaisemmin enemmän kuin nyt.

Eduskunnassa on edelleen käsittelyssä lakeja, joihin keskustalla saattaa olla haluja tehdä muutoksia. Oletteko valmiita muuttamaan muitakin lakeja vaikka opposition avulla, jos muut hallituspuolueet eivät taivu tahtoonne?

”Lähtökohta on ilman muuta se, että hallituksen esitykset viedään eteenpäin ja mahdolliset muutokset tehdään yhdessä hallituskumppanien kanssa. Luonnonsuojelulaki oli poikkeus. Siinä ei löytynyt yhteysymmärrystä hallitusryhmien kesken, mutta ilman muuta ihan normaalissa askelluksessa mennään eteenpäin.”

Lupaatteko, ettei keskusta toimi muiden lakiesityksien kohdalla kuten toimitte luonnonsuojelulain käsittelyssä?

”Muotoilin tämän äsken nyt noin. Lähtökohta on, että hallituksen esityksiä edistetään. Joskus niihin tehdään muutoksia, mutta ne muutokset neuvotellaan hallituskumppanien kesken. Jos tällaisia muutostarpeita esityksiin tulee, uskon, että ne pystytään yhdessä tekemään, jos niitä nyt edes tulee.”

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä sanoo, että kansainvälinen tilanne on vaimentanut haluja lähteä hallituksesta. Hän on usein katsonut, ettei keskustan pitäisi olla hallituksessa.

Onko keskustan eduskuntaryhmässä hallituskriittisyys nousussa vai laskussa?

Joonas Könttä

”Se on pysynyt ehkä aika lailla samana. Olen usein pitänyt järkevänä eroamista, mutta en enää näe sitä järkevänä tässä maailman­poliittisessa tilanteessa. Sitä paitsi tämä luonnon­suojelu­lakiepisodi pitää nyt laittaa mitta­suhteisiinsa. Siinä on kyse muutaman pykälän muuttamisesta. Lopulta hallituksen toimintakyvystä vastaa kuitenkin pääministeri. Johtajuutta häneltä kaivataan.”

Pitäisikö keskustan toimia uudelleen kuten se toimi luonnonsuojelulaissa, jos lait eivät ole keskustalle mieluisia kaikilta osin?

”Tietysti paras toimintatapa on, että hallitus löytää kompromissit keskenään. Mutta jos valiokuntakuulemissa tulee esille asioita, jotka parantavat lakia, minun tehtävä on ottaa ne huomioon ja tehdä mahdollisimman hyviä lakeja. Katsoisin tapauskohtaisesti tulevia lakeja. Ei me olla lähdössä torppaamaan lakeja.”

Kansanedustaja Hannu Hoskonen on kuuluisa hallitustaipaleen kriitikko, eikä linja ole muuttunut.

Hannu Hoskonen

”Energian hinta nousee pilviin ja maatalous tarvitsee pika-apua. Nyt sitten tällaisilla oudoilla pykälillä yritetään pelata, jotta saadaan maaseudulle lisää suojelualueita. Keskustaa ei saa enää nöyryyttää. Nyt tarvitaan suomalaista maataloutta jos joskus. Maataloudella on hätä, ja tämän helpottamisessa keskustan pitää olla tiukkana.”

Ovatko keskustan ryhmässä halut erota hallituksesta lisääntyneet vai vähentyneet?

”Sitä minun on turha lähteä arvioimaan, mutta isot asiat pitää nyt hoitaa. Jos jätetään isot asiat hoitamatta, niin sanon, että mitä ihmettä. En hyväksy sellaista nöyryyttämistä, että jätetään isot asiat hoitamatta. Nyt kikkaillaan pikkujutuilla. Jos isoja asioita ei hoideta, parempi lähteä kävelemään hallituksesta.”

Pitääkö keskustan lähteä hallituksesta, jos maatalous ei saa keskustan vaatimaan sadan miljoonan euron tukipakettia?

”En sano, että juuri tämä tukipaketti pitää tulla, mutta meidän pitää katsoa, että maatalous pelastetaan. Jos tätä ei hallituksessa ymmärretä, niin ei sellaisessa hallituksessa kannata olla.”

”Energiakriisi iskee talvella hirmu kovaa. Päätöksiä pitää tulla, jotta kotimaista turvetta nostetaan ensi kesänä 10 miljoonaa kuutiota. Muuten tämä maa kylmenee seuraavana talvena.”

Hoskonen vaatii myös sote-alueille merkittävästi lisää rahaa, koska hänen mukaansa sieltä puuttuu 1,5 miljardia euroa. Sdp on vaatinut sote-alueiden hoitojonojen purkamiseen 700 miljoonaa euroa.