HS seuraa juhlintaa hetki hetkeltä ja näyttää vieraiden haastatteluita suorassa lähetyksessä.

Tänään tiistaina järjestetään presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto eli Linnan juhlat ensimmäistä kertaa perinteiseen tyyliin koronapandemian jälkeen.

HS seuraa itsenäisyyspäivän juhlia Presidentinlinnassa ja sen ulkopuolella koko illan ajan nettisivuillaan. Suora lähetys Linnan ulkopuolelta alkaa jo kello 17.30. Lähetys siirtyy sisälle noin kello 19 ja jatkuu kello 22:een asti.

Suorassa lähetyksessä HS:n toimittajat Anni Keski-Heikkilä ja Juuso Määttänen sekä IS:n toimittaja Antti Virolainen haastattelevat Linnan juhlien kiinnostavimmat vieraat. Linnan ulkopuolella vieraita ovat haastattelemassa HS:n toimittaja Milla Palkoaho ja IS:n toimittaja Lauri Silvander.

Juhlien järjestelyissä on otettu terveysturvallisuus huomioon. Niihin on kutsuttu noin kolmannes vähemmän vieraita kuin aiemmin. Veteraaneja ja lottia ei nähdä ollenkaan Linnan juhlissa terveysturvallisuuden vuoksi, vaan presidenttipari isännöi erillisen juhlatilaisuuden heille jo 1. joulukuuta.

Linnaan on kutsuttu tänä vuonna menestyneistä suomalaisurheilijoista muun muassa nyrkkeilijä Mira Potkonen, seiväshyppääjä Wilma Murto ja uimari Matti Mattson. Kulttuurialan ihmisistä on poikkeuksellisesti tullut etukäteen tietoon vähemmän kutsuttuja henkilöitä. Kutsuttujen joukossa on laulaja Paula Koivuniemi ja vuoden 2020 Finlandia-voittaja Anni Kytömäki.

Kutsuttujen joukossa on erityisen paljon korona-aikana esillä olleita terveydenhuollon ammattilaisia. Kaikki vuoden 2021 peruttuihin juhliin kutsutut henkilöt ovat saaneet kutsun myös tämän vuoden juhliin. Juhlien teemana on itseensä luottava Suomi. Sen mukaisesti juhliin on kutsuttu kokonaisturvallisuudesta huolehtivia ihmisiä, vapaaehtoistyötä tekeviä sekä osaajia, jotka työskentelevät tulevaisuuden menestystekijöiden parissa.

HS:n jatkuvasti päivittyviin koosteisiin kootaan illan näyttävimmät puvut ja upeimmat hetket. HS päivittää Linnan juhlien tunnelmia myös sosiaalisen median kanaviinsa.